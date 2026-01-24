Leonel Chiarella reunió a la UCR de Córdoba en un acto marcado por ausencias pesadas y fisuras a la vista

Leonel Chiarella logró el objetivo de mínima para la convocatoria lanzada por la presencia del Comité Nacional de la UCR en la ciudad de Córdoba : todos los sectores internos, reconocidos formalmente o no, dijeron presente en la calurosa tarde de este viernes.

Menos categórico resulta el recuento de figuras. Aduciendo distintas razones, entre viajes y vacaciones, dirigentes de peso en la escena provincial siguieron en modo vacaciones lo sucedido en la histórica casona ubicada en el centro de la capital. O acaso las conclusiones de sus emisarios.

Rodrigo de Loredo , Soledad Carrizo y Dante Rossi , líderes de distintas corrientes, no fueron de la partida. Tampoco Alejandra Ferrero , principal espada en la Legislatura. Sí contaron con representantes en las sillas dispuestas con dirección al sur.

Sí estuvieron Marcos Ferrer , presidente del Comité Provincia, junto al valdesista Javier Bee Sellares, Ramón Mestre y la deloredista Elisa Caffaratti , autoridades de la nueva conducción, consagrada en diciembre pasado, Mario Negri y el exconcejal Juan Negri . También legisladores provinciales, intendentes y dirigentes que miran con preocupación los intentos de cooptación desde La Libertad Avanza .

Una conclusión hilvana expresiones de cada uno de los sectores, congruente con las expectativas: pese a las buenas intenciones expresadas en la previa, persisten las profundas diferencias entre los distintos sectores.

Paso doble por Córdoba

El primer reconocimiento de correligionarios mediterráneos a Chiarella es por su voluntad de poner primera en Córdoba, uno de los territorios en que más compleja parece cualquier noción de unidad.

El venadense concretó este viernes su segundo paso por la provincia en una semana. El pasado domingo participó del homenaje que se realizó en la ciudad de Cruz del Eje al expresidente Arturo Illia, en un nuevo aniversario de su fallecimiento.

En esa ocasión recorrió las calles de la ciudad junto a la secretaria general del partido a nivel nacional, la riocuartense Piera Fernández, el propio Mestre, el legislador Fenando Luna (de extracción deloredista) e intendentes del Foro de Intendentes de la UCR.

Leonel Chiarella, Myrian Prunotto, Leandro Illia, durante un acto homenaje a Arturo Illia Leonel Chiarella en el acto homenaje a Arturo Illia en Cruz del Eje

La polémica estuvo ocasionada tanto por la ausencia de otros referentes provinciales como por los registros con la vicegobernadora Myrian Prunotto, líder de los radicales que se integraron al proyecto del peronismo cordobesista.

A punto de subir al auto para iniciar su nuevo periplo, que incluirá un paso por el Festival de Cosquín junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, Chiarella le bajó el tono a cualquier discusión.

Además de destacar el contenido estrictamente radical del acto, remarcó que su misión es trabajar por y para todo el radicalismo.

El llamado de Rodrigo de Loredo

La amplia convocatoria contaba con la asistencia asegurada de Mestre, Bee Sellares, en tanto autoridades partidarias, municipales y de la Legislatura.

Las principales dudas se cernían sobre la decisión que pudiesen tomar facciones más alejadas del sector que representa Chiarella en la interna boinablanca: el deloredismo y los radicales con peluca.

El exdiputado se excusó por encontrarse en Buenos Aires, aunque llamó al intendente de Venado Tuerto en la noche del viernes. Tampoco Ferrero, de vacaciones. De todos modos, Generación X (corriente que controla el comité provincia) estuvo representado por Ferrer, el legislador Matías Gvozdenovich y la concejala Elisa Caffaratti.

chiarella ferrer mestrecasa ucr córdoba Leonel Chiarella, Marcos Ferrer, Ramón Mestre y dirigencia en la casa radical de Córdoba

Tampoco asistió su excompañera de bancada, Soledad Carrizo, quien continuó con sus recorridas por el interior. En representación de Construyendo Juntos, su espacio, acudieron la exlegisladora Marisa Carrillo y la exconcejala Raquel Romero.

Desde ese mismo sector mostraron mesura por encima de cualquier interpretación. No faltaron, en la histórica casona, palabras inquisidoras sobre su rol en el armado libertario que encabeza Gabriel Bornoroni.

Algunos de esos estiletazos provinieron del mestrismo, núcleo que pareció aportar la mayor cantidad de los 500 asistentes. Desde Más Radicalismo, línea opositora a De Loredo, destacaron precisamente la intensidad del debate, que incluyó algunos cuestionamientos a las autoridades provinciales por su cercanía a LLA y al propio Chiarella, en tanto alfil de un Pullaro que es parte de Provincias Unidas junto al peronismo provincial.

Señalado, el propio Ferrer repitió que es voluntad de la conducción acudir con una lista propia a las elecciones provinciales de 2027, supeditando cualquier alianza, incluso con los libertarios, a la existencia de acuerdos básicos sobre temas cruciales para la administración de la provincia.

El futuro de la UCR

En su discurso, Chiarella evitó las definiciones tajantes. Como había anticipado en la convocatoria, entiende que resulta prematuro cualquier intento por establecer posturas inamovibles.

“El radicalismo tiene que estar cerca de la gente, con presencia y con propuestas concretas para los problemas reales”, diagnosticó, en una conclusión compartida desde hace años pese a los infructuosos intentos de unidad.

“Estamos convencidos que el futuro del radicalismo se construye con participación y debate. El radicalismo no puede resignarse a ser espectador. Tiene que recuperar su vocación de gobierno, con equipos, con formación y con dirigentes preparados para asumir responsabilidades en todos los niveles del Estado”, añadió, en otro tramo que mereció aplausos.

Leonel Chiarella junto a Jaiver Bee Sellares Leonel Chiarella, presidente de la UCR, junto a Javier Bee Sellares, hombre del exgobernador de Corrientes, Gustavo Valdés

“Fue un muy buen discurso. Muy radical, equidistante del gobierno nacional y el kirchnerismo. Nada fuera de un discurso histórico de la UCR. Propuso debate para la elaboración de propuestas. Lo demás… veremos”, evaluaron desde Identidad Radical.

“Esperamos que Chiarella le imprima un rumbo claro al radicalismo nacional, que recupere los valores tradicionales como la defensa de la educación pública, y la aleje de cualquier alianza con LLA”, señalaron desde Construyendo Córdoba, que estuvo representada por Walter González y Cristian Canalis.

Similar tono tuvieron las conclusiones expresadas por el mestrismo, que consideró mayoritarias las expresiones en contra de una alianza con peronistas y libertarios, en tanto expresiones alejadas de los valores radicales. También con reparos a un nuevo intento de fusión con otros sectores “sin definir qué haremos con la Caja de Jubilaciones, por ejemplo”.