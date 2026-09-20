La encíclica de León XIV que le calienta los data centers a Javier Milei

El papa León XIV llegará a la Argentina con una advertencia sobre la inteligencia artificial que choca con la estrategia de Javier Milei para atraer inversiones a la Patagonia. Mientras el Gobierno impulsa un esquema de desregulación para los data centers, el Vaticano pone el foco en el trabajo, el agua y los límites éticos del desarrollo tecnológico.

Milei y León XIV construyeron, sin cruzarse todavía en persona, dos miradas opuestas sobre el mismo fenómeno. Uno lo presenta como una oportunidad geopolítica para atraer inversiones; el otro advierte sobre sus consecuencias para la dignidad del trabajo cuando avanza sin límites. La llegada del papa en noviembre lleva esa diferencia al plano político.

En el Génesis, Babel prometía llegar al cielo y terminó repartiendo idiomas por el mundo. En la Patagonia libertaria la promesa es otra: que los servidores lleguen antes que las regulaciones . Dicho en cristiano: una Babel de inteligencia artificial.

Esa misma imagen retomó el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin , al presentar la encíclica Magnifica humanitas en la Cámara de Diputados de Italia, donde planteó que el dilema consiste en elegir entre "construir la torre de Babel o reconstruir las murallas de Jerusalén".

Teólogos consultados por Letra P explicaron que esa disyuntiva contrapone una tecnología guiada por intereses privados, que termina uniformando a la sociedad, con un desarrollo puesto al servicio de la dignidad, la libertad y el bien común.

El credo libertario de la IA

El Presidente sostiene el mismo argumento desde hace dos años en distintos foros. En el Council of the Americas dijo que una de las premisas más falsas es que el progreso tecnológico genera desempleo y recordó que la desocupación nunca llegó al 90% pese a sucesivas olas de automatización.

En el Financial Times, junto con el ministro desregulador Federico Sturzenegger, planteó que Argentina invita a la IA a liberarse de regulaciones prematuras. En la Semana de la Inteligencia Artificial habló de un salto civilizatorio y anunció que la próxima carrera será la desregulatoria. Esa idea desemboca en una apuesta concreta: ofrecer energía, clima frío y capital humano como atractivo para instalar grandes centros de datos.

La encíclica Magnifica humanitas, firmada por León XIV el 15 de mayo en el aniversario 135 de la Rerum novarum, parte de otra premisa. El documento papal -que contó con el asesoramiento de Christopher Olah, cofundador de Anthropic- sostiene que la tecnología no es neutral porque refleja las decisiones de quienes la financian y regulan.

El capítulo dedicado al trabajo y la transición digital recupera los principios clásicos de la Doctrina Social de la Iglesia —bien común, solidaridad, subsidiariedad y justicia— y deja una advertencia directa: la tecnología puede aliviar tareas pesadas, pero no justificar desempleo en nombre de la reducción de costos o del aumento de ganancias.

El tramo más duro del documento dialoga con el debate que atraviesa el sur argentino. León XIV denuncia nuevas formas de esclavitud vinculadas con la extracción de tierras raras que alimentan la industria tecnológica, describe cadenas productivas marcadas por la explotación y pide perdón por la demora histórica de la Iglesia en condenar la esclavitud.

Stargate, RIGI y el mapa del sur

La discusión deja de ser abstracta cuando aparece la Patagonia. Stargate Argentina, la carta de intención entre OpenAI y Sur Energy firmada el año pasado por hasta u$s 25.000 millones, todavía espera la decisión final de inversión. OpenAI ya aclaró que no aportará capital propio y que comprará capacidad de cómputo cuando el centro esté construido, mientras Sur Energy busca financiamiento.

Al mismo tiempo, otros proyectos disputan el mapa. Pampa Energía evalúa un centro junto a Loma de la Lata con energía de Vaca Muerta; la polaca Green Capital impulsa Atlas GigaHub cerca de Trelew; la china DayOne volvió a reunirse con Milei en medio de la presión estadounidense contra Huawei; Tesla negocia litio y baterías.

Sam Altman, creador de OpenAI, con Javier Milei

Todas miran el súper-RIGI, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y espera en el Senado, sin exigencias específicas de empleo local ni requisitos ambientales propios para esta actividad.

La comunidad que falta en el proyecto

En ese punto aparece una palabra que la encíclica pone en primer plano: comunidad. La lonko Liliana Romero, de Fvta Trayén, en Añelo, describe un territorio donde el fracking dejó a varias familias dependiendo de tomas de agua cedidas por la industria. En Chubut, Moira Millán habla de refugiados ambientales por el proyecto de Trelew.

A fines de agosto, la Confederación Mapuche y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) marcharon en Neuquén contra el avance sobre los lagos Mari Menuco y Los Barreales. Días después, la comunidad mbya guaraní Tape Miri presentó una acción judicial por la falta de consulta indígena durante el tratamiento del súper-RIGI.

Cada megavatio hora que consume un data center requiere unos 7,1 metros cúbicos de agua entre uso directo e indirecto, un dato ausente en la comunicación oficial.

El mensaje que prepara León XIV

En la Casa Rosada saben que ese puede ser uno de los ejes incómodos de la visita. Según reconstruyó Letra P, Karina Milei coordina el operativo de noviembre a través de su asistente Mara Gorini y, más allá de la logística, el Gobierno sigue de cerca el contenido del mensaje papal sobre pobreza, trabajo e inclusión.

No sería una novedad que una ceremonia oficial sirva para marcar diferencias: el arzobispo porteño Jorge García Cuerva ya lo hizo en el tedeum de mayo con el Presidente en primera fila.

Con una encíclica de 245 párrafos dedicada, entre otros temas, al desempleo, el extractivismo y las nuevas formas de explotación ligadas a la tecnología, la visita de noviembre suma otro frente para una relación que ya venía acumulando diferencias.

Esta vez, buena parte de esa discusión puede tener como argumento la Patagonia y el modelo de desarrollo que impulsa el Gobierno para la inteligencia artificial.