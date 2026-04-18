Mauricio Macri en Chaco: arengó al PRO para marcarle la cancha a Milei, pero avisa que no cuestionará el rumbo

Mauricio Macri arenga al PRO para marcarle la cancha al Javier Milei, pero avisa que no cuestionará el rumbo

En el arranque de su gira federal, Mauricio Macri volvió a intentar marcarle la cancha a Javier Milei y llamó a “blindar el cambio” poniendo “el hacer por delante de la rosca”. “Jamás vamos a cuestionar el rumbo, no vamos a ser oposición, pero tampoco vamos a dar ninguna excusa para que el populismo pueda volver”, dijo en Chaco .

Ante la militancia del PRO del NEA , el expresidente insistió en presentar a su espacio como el responsable de haber plantado “la semilla de la libertad y el cambio en la Argentina” y llamó a los suyos a prepararse para dar el “próximo paso”, tal como lo había hecho semanas atrás en Parque Norte .

Aunque evitó cuestionamientos explícitos a Milei, Macri empieza a cargar de sentido su reaparición en un momento en que los cuestionamientos a la gestión libertaria empiezan a horadar la unidad interna del oficialismo. En Chaco, el expresidente envió un mensaje a la tropa amarilla del Norte Grande , pero también a la Casa Rosada. Dice que hay mucha gente que la está pasando mal y que hay quienes no llegan a fin de mes, pero reconoce que muchas de las cosas que se discutían demasiado durante su gobierno hoy ya no se ponen en tela de juicio.

Macri afirma que está dispuesto a aportar, pero mira para otro lado cuando le preguntan por Milei o si se imagina nuevamente en una campaña presidencial. Siente que lo necesitan y se prepara para poner sus condiciones.

“Nos tenemos que preparar, porque cuando vinimos a la política decidimos disputar poder”, dijo Macri frente a las más de 500 personas que se reunieron en Chaco, llegadas desde todos los puntos del NEA. La tarea, entiende el expresidente y sus principales laderos, consiste en prepararse para no volver a tropezar con la misma piedra y generar las condiciones para posibilitar que el kirchnerismo retome el poder. El exmandatario lo llama el “ejército de demolición”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/2045291421834371228&partner=&hide_thread=false En Chaco

"El que calla no protege el cambio: lo traiciona". pic.twitter.com/wWwhEKQ8xP — Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 18, 2026

En medio de los cuestionamientos que a diario llueven sobre Manuel Adorni y el plan blindaje que Karina Milei instruyó para salvar a uno de sus funcionarios más cercanos, Macri eligió hablar de los riesgos del silencio. Dijo que el que calla traiciona al cambio y que “si nadie señala lo que falta, ese espacio lo ocupa el populismo para vendernos ese veneno que dañó a nuestra sociedad durante décadas".

Antes de reunirse con los suyos, el líder amarillo había conseguido la foto que, en un mar de mensajes solapados, pareció una mojada de oreja al Presidente. Leandro Zdero, el primer gobernador en tejer una alianza con La Libertad Avanza (y el único que lo hizo a nivel provincial), lo recibió en la Casa de Gobierno. Hubo fotos, sonrisas y muecas alegres en las fotos difundidas por ambas partes, que vendieron el encuentro como una forma de “mantener canales abiertos de diálogo y cooperación, en pos de fortalecer las políticas públicas”.

Macri y Zdero Casa de Gobierno de Chaco Leandro Zdero recibió a Mauricio Macri en Chaco.

Según reza el comunicado de la gobernación chaqueña, durante la reunión conversaron sobre la actualidad política, económica y social del país, e intercambiaron visiones sobre el desarrollo productivo, el empleo y la promoción de políticas públicas que impulsen el crecimiento regional. “Armonía” fue la palabra elegida para describir el clima del encuentro.

A dónde va Mauricio Macri

En su zigzagueante relación con el oficialismo, Macri tiene decidido no quedarse quieto y esta semana concentró apariciones públicas como no lo hacía desde la campaña en las elecciones legislativas porteñas de 2025, donde se puso al hombro la última parte de una campaña que no terminó bien.

El lunes fue la atracción principal de la cena anual de la Fundación Pensar en la Rural y el martes se apareció en la reunión en la que el PRO bonaerense formalizó a Cristian Ritondo como titular del partido. En ambos escenarios, el mensaje fue el mismo: “Hay que estar preparados”.

Macri cree que el rumbo de Milei es el correcto. En el PRO se jactan de que esos logros, en buena parte, se deben a que son dirigentes formados políticamente en el partido amarillo quienes comandan esas áreas. Hablan de Toto Caputo y Patricia Bullrich, pero no tienen del todo claro que tanto de amarillo queda todavía en la coloración de esas figuras.

Embed - Discurso de Mauricio Macri en Chaco en el marco del espacio “Próximo Paso NEA”

Con todo, Macri terminó su visita a Chaco y partió rumbo a Corrientes, donde se encontró con el gobernador Juan Pablo Valdés y un grupo de empresarios y dirigentes locales, entre los que se encontraba el exmandatario provincial Gustavo Valdés.

Macri va, construye a su manera y vuelve a posicionarse en un rol que despierta la expectativa de sus seguidores, que se emocionan con una vuelta del expresidente a la arena, pero observan que las señales no terminan de ser del todo claras. En medio de las indirectas, en Chaco habló de lealtad. "Nosotros jamás vamos a cuestionar el rumbo, porque es nuestro rumbo. Además, nosotros venimos a completar", dijo.

"Nuestra lealtad es al cambio que se prometió y eso nos obliga a reconocer lo que está bien y señalar lo que está mal en este proyecto que compartimos", completó más adelante.

En tercera persona del plural.