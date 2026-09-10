Javier Milei se cae del podio en su propia tribuna: queda cuarto en el ranking de imagen entre votantes de LLA

Javier Milei dejó de ser la figura más valorada por sus propios votantes y quedó relegado a un cuarto puesto en el ranking de imagen positiva, según la última encuesta de la consultora D‘Alessio IROL - Berensztein . El dato se conoce en momentos en que el Gobierno busca consolidar su base electoral en busca de la reelección.

Quien ocupa el primer puesto en el podio de la dirigencia libertaria más valorada es la jefe del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bulrrich , con el 89% . La valoración de la excandidata presidencial del PRO no sorprende: su figura siempre fue ponderada por los votantes violetas. En segundo lugar, se ubica el exjefe de Gabinete Guillermo Francos con el 81% y luego aparece el cuarto jefe de ministros de la administración libertaria, Diego Santilli , con el 77% . Recién en el cuarto lugar aparece el Presidente, con 76% de valoración positiva.

La desaprobación de la figura de Milei se vuelve todavía más fuerte cuando se observa la tabla general de los 19 dirigentes evaluados: el jefe de Estado obtiene 34% de imagen positiva y 62% de negativa, lo que lo deja en el octavo lugar, detrás del gobernador bonaerense y principal rival opositor, Axel Kicillof .

La distancia entre Milei y Bullrich es de 13 puntos. Si bien el Presidente conserva un nivel de reconocimiento dentro de su propia base, el dato incomoda a la Casa Rosada porque en más de una oportunidad la exministra de Seguridad se desmarcó de los hermanos Milei y se convirtió en una piedra en el zapato para Gobierno. Por un lado, es una aliada de peso específico propio que puede sumar votos y, por el otro, es una dirigente que desafía el verticalismo de la mesa chica presidencial. El escándalo patrimonial del exvocero Manuel Adorni , y el pliego de la abogada María Victoria Michelli para ocupar un cargo en la Justicia federal fueron dos de los temas que expusieron sus diferencias.

La senadora se bajó de la pelea por la Jefatura de Gobierno porteña para el año próximo y se muestra como la mejor alternativa para acompañar a Milei en la boleta presidencial. Como contó Pablo Lapuente en Letra P , Bullrich se alineó con la mesa política, aplacó su estilo confrontativo y evita chocar con Karina Milei , la dueña de la lapicera para armar las listas.

En el quinto lugar de la lista de dirigentes libertarios más valorados se ubica el ministro de Economía, Toto Caputo, con 70%, seguido por su par de Desregulación, Federico Sturzenegger, 69%. Más atrás aparece la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva, 60%; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, 57%; el canciller Pablo Quirno, 44% y el ministro de Defensa, Carlos Presti, con el 37%. Entre las menos queridas por el ecosistema libertario se encuentra la vicepresidenta Victoria Villarruel, que cierra la tabla con 33%.

Guillermo Francos, subido al podio

La pérdida del podio de Milei entre los votantes de La Libertad Avanza tiene un protagonista inesperado: Guillermo Francos. Suma 81% de valoración positiva. Además, el exfuncionario que ocupó la Jefatura de Gabinete entre mayo de 2024 y octubre de 2025 es el único dirigente (entre oficialista y opositores) que tiene un diferencial positivo: reúne 45% de imagen positiva y 44% de negativa.

A mediados de abril, Francos reapareció en el escenario político y habló de su salida del Gobierno y sus intenciones de competir en los comicios del próximo año. "Yo le dije al presidente el día que me fui que siempre iba a estar a disposición, se lo dije en mi renuncia", contó en declaraciones al portal Infobae y dejó abierta la posibilidad de ser candidato. Además, pronosticó que “Milei va a ganar las próximas elecciones y lo va a hacer por los resultados que obtuvo en su gestión”.

Fuerte malestar por la economía

Tal como viene dando cuenta Letra P, la evaluación de la economía sigue siendo uno de los principales puntos débiles para el gobierno de Milei: el 66% de las 800 personas que participaron de la encuesta considera que la situación económica actual está peor que el año pasado, mientras que apenas un 33% cree que está mejor. El dato muestra que el malestar económico continúa instalado en una mayoría de la sociedad.

Las expectativas tampoco son buenas: el 59% cree que la economía estará peor dentro de un año, frente a un 37% que apuesta por una mejora. Incluso entre quienes votaron a La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas aparece una mirada más optimista, pero lejos de ser unánime: el 79% de ese electorado considera que habrá una recuperación económica durante el próximo año.

Un dato llamativo es que cuando al votante libertario se le pregunta por su economía personal, el 39% dice que está peor que el año pasado y el 61% responde que está mejor que en 2025. Esos números reflejan que aún entre sus propios votantes el deterioro económico empieza a hacerse visible. Quizás esa sea una explicación de por qué Milei salió del podio de los dirigentes más valorados del oficialismo.