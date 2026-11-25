Santa Fe busca dar respuesta a la crisis de deuda de las familias pero esquiva el contrapunto con Milei

El Ministerio de Economía de Santa Fe presentó el proyecto de Ley Tributaria 2027, que incluye una serie de herramientas fiscales para atender la creciente crisis de endeudamiento de las familias argentinas . Pese al marcado contraste con la postura que adoptó el Gobierno frente a la problemática, en la Casa Gris evitaron confrontar con el presidente Javier Milei .

Para atender el problema de la morosidad, la administración de Maximiliano Pullaro decidió intervenir por la vía impositiva. La propuesta es eximir del pago de Ingresos Brutos y Sellos a los préstamos que otorguen bancos, mutuales y fintech a particulares para cancelar deudas en mora.

“Buscamos que la refinanciación sea en mejores condiciones”, explicó el ministro de Economía, Pablo Olivares , durante la presentación del proyecto. La intención, cuentan, es que el alivio impositivo se traduzca en una baja de las tasas de interés, que deberán ajustarse a los valores que fije el propio Ejecutivo provincial para acceder al beneficio.

Consultadas por Letra P sobre el contraste con la posición de la Nación, que plantea que el endeudamiento "es un problema entre privados", fuentes del Ministerio de Economía santafesino matizaron en todo momento las diferencias.

Menos impuestos, más producción y alivio para las familias Presentamos el proyecto de Ley Tributaria 2027, que profundiza la reducción de impuestos y amplía los beneficios para los sectores productivos de Santa Fe. Más incentivos para las empresas que generan empleo, nuevos… pic.twitter.com/C0L4YPRoWw

En off the record, interpretaron que los dichos de la Casa Rosada apuntaban a quienes reclamaban un salvataje estatal de los deudores y no a una inacción por parte del Estado. “No estamos planteando rescatar, lo que estamos planteando es generar condiciones para que los servicios financieros puedan bajar la tasa de interés”, explicaron, sin entrar en contradicción con los libertarios.

Maximiliano Pullaro baja impuestos

Más allá de la cuestión del endeudamiento, buena parte del paquete que presentaron este miércoles Olivares y su par de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, está destinada al sector productivo.

Unas 6000 familias de Santa Fe con impuestos atrasados se anotaron en el plan de alivio fiscal del gobierno de Pullaro, que les permite refinanciar sus deudas en 12 cuotas sin interés, según revelaron a Letra P fuentes de la Casa Gris pic.twitter.com/65sL8pdbmI — LETRA P (@Letra_P) June 20, 2026

La Casa Gris calcula que resignará unos $175.000 millones de recaudación en 2027, frente a los $110.000 millones que estima para este año. “En Santa Fe producir, invertir y dar trabajo cuesta menos”, fue la frase con la que Puccini eligió abrir la presentación, golpeándose el pecho por el esfuerzo fiscal realizado.

En Economía explican que la baja de impuestos está orientada principalmente a quienes están radicados, producen y generan empleo en territorio santafesino. En esa línea, la provincia mantiene el esquema de deducciones de Ingresos Brutos atado a la generación de empleo y ahora le suma otro incentivo, vinculado a la inversión.

Así, además de descontar del impuesto los salarios de los nuevos trabajadores que incorporen, las Mipymes podrán deducir hasta la mitad de lo que destinen a nuevas inversiones.

Si bien en la administración provincial reconocen que la política de incentivos al sector productivo marca una diferencia con la gestión libertaria, también evitaron plantear una contraposición de modelos económicos. “No vemos que sea una diferencia de fondo, es de forma”, señalaron a este medio y argumentaron que ambos gobiernos coinciden en la necesidad de bajar impuestos, aunque recurren a mecanismos distintos.

Quiénes pagarán menos

En el caso del comercio, el gobierno provincial busca ampliar el universo de contribuyentes alcanzados por la alícuota reducida del 2,5%. Para eso, propone elevar de $180 millones a $400 millones el tope de facturación anual.

También se ampliará el esquema que permite descontar de Ingresos Brutos el consumo de energía eléctrica. A los comercios y las industrias se sumarán los servicios industriales y los establecimientos de cuidado de personas con alojamiento. Para los prestadores de servicios de discapacidad, el tope de deducción llegará al 50%.

El sector logístico podrá acceder a una reducción de la alícuota de Ingresos Brutos del 4,5% al 2%, en función del personal ocupado en la provincia. También habrá beneficios para las concesionarias de autos y las producciones audiovisuales. Por otra parte, el proyecto contempla la continuidad de las exenciones de Ingresos Brutos y Sellos para los créditos hipotecarios.

Qué pasará con la Patente y el Inmobiliario

Finalmente, la Casa Gris propone que el Impuesto Inmobiliario aumente por debajo de la inflación, con una actualización del 12%. En tanto, quienes lleguen a fin de año sin deudas podrán acceder a descuentos del 56% si optan por el pago anual o del 43% si adhieren al débito automático.

Para el sector rural, la provincia mantendrá las bonificaciones de entre el 30% y el 50% destinadas a pequeños productores. En el caso de la Patente Automotor, el Ejecutivo no tocará las alícuotas y estima que la variación general de las valuaciones de los vehículos será inferior al 5%.