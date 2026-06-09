Propiedad privada: Patricia Bullrich habilita cambios que pide la UCR al proyecto de Federico Sturzenegger

Patricia Bullrich continúa armando la agenda del Senado con la oposición dialoguista. Tras un fallido intento de sesionar esta semana, se reunió con la UCR y acordó tratar el demorado proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado por Federico Sturzenegger , ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

En la sesión, que sería el 18, también entrarían los pliegos judiciales dictaminados en la audiencia de este martes , como el del camarista laboral Víctor Pesino , quien validó la reforma a la ley de contratos de trabajo sancionada por el Congreso y dispuso la intervención de la UOM. La jefa de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado consiguió las firmas y quiere apurar la aprobación de estos expedientes antes de recibir a los otros candidatos a ocupar vacantes judiciales.

Bullrich quería aprobar esta semana Propiedad Privada, una iniciativa que el oficialismo había calculado garantizarse para el pasado jueves, pero no fue posible por el rechazo del radicalismo. Es que entre los diez miembros hubo resistencias al texto dictaminado.

No hubo acuerdo sobre la posibilidad de vender tierras a Estados extranjeros y Bullrich intentaba cerrar un texto alternativo. En la última versión, si la compra es en una zona de frontera, debía actuar el Congreso. De lo contrario, la operación seguía en facultad de la provincia.

El proyecto de Sturzenegger es un compendio de medidas para facilitar los desalojos, complicar las expropiaciones y permitir la venta libre a extranjeros, que a excepción de operaciones que intervengan los Estados, sería ilimitada. En el dictamen, firmado hace 15 días, ya se pusieron límites.

El texto enviado por el Poder Ejecutivo permitía ejecutar desalojos en tres días y en el dictamen ese plazo se amplió. Ante la falta de pago, las intimaciones serán entre las partes; mientras que, si se trata de un reclamo, habrá un plazo de diez días.

En cuanto a las expropiaciones, que la iniciativa busca limitar, se incorporó un límite máximo sobre lucro cesante del 30%. La tasa de interés será IPC más la del Banco Nación a 30 días y las fechas para establecer el valor del inmueble serán anteriores a cualquier acto vinculado a la expropiación.

Las tierras rurales podrán ser compradas por extranjeros, pero no por Estados, un claro gesto hostil a China. En zonas de frontera habrá una intervención del distrito con autorización previa de Nación. Se elimina la ley de manejo del fuego, creada por Máximo Kirchner para impedir por 60 años cambiar uso del suelo tras incendios. Pero se mantienen restricciones para construir sobre bosques nativos que hayan sido arrasados por el fuego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2064475430778765787&partner=&hide_thread=false Bullrich volvió a hacer su juego en la Comisión de Acuerdos del #Senado, esta vez a tono con los deseos de Milei



Logró dictaminar el pliego de Pesino, el juez federal que avaló la reforma laboral e intervino la UOM



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Otros temas

La sesión tendría otros temas, como los pliegos judiciales, con el plato fuerte de Pesino, resistido por el peronismo, pero avalado por los aliados. El resto de los camaristas laborales que está en dictaminado tendría el acuerdo definitivo de la cámara alta. La estrategia de Bullrich es clara: recién con estos expedientes aprobados, avanzarán los expedientes de candidatos a jueces de las provincias. Las audiencias están citadas para el 30 de junio y el 1 de julio.

Podría incorporarse al temario como el "Ecocidio". Se trata de un proyecto propuesto por Edith Terenzi, de Chubut, cercana al gobernador Ignacio Torres. Propone tipificar y abordar conductas delictivas vinculadas a delitos ambientales graves, con penas que oscilan entre tres y 15 años de prisión.

También podría llegar al recinto una propuesta para incorporar Educación Vial a las escuelas, que fue tratado este jueves por la comisión de Educación. No sería la última reunión del Senado del semestre: antes del receso invernal, el recinto volvería a abrirse para aprobar otros pliegos. El resto de los temas que pide del Ejecutivo que están en el Senado siguen congelados.

Es la situación en la que se encuentran el combate a la Ludopatía, la reforma política, el cambio al régimen de zonas frías (se aprobó en Diputados), y la derogación de la ley de emergencia en Discapacidad, que los aliados se niegan a debatir.