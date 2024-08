La Pampa: Sergio Ziliotto destrabó la Legislatura y celebró dos leyes, con guiños de la UCR y el PRO

En el medio, Ziliotto lidia fronteras adentro: el grupo de intendencias peronistas no alineadas no se va al mazo y activa encuentros y bajadas de línea y por eso mismo el gobernador tomó la palabra por primera vez para referirse al tema, dando por hecho que ese scrum está jugando a germinar candidaturas.

ziliotto_diciembre_ladag.jpg

Esa jugada modificó el escenario, alivió el pantano y destrabó la falta de cuórum. La ampliación presupuestaria se aprobó sólo por mayoría, pero el peronismo ni siquiera tuvo que recurrir al desempate de la vicegobernadora Alicia Mayoral, porque en ese momento el bloque corto de Comunidad Organizada puso en escena su oposición más extrema y se retiró del recinto.

Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga, representantes del tiernismo, no votaron, así que el oficialismo ganó 15 a 13. A ese espacio también le vino bien para marcar diferencias con “Juntos por el Cambio” y arrimarse de algún modo al campamento libertario, que no tiene representación legislativa en la provincia.

UCR: costos y cuentas pendientes

Además de la ampliación presupuestaria, se aprobó por otro lado el fondo para atender a las familias más vulnerables. En ese caso fue por unanimidad. La oposición hizo su juego y celebró como si fuera propia esa ley que afronta la emergencia alimentaria. La negociación se extendió durante largos meses en que la UCR, el PRO y Comunidad Organizada tiraron de la cuerda hasta el límite.

El 20 de agosto el gobierno no tuvo el dinero para pagar el Refuerzo Alimentario Focalizado Extraordinario (RAFE) y eso disparó una conmoción entre las intendencias. Ahora Ziliotto prometió que ese dinero para las 10.000 familias más vulnerables estará disponible la semana que viene.

El peor costo en el proceso lo pagó la UCR, porque su posicionamiento generó encontronazos entre el bloque legislativo y sus intendencias, que reclamaban urgencia para la aparición de esos fondos. Ahora se apaciguaron las aguas, pero ese enfrentamiento va a traer cola.

poli mano alzada.jpg Poli Altolaguirre, jefe del bloque de la UCR de La Pampa, intentó celebrar la ley: dijo que salió tal como su partido lo propuso desde el inicio. FOTO: www.radiokermes.com

Hipólito Altolaguirre, jefe del bloque de la UCR, dijo que los recursos se obtendrán tal como su partido lo propuso desde un principio: ya no se llama “aporte solidario obligatorio”, sino Atención Prioritaria de Grupos Vulnerables.

La caja está compuesta por los dineros del Fondo de Desarrollo Comunal (Fodeco), que se manejan con relativa discrecionalidad en la repartija a los municipios, y por aportes de los sueldos del funcionariado de los tres poderes, aunque el Judicial ya anticipó públicamente que no le gusta la idea. Finalmente no se grava a propietarios de autos de alta gama o dueños de cinco inmuebles urbanos, como se planteó en el origen.

Fuego amigo en el peronismo

En la Legislatura, el peronismo no ziliottista se portó bien: ya estaba garantizada la acción sin fisuras para la aprobación de esas leyes. De hecho, Daniel Lovera, uno de los escuderos principales del ultravernismo, hizo una de las argumentaciones más firmes en respaldo de la propuesta del gobernador.

lovera firme.jpg Daniel Lovera, ultravernista, fue uno de los defensores más firmes del proyecto de Sergio Ziliotto. FOTO: www.radiokermes.com

Con todo, en la semana siguió el agite, que viene del norte pero también de otros puntos cardinales. Fernanda Alonso, la intendenta de General Pico, fue la más visible en su defensa del movimiento no alineado de intendencias, apadrinado por Carlos Verna. “Yo no voy adonde no me invitan”, dijo respecto de su ausencia, y la de otros pares, en un encuentro de 39 jefaturas comunales que respaldaron a Ziliotto.

En general, el gobernador ignoró las movidas, pero el martes se le cayó una sutil chicana. “Leo por los diarios, porque personalmente no he tenido ningún tipo de apreciaciones, y la verdad que no lo entiendo. Alineados no sabemos con quién. Creo que hoy tenemos que estar alineados con la gente”, remarcó. Dio por hecho que el espacio en el que también está el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, se mueve en clave electoral. “Bienvenida la política, el involucramiento y la mayor cantidad de candidatos. Yo no puedo ir por una reelección, pero por encima de eso tengo la responsabilidad de gobernar día a día y me preocupa que la gente tenga alimento”, avisó.