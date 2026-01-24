TERREMOTO EN BUENOS AIRES

Estela Díaz, en el ojo del huracán: la ministra de Mujeres reconoció que conocía las acusaciones por abusos en el Senado bonaerense

Admitió ante Infobae que estaba al tanto de las sospechas desde antes de su asunción en 2019. Argumentó que eran "rumores". Descargo por las redes.

Por Letra P | Periodismo Político
Estela Díaz.&nbsp;

El escándalo que involucra a los militantes del peronismo Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, acusados de abuso sexual en el ámbito del Senado bonaerense, trascendió lo judicial y golpes a la política: según una investigación de Infobae, la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, tenía conocimiento de antecedentes y documentos relacionados con los acusados desde antes de llegar al cargo, en 2019, pero su cartera recién intervino en 2024.

“Eso circulaba como rumor. Es muy delicado decidir qué actuación se toma cuando hay rumores y no hay causas que avancen”, expresó ante ese medio. Ante la consulta de Letra P, la gobernación de Axel Kicillof no emitió comentarios.

Sin embargo, este sábado por la tarde, Díaz publicó un extenso descargo en sus redes sociales. "Que nos responsabilicen a las mujeres y, especialmente a las que defendemos los derechos, no es extraño, es parte del mecanismo de complicidad machista", comienza el posteo. "Todos nuestro equipos intervinieron con celeridad y poniendo como principal prioridad a las víctimas y sus tiempos en la denuncia", argumentó la ministra.

Intervención oficial y asistencia a la denunciante

La intervención formal del Ministerio de Mujeres y Diversidad ocurrió recién en octubre de 2024, cuando una trabajadora de la Cámara de Senadores solicitó asistencia. El caso fue abordado por el Equipo Interdisciplinario de la Legislatura, que elaboró un informe elevado a la Dirección de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, encabezada por Valeria Monetta.

La víctima fue orientada a radicar la denuncia penal para poder acceder a medidas de protección. Esta política ha sido debatida por espacios feministas, que plantean la necesidad de garantizar asistencia previa a la denuncia formal. Finalmente, la denuncia se concretó en 2025 y los acusados fueron apartados de sus cargos con medidas restrictivas.

Tanto Rodríguez como Silva Muñoz participaron en actividades públicas del peronismo, incluida una organizada por la propia Estela Díaz, aunque la ministra negó vínculos con su agrupación: “Nos negamos a que participaran. No hay ningún vínculo entre el MDF y (El Movimiento) La Capitana”, dijo, en referencia al espacio en el que militaban Rodríguez y Silva Muñoz.

Sin embargo, según Infobae, en distintas cuentas de redes sociales se publicaron, entre 2020 y 2025, al menos tres imágenes de la ministra con los involucrados: una con Muñoz, en un acto feminista, y las otras dos con Rodríguez. “Era un mecanismo de ellos para buscar protegerse, y cuando uno está en actos públicos, hay gente que se te arrima”, justificó Díaz.

En su descargo en redes, Díaz apuntó que "usar fotos sin explicar el contexto también deja en evidencia la estrategia y los fines que tienen, muy obvios por cierto".

La falsa abogada

Según contó Infobae, la maquinaria de abuso habría funcionado gracias a Melina Gaudino. Conocida como la “falsa abogada”, habría cumplido un rol fundamental para el encubrimiento: según el abogado Claudio Yacoy, ella informaba a las denunciantes sobre supuestas gestiones que él no había realizado.

Pese a no contar con título habilitante, Gaudino ocupó cargos en organismos públicos y universidades. Fue desvinculada de la Municipalidad de La Plata en noviembre de 2024, y en 2025 trabajó en la UTN La Plata como responsable de la Unidad de Género.

Actualmente, la fiscal Betina Lacki impulsa la unificación de las causas judiciales contra Rodríguez y Silva Muñoz, cuya competencia será definida entre los jueces Juan Pablo Masi y Pablo Nicolás Raelle.

