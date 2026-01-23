Axel Kicillof profundiza su alianza con la CGT: Carlos Bianco, presente en un plenario de Luis Barrionuevo

Axel Kicillof profundiza alianza con la CGT: Carlos Bianco, presente en el plenario de Barrionuevo.

Bianco tomó la palabra ante los dirigentes sindicales y convocó a "a todos los sectores del campo popular, peronismo y otros que se quieran sumar para construir una alternativa política, un proyecto, para que se termine esta postura y este gobierno”. El ministro bonaerense cuestionó el modelo económico de Javier Milei y advirtió sobre los riesgos de los acuerdos de libre comercio con el Mercosur y la Comunidad Europea. El evento también contó con la presencia de Santiago Pérez Teruel, de la Asesoría General de Gobierno provincial.





Barrionuevo MDQ

La presencia de Bianco y Pérez Teruel en el cónclave marplatense refuerza el vínculo político que Kicillof viene construyendo con la central obrera. La CGT respaldó públicamente al gobernador bonaerense como candidato presidencial para 2027 y en octubre, pocos días antes de la renovación de autoridades de la central, los integrantes del triunvirato Cristian Jerónimo y Octavio Argüello compartieron un acto con Kicillof en el homenaje a José Ignacio Rucci, donde se cantó que el mandatario provincial debía ser candidato a presidente. Además, la CGT ofreció sus 32 regionales bonaerenses para articular territorio y “frenar cualquier avance libertario” en las cámaras legislativas y concejos deliberantes.

El vínculo de Axek Kicillof con la CGT El gobernador ya había recibido en diciembre a la conducción de la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores para coordinar la estrategia contra la iniciativa oficial que el Senado empezará a tratar el 10 de febrero. En julio pasado, la central obrera se reunió con Kicillof para negociar lugares en las listas bonaerenses y ratificarle su apoyo político, en una señal de que la articulación entre el Gobierno provincial y el sindicalismo excede la coyuntura de la reforma laboral.





La mira en 2027 La participación de funcionarios bonaerenses en el encuentro de Barrionuevo confirma que esa alianza seguirá profundizándose en los próximos meses. Kicillof apuesta a la CGT como aliado estratégico tanto para bloquear el proyecto de Milei en el Congreso como para construir su candidatura presidencial, mientras la central obrera busca volver al centro del poder político con un proyecto propio de cara a 2027.

