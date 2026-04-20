Karina Milei usará el acto del sábado en Suipacha para pausar la guerra con Santiago Caputo

De este modo, el acto previsto para este sábado en ese distrito de la Primera sección electoral bonaerense dejó de ser una actividad estrictamente provincial para ganar volumen político y proyección nacional. En el oficialismo crece la expectativa por la posible participación de la secretaria general de la Presidencia como principal oradora, así como también por la presencia de Martín Menem .

Mientras tanto, la presidenta de La Libertad Avanza y sus principales armadores provinciales esperan la concurrencia de Las Fuerzas del Cielo , la agrupación auspiciada Santiago Caputo . Ese espacio integrado en su mayoría por jóvenes militantes lanzó críticas contra Pareja durante los últimos días, después de que el diputado presentara una denuncia penal contra algunos de ellos.

Con la invitación a los legisladores caputistas Agustín Romo y Nahuel Sotelo , los organizadores de la jornada buscarán poner fin a los enfrentamientos internos o, al menos, establecer una tregua mientras se encauza la crisis en la gestión de Javier Milei . “Sebastián y Agustín mantienen un muy buen vínculo, por eso es importante que participen quienes integran esa agrupación, si no todos los que nos estamos preparando para gobernar”, señaló a Letra P una fuente al tanto de la organización de la actividad en Suipacha.

Pese a las intenciones del karinismo de bajar las tensiones, los enojos en las bases digitales no paran de crecer, no tanto por la presentación judicial, sino por el recuerdo del cierre de listas del año pasado. Algunos tuiteros todavía recuerdan que Romo y Daniel Parisini , más conocido como Gordo Dan , le llevaron una lista con diez candidatos a Lule Menem , el armador nacional estrella de Karina, pero fueron rechazados en su mayoría. Integraban aquella frustrada nómina dirigentes trolls e influencers como Lucas Luna , apodado Sagaz en X, y Mariano Pérez .

Si bien los territoriales y digitales con responsabilidades de gestión buscan dejar atrás sus diferencias en el territorio bonaerense - un ejemplo de eso fue el enroque consensuado entre Romo y Juan Osaba en la Legislatura de Buenos Aires- todo indica que las razones de la interna están lejos de resolverse. Es más, a cinco días del acto partidario organizado por la diputada Miriam Niveyro, hay quienes ponen en duda la presencia de Romo, Sotelo y compañía.

El malestar en las partes también se hace eco en los pasillos de la Casa Rosada. El propio Caputo dejó trascender su enojo con la presentación judicial contra los tuiteros por supuestas amenazas, instigación a cometer delitos e incitación pública contra las instituciones. "Es algo que yo jamás hubiera hecho, son militantes del Presidente", lanzó el estratega en la intimidad de su despacho ubicado en el Salón Martín Fierro.

Inicio del calendario electoral en Suipacha

Más allá del respaldo a Pareja, la presidenta de LLA también planteó como objetivo para el sábado poner un mojón en su ambición de gobernar la provincia de Buenos Aires. De hecho, se espera la presencia de alrededor de 700 dirigentes de todo el territorio, algunos de ellos diputados, senadores, concejales o posibles candidatos en sus distritos.

"Nos estamos preparando para gobernar. Es posible que de estos encuentros de formación salgan los nombres de quiénes integrarán el próximo gabinete de la libertad", detalló una voz libertaria que dirá presente en Suipacha. Eso pese a que todavía no está 100% definido el candidato del oficialismo nacional.

Las dos principales figuras con posibilidades de competir el año próximo son Pareja, en representación del karinismo explícito, y el ministro de Interior, Diego Santilli, que si bien es de extracción macrista supo cultivar un buen vínculo con la cúpula presidencial antes y después del triunfo electoral de octubre.