Un macrista asume en Obras Públicas y el secretario fantasma de Toto Caputo se va sin haber sido nombrado

Con el nombramiento oficial del macrista Carlos Frugoni como nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura, el ministro de Economía, Toto Caputo sacó del escenario al “funcionario fantasma” Martín Maccarone , que durante más de año ejerció el rol de supervisor y filtro de las decisiones y medidas que llevaron adelante las áreas de Transporte y Obras Públicas .

Sin ningún decreto de designación que lo avalara para ocupar el cargo, Maccarone se desempeñó entre octubre de 2024 y diciembre pasado como un referente informal del Ministerio de Economía en las cuestiones vinculadas con obras públicas, concesiones viales y servicios de transporte. En ese período, concentró la articulación entre las distintas áreas del sector y la relación con empresas e inversores.

Pese a no contar con firma ni poder de decisión formal , Maccarone dispuso de un despacho y personal administrativo en el Palacio de Hacienda, desde donde recibía a representantes del sector privado interesados en proyectos de infraestructura y transporte.

Ingeniero industrial egresado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires ( ITBA ) y exintegrante del equipo de consultores de Merrill Lynch , mantiene desde hace varios años una relación cercana con el ministro de Economía y con el asesor presidencial Santiago Caputo .

En 2001 quedó al frente de la empresa Coinsa , continuadora del grupo Maccarone S.A. , que desarrolló obras como Norcenter , Showcenter Haedo , Shopping Soleil y Patio Bullrich , entre otros emprendimientos inmobiliarios.

Uno de los vínculos empresariales que lo relacionan con Caputo se remonta al proyecto “Paseo Gigena”, el complejo de oficinas y locales comerciales construido sobre el antiguo estacionamiento del Hipódromo de Palermo. El fideicomiso por u$s 60 millones para financiar las obras fue estructurado por la consultora Anker Latinoamérica, que Caputo dirigió hasta su cierre, previo a asumir como ministro en diciembre de 2023.

Los Picantes de Toto Caputo Toto Caputo y Los Picantes de la cartera económica

De esa firma creada en 2020 también surgieron otros funcionarios que se incorporaron a la actual administración, como el exsecretario de Finanzas y actual canciller, Pablo Quirno, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

El CV del nuevo controller de Obras Públicas

El lugar que Maccarone ocupó sin designación formal quedó ahora en manos de Frugoni, quien se había incorporado a la gestión libertaria en septiembre pasado como presidente de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

El proceso administrativo de su nombramiento tuvo particularidades. La resolución del Ministerio de Economía que aceptó su renuncia en la CNRT fue publicada en el Boletín Oficial con fecha 8 de enero de este año, aunque con efecto retroactivo al 10 de diciembre de 2025. En tanto, el decreto 21/26 que lo designa como secretario de Coordinación de Infraestructura está fechado el 15 de enero, pero fija su entrada en vigencia al 9 de ese mismo mes.

Frugoni está identificado con el grupo conocido como los Newman Boys, integrado, entre otros, por el ministro de Economía, el expresidente Mauricio Macri y el empreario Nicky Caputo. A lo largo de las últimas dos décadas ocupó distintos cargos ejecutivos y fue presidente de la empresa estatal porteña Autopistas Urbanas (AUSA).

Durante el primer mandato de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gobierno porteño, Frugoni quedó involucrado en la adjudicación del tramo principal de las obras del Paseo del Bajo a la empresa IECSA, entonces controlada por Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. El proceso licitatorio incluyó modificaciones en los plazos y en los criterios de evaluación de las ofertas.

frugoni 2 Carlos Frugoni, el elegido de Javier Milei para obras públicas y transporte

En 2024 volvió a quedar bajo observación pública tras aprobar la cesión de un predio de 5000 metros cuadrados lindero al circuito KDT de Palermo por un canon mensual de $3,7 millones a la empresa Mechp, vinculada a uno de los hijos de Nicky Caputo.

El terreno, perteneciente a AUSA, fue concesionado por 25 años para un emprendimiento comercial y deportivo. Mechp fue la única oferente y es una firma habitual en licitaciones y contrataciones de la administración porteña vinculadas al tránsito y al ordenamiento vehicular. Además, participa en la explotación de playas de estacionamiento y en el sistema de parquímetros de la Ciudad.

El pasado reciente de Frugoni

A fines de agosto del año pasado, Frugoni había sido designado por el presidente Javier Milei primer titular de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte (Accspt).

El organismo, concebido para absorber funciones de Vialidad Nacional, la CNRT, la Junta de Seguridad del Transporte y la Comisión del Tránsito y la Seguridad Vial, tuvo una existencia breve. El DNU 461/25 que lo creó no obtuvo aval legislativo y fue derogado por el Congreso.

Tras la disolución de la agencia, Frugoni quedó al frente de la CNRT durante cuatro meses, hasta que el Ministerio de Economía resolvió su traslado a la Secretaría de Coordinación de Infraestructura.

cnrt.jpg Federico Sturzenegger avanza en la reestructuración de la CNRT

De acuerdo con el organigrama oficial, Frugoni se ubicará jerárquicamente por encima de los secretarios de Transporte, Luis Pierrini, y de Obras Públicas, Luis Giovine.

En el área de Transporte tendrá bajo su órbita a Aerolíneas Argentinas, Intercargo, Vialidad Nacional, EANA, ANAC, ORSNA, la Junta de Seguridad en el Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la CNRT, Ferrocarriles Argentinos, SOFSA, ADIF y Belgrano Cargas.

En Obras Públicas, supervisará a AySA, el Tribunal de Tasaciones de la Nación, el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), el Instituto Nacional del Agua (INA), el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, la Agencia de Planificación (APLA), la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y las entidades binacionales de los proyectos Paso Las Leñas, Agua Negra y el Túnel de Baja Altura del Ferrocarril Trasandino Central.