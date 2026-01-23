PERONISMO EN LLAMAS

PJ bonaerense: Mariel Fernández empieza a cocinar una lista propia en la pelea por la conducción

La intendenta se mete entre La Cámpora y Kicillof. Emilio Pérsico trabaja en el armado territorial. Aspiraciones más allá del partido. Los paredones hablan.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
La jefa comunal ya había adelantado en el mes de noviembre, en una entrevista con el streaming Uno Tres Cinco, sus intenciones de ser parte de la discusión. Como eso no sucedió, ahora no descarta presentarse con lista propia. Bajo esa posibilidad es que el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, está trabajando en el territorio hablando con dirigentes y juntando los avales que se necesitan; pero las aspiraciones de Fernández van más allá del partido.

Mariel Fernández al PJ bonaerense

Según reconstruyó Letra P de diferentes fuentes, la intendenta de Moreno y vicepresidenta del PJ bonaerense y del PJ nacional está evaluando si se presentará encabezando una lista para competir por la conducción del partido hoy en manos de Máximo Kirchner.

La intención de la dirigente del Movimiento Evita era ser parte de la discusión del partido y eso no está sucediendo, con La Cámpora y el kicillofismo enfrascados en sus disputas internas. Si bien Fernández estaba alineada con el sector kirchnerista en la pelea con el gobernador, siempre mantuvo algún diálogo con el mandatario bonaerense.

Además, la relación con el kirchnerismo más duro se resquebrajó después del cierre de listas nacional, cuando por decisión de CFK quedaron sin representación los intendentes e intendentas del peronismo, muchos de los cuales pretendían tener un rol protagónico en esa campaña.

Para una posible competencia interna, Pérsico está haciendo el trabajo territorial y juntando los avales que deben presentarse el próximo 3 de febrero según lo que marca el calendario. Cabe recordar que el armado más importante, además de Moreno, el sector lo tiene en La Matanza, donde Patricia Cubría, pareja de Pérsico, le jugó la interna al intendente Fernando Espinoza. En paralelo, la intendenta dialoga con dirigentes y otros sectores afines que podrían sumarse a esta competencia pero también a un proyecto que va más allá y que tiene el objetivo puesto en el 2027.

Se viene Mariel

Más allá de la definición que tome respecto de jugar o no en la elección del PJ bonaerense, la intendenta de Moreno tiene un objetivo y una estrategia que van más allá del partido y que tienen que ver con la candidatura a gobernadora en 2027. Para iniciar ese camino, ya tiene un plan de acción ideado que comenzaría a desplegarse en el mes de febrero.

Lo dicen los paredones no solo de Moreno, sino también de otros distritos de la provincia, donde salieron a pintar el lema de, al menos, este tramo de la campaña para llegar al 2027: “Se viene Mariel”.

Una de las pintadas que comenzaron a aparecer en las últimas horas.

El MDF y La Cámpora negocian la unidad

Mientras tanto, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) liderado por Kicillof y La Cámpora, junto a otros sectores kirchneristas, están negociando una lista conjunta en un clima de tensiones recurrentes y en extremo hermetismo, incluso para gran parte de la dirigencia que se queja de estar mirando desde afuera la discusión por la conducción del partido.

Este jueves tenían que publicarse los padrones, pero vencido el plazo todavía no habían sido exhibidos en la web oficial del partido. Fuentes del PJ bonaerense habían asegurando que allí estarían cargados, luego de desconocer un listado de afiliaciones y una página web que habían circulado entre dirigentes y periodistas. La movida generó una presentación ante la Justicia Electoral para que salgan de circulación. La próxima fecha marcada en el calendario es la presentación de avales prevista para el 3 de febrero. El 8 de ese mes es la fecha límite para presentar las listas.

