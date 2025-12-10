Patricia Bullrich también se garantiza el control de RENAR: Pablo Walter será el próximo director

Pese a haber renunciado al Ministerio de Seguridad para asumir una banca en el Senado , Patricia Bullrich continúa manejando con mano de hierro la cartera que hoy dirige en los papeles Alejandra Monteoliva . De hecho, según pudo saber Letra P , la exfuncionaria acordó que Pablo Walter sea designado como director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), una vez que Juan Pablo Allan deje el cargo a mediados de marzo.

Con el ascenso de Walter, que hoy ocupa la subdirección del organismo encargado de regular el uso de armas de fuego, está claro que la senadora de La Libertad Avanza mantendrá no sólo la jefatura política del ministerio que ocupó por dos años sino, también, la conducción del rediseño del gabinete.

La idea de Bullrich es que Walter asuma de manera formal la dirección ejecutiva en marzo, lo que lo convertirá en el séptimo responsable del área desde la creación de la ley 27.192. La designación se publicará en el Boletín Oficial recién cuando Allan se desprenda por completo del área para asumir una banca en el Concejo Deliberante de La Plata . De acá a esa fecha se prevé que haya una suerte de traspaso de mando ordenado.

Por su parte, está previsto que el principal referente del bullrichismo en la capital bonaerense asuma este miércoles en el deliberativo local y, luego, pida una licencia sin goce de sueldo hasta marzo, cuando regresará para ser parte del periodo de sesiones ordinarias. Con el pase de Allan de RENAR al Concejo Deliberante de La Plata, Bullrich también se garantiza la construcción de una candidatura a intendente en 2027, donde también estarían anotados Francisco Adorni , hermano del jefe de Ganinete, y Juan Osaba , parte de la estructura parejista.

pablo-walter-patricia-e1716559618737-900x614.jpg Patricia Bullrich y Pablo Walter.

Patricia Bullrich acordó otros cambios con Karina Milei

No es el único cambio que la exministra tiene previsto en la cartera de Seguridad. Diego Valenzuela, otro de los bonaerenses que es parte de su mesa política, se quedará con la Dirección Nacional de Migraciones. Por esta razón es que Valenzuela pidió licencia como intendente de Tres de Febrero el 14 de noviembre pasado y, luego, también lo hizo en el Senado bonaerense este lunes.

"Diego pidió la licencia este lunes para quedar liberado en el caso que lo llamen para asumir en el gobierno nacional, porque sino tendría que esperar hasta marzo, cuando vuelva a sesionar la cámara alta", comentó a este medio una fuente al tanto de los próximos cambios en la administración libertaria.

WhatsApp Image 2025-12-09 at 13.02.21 Pedido de licencia de Diego Valenzuela.

La Dirección Nacional de Migraciones es otro de los organismos sensibles en la disputa de poder interna dentro de la cúpula libertaria. Es más, hace tan sólo unas semanas estaba bajo la órbita del Ministerio de Interior, que hoy conduce Diego Santilli, pero a último momento Karina Milei resolvió que pase a la gestión de Monteoliva. Se menciona, incluso, que podría haber más novedades en el área, lo que le daría a Valenzuela tanto un mayor control de los ingresos y egresos del país como una mayor estructura política.

Tanto los cambios en RENAR como en las demás áreas de Seguridad son negociados entre la senadora violeta y la secretaria general de la Presidencia. Incluso, en la Casa Rosada y en el Senado se habla de un "muy buen entendimiento político" entre ambas, luego de un primer año con algunas tensiones entre ambos bandos internos.