ALINEADOS 2027

Axel Kicillof profundiza su alianza con la CGT: Carlos Bianco, presente en un plenario de Luis Barrionuevo

El ministro llamó a construir una “alternativa política” junto al gobernador bonaerense. La reforma laboral, en foco. Proyecto 2027.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Axel Kicillof profundiza alianza con la CGT: Carlos Bianco, presente en&nbsp; el plenario de Barrionuevo.

Axel Kicillof profundiza alianza con la CGT: Carlos Bianco, presente en  el plenario de Barrionuevo.

Notas Relacionadas
Jorge Sola, triunviro de la CGT
ENTREVISTA

Sola: "Si la reforma laboral llega sin cambios al Congreso, habrá protestas hasta el paro general"

Por  José Maldonado

Bianco tomó la palabra ante los dirigentes sindicales y convocó a "a todos los sectores del campo popular, peronismo y otros que se quieran sumar para construir una alternativa política, un proyecto, para que se termine esta postura y este gobierno”. El ministro bonaerense cuestionó el modelo económico de Javier Milei y advirtió sobre los riesgos de los acuerdos de libre comercio con el Mercosur y la Comunidad Europea. El evento también contó con la presencia de Santiago Pérez Teruel, de la Asesoría General de Gobierno provincial.

Barrionuevo MDQ


La presencia de Bianco y Pérez Teruel en el cónclave marplatense refuerza el vínculo político que Kicillof viene construyendo con la central obrera. La CGT respaldó públicamente al gobernador bonaerense como candidato presidencial para 2027 y en octubre, pocos días antes de la renovación de autoridades de la central, los integrantes del triunvirato Cristian Jerónimo y Octavio Argüello compartieron un acto con Kicillof en el homenaje a José Ignacio Rucci, donde se cantó que el mandatario provincial debía ser candidato a presidente. Además, la CGT ofreció sus 32 regionales bonaerenses para articular territorio y “frenar cualquier avance libertario” en las cámaras legislativas y concejos deliberantes.

El vínculo de Axek Kicillof con la CGT

El gobernador ya había recibido en diciembre a la conducción de la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores para coordinar la estrategia contra la iniciativa oficial que el Senado empezará a tratar el 10 de febrero. En julio pasado, la central obrera se reunió con Kicillof para negociar lugares en las listas bonaerenses y ratificarle su apoyo político, en una señal de que la articulación entre el Gobierno provincial y el sindicalismo excede la coyuntura de la reforma laboral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UTHGRAPrensaOk/status/2014314506210451810&partner=&hide_thread=false


La mira en 2027

La participación de funcionarios bonaerenses en el encuentro de Barrionuevo confirma que esa alianza seguirá profundizándose en los próximos meses. Kicillof apuesta a la CGT como aliado estratégico tanto para bloquear el proyecto de Milei en el Congreso como para construir su candidatura presidencial, mientras la central obrera busca volver al centro del poder político con un proyecto propio de cara a 2027.

Temas
Notas Relacionadas
Jerónimo, Sola y Argüello, el triunvirato de conducción de la CGT, presionados por la reforma laboral
LA PROTESTA

Reforma laboral: crece la presión de los gremios a la CGT para que active medidas contra Milei

Abel Furlán convoca mañana a sindicatos combativos. Cristian Jerónimo advirtió que "no se descarta nada". El gobierno, envalentonado.
Ezequiel Atauche y Patricia Bullrich, de La Libertad Avanza, durante el debate de la reforma laboral. 
EL MODELO MILEI

Reforma laboral: los cinco artículos del proyecto que unen a la CGT con el empresariado

Como los gremios, entidades del sector privado no quieren que se desarticule la negociación colectiva. Razones de una sincronía de aparente incongruencia.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Purga en Transporte: el backstage de la renuncia de Luis Pierrini
FUNCIONARIOS QUE NO FUNCIONAN

Purga en Transporte: el backstage de la renuncia de Pierrini y sus delegados en Trenes

Por  Antonio Rossi
El Gobierno desplazó a Paul Starc.
VALAR MORGHULIS

El Gobierno desplazó al director de la UIF que respondía a Santiago Caputo: el asesor puso al reemplazante

Por  Pablo Lapuente
Jujuy: quién es el ministro de Carlos Sadir para redoblar la marcha de la minería en la provincia
EL SUBSUELO DE LA PATRIA

Quién es el ministro de Sadir para redoblar la marcha de la minería en Jujuy

Por  Luis Urtubey
Gray tiene hasta el 8 de febrero para resolver si se presenta como candidato en el PJ bonaerense.
PERONISMO EN LLAMAS

Fernando Gray reclama una interna en el PJ bonaerense y amaga con ser candidato

Por  José Maldonado