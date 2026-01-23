Mauricio Macri, en modo zen y desde el banco: cómo calmar la interna y salvar al PRO sin ponerse la 10

“Ustedes también se tienen que sacar a Macri de encima” . Relajado, los primeros días de enero, Mauricio Macri respondió así a los pedidos de dirigentes del PRO que le sugirieron que volviera a salir a la cancha para marcarle el rumbo al partido. Enfocado más en los asuntos del fútbol que en la política, los alentó a seguir dentro del espacio, pero dio pocas señales sobre su futuro personal.

Macri volverá a hablar públicamente el 5 de marzo en un escenario curioso . Lo hará en Puerto Madryn, Chubut , donde participará de la segunda edición del Foro PescAR, un espacio de debate de la industria pesquera argentina . Así lo anunció el comité organizador del evento, que confirmó la presencia del expresidente como “keynote speaker”, orador principal.

De acuerdo a algunos medios patagónicos que se hicieron eco de la noticia, la industria aprovechará la presencia de Macri para hacer sentir su malestar con el gobierno de Javier Milei . El presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), Agustín de la Fuente , uno de los organizadores del evento, le reclamó a la Casa Rosada la rebaja o la eliminación de las retenciones que paga el sector, tal como sucedió con el campo.

Foro Pescar 2026: el sector pesquero llega con advertencias y reclamos por la pérdida de competitividad “Hay sectores exportadores que han recibido beneficios, pero la pesca no. Eso nos pone en una clara desventaja competitiva” Agustín de la Fuente https://t.co/UNBPNiH43V

Aunque los bloques del partido en el Congreso se comportaron, hasta ahora, como aliados fieles de La Libertad Avanza (LLA), a fin de año Macri les dijo a los dirigentes del PRO que el alineamiento automático con la Casa Rosada está terminado. “Somos oposición” , les marcó. Habrá que ver qué sucede en la práctica. Por lo pronto, el PRO evalúa rechazar el decreto de necesidad y urgencia sobre la Secretaría de Inteligencia (SIDE).

Aunque hace tiempo que no lo expresa en público, Macri mantiene sus críticas hacia el oficialismo, aunque se muestra tan desorientado como el resto de la dirigencia política respecto del destino de Milei. “Los mismos que decían que se iba a ir en marzo de 2024, ahora te dicen que va a ser reelecto”, comenta puertas adentro del PRO. Es posible que aproveche su presencia en Chubut para volver a marcar sus diferencias con Milei, que habrá hablado cuatro días antes, en la apertura de sesiones del Congreso.

El Presidente y el titular del PRO no volvieron a hablar después de la cena que tuvieron en la Quinta de Olivos a fines de octubre. Macri quedó “decepcionado” por la reacción del Gobierno al resultado de las elecciones y la posterior salida del gabinete de Guillermo Francos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/1984744462061322385&partner=&hide_thread=false Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 1, 2025

Por lo pronto, el expresidente quiere un partido más activo que pueda contener las fugas hacia LLA, que en un momento de 2025 parecieron imparables. Con esa idea le había pedido al santiagueño Facundo Pérez Carletti, ahora exsecretario general del PRO, que se instalara en Buenos Aires.

Pero Pérez Carletti acaba de asumir una banca en la Legislatura de Santiago del Estero y buscará pelear por la intendencia de la capital provincial, en 2027. Por eso, Macri decidió su reemplazo por Fernando de Andreis, su mano derecha y hombre de extrema confianza, que acaba de asumir como diputado nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2012165460033253816&partner=&hide_thread=false El PRO comienza una nueva etapa. A partir de hoy, @deAndreis asume como Secretario General con el desafío de renovar, modernizar y seguir construyendo un PRO unido, fuerte y con mirada de futuro en todo el país.



Su designación expresa la voluntad de seguir fortaleciendo la… — PRO (@proargentina) January 16, 2026

De Andreis será el encargado de seguir de cerca los asuntos que le interesan a Macri, que este año estará más abocado que nunca a su pasión, el fútbol, con la celebración del Mundial en Estados Unidos. Macri es presidente de la Fundación FIFA, un cargo que lo lleva de viaje por todo el mundo, en paralelo a sus asuntos de negocios. En los últimos días, Macri siguió muy de cerca en los últimos días las causas que involucran a los directivos de la AFA.

La paz interna del PRO

Macri estuvo en las noticias los primeros días de enero por su separación de su esposa Juliana Awada, tras 15 años de relación. La noticia tomó por sorpresa a muchos dirigentes cercanos del PRO con quienes había hablado para fin de año, instalado en el country Cumelén, de Villa La Angostura. Tras el anuncio de la ruptura, el expresidente voló a Europa y, desde ahí, participó del Zoom en el que se decidió el recambio de autoridades partidarias.

Aun a la distancia, Macri monitorea la vida interna del PRO e intenta que la tropa no de disperse. Procura bajarle el tono a los enojos y las discusiones internas, busca sostener la unidad, se muestra componedor y alienta a los dirigentes para que se comprometan con el partido, que quiere mantener vivo y como alternativa para 2027.

Sin embargo, prefiere acompañar desde afuera y no calzarse el buzo de conductor. Algo de eso le dijo al legislador rionegrino Juan Martín, presidente del PRO local que lo visitó en Villa La Angostura. Martín le hizo notar que mucha gente se acercaba para saludarlo y sacarse fotos. Macri le respondió con una metáfora futbolera. “Me va bien con la gente. Pero esto es como el 9 que está en el banco. Siempre parece más goleador que el que está en la cancha”.