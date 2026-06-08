Patricia Bullrich mantiene 11 diputados fieles y los habilita a diferenciarse del Gobierno

Luego de enfrentar a Javier Milei en la negociación de los pliegos judiciales, Patricia Bullrich sigue su camino para diferenciarse del Gobierno y posicionarse para las elecciones de 2027, cuando quiere hacer valer su capital electoral en la toma de decisiones. Este lunes publicó un sugerente video, en el que deja abiertas las puertas para suceder al Presidente.

Uno de los activos de la jefa de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado está en Diputados , donde controla 11 miembros del bloque oficialista. Con su madrinazgo, están habilitados para diferenciarse del Gobierno cuando lo consideren. Hubo dos casos en el último mes. El más nítido fue el de Damián Arabia , quien, a tono con las exigencias de Bullrich, presentó su declaración jurada hace un mes y le reclamó a Manuel Adorni que anticipe la suya.

El jefe de Gabinete prometió hace un mes juntar sus papeles antes de la fecha límite, que es el 31 de julio. El martes de la semana pasada, la diputada Silvana Giudici , posteó un mensaje para cuestionar la decisión del juez de Casación Carlos Mahiques , de exigir a los magistrados revelar sus fuentes periodísticas. El juez es el padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , y aun así Milei compartió el posteo de la diputada, con pasado en el PRO y la UCR.

La tropa de Patricia Bullrich

Los diputados de LLA cercanos a Bullrich fueron quienes en diciembre migraron del PRO por su gestión. A Arabia y Giudici se suman Sabrina Ajmechet, María González Estevarena, Carlos Almena, Laura Rodríguez Machado, Alejandro Bongiovanni, Patricia Vázquez y Verónica Razzini.

Se agregaron los exradicales Luis Picat y Mariano Campero. “No nos vamos a juntar porque si no se pueden generar especulaciones, pero cuando sea necesario nos vamos a diferenciar”, explicó a Letra P un diputado que lidera la tropa de Bullrich.

El grupo tiene figuras de mucha presencia en el bloque. Giudici es la secretaria parlamentaria y tiene a cargo la agenda legislativa. Mantiene diálogo permanente con Martín Menem y con el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni.

La diputada cercana a la exministra de Seguridad ya hizo sentir su rigor: presionó al bloque para que se haga presente en las comisiones citadas por la oposición, que se habían convertido en foros contra el Gobierno sin atenuantes.

Rodríguez Machado tiene a cargo la comisión de Legislación Penal, donde ejecuta la agenda de mano dura. En sus primeros dos años, con la ahora senadora en el Ministerio de Seguridad, gestionó sus proyectos y consiguió leyes, con modificaciones pedidas por un sector de la oposición. Es la misma actitud negociadora que tiene la ahora jefa de LLA en el Senado y en la Casa Rosada no siempre avalan.

El video de la polémica

Bullrich sorprendió este lunes con un video que ironiza sobre hiperactividad en el Senado y las versiones sobre su futuro político. Con la música de la canción “Se dice de mí”, interpretada por Tita Merello.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2064044897510818057?s=20&partner=&hide_thread=false Se fijan si voy, si vengo o si fui

Se dicen muchas cosas pic.twitter.com/3hiRSf87jD — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 8, 2026

En una parte de la letra, el jingle de la senadora hace alusión a los rumores sobre una competencia por la “presidencia, vicepresidencia o jefatura de Gobierno”, destinos que por ahora descarta.

Estas imágenes obligaron a una aclaración del diputado Arabia. “Patricia ha sido clara, estamos trabajando por la reelección del Presidente. Va a estar donde le demande la sociedad y el proyecto”, declaró el legislador, consultado sobre el resultado del video.

En sus diálogos informales, el grupo identificado con la jefa del Senado hace cuentas para justificar sus gestos de diferenciación. En octubre de 2023, Milei obtuvo 30 puntos y Bullrich 24. Luego armaron una alianza y la exministra tiene un capital electoral para diferenciarse.

“En Juntos por el Cambio, Macri tenía 30, la UCR dos y la Coalición Cívica uno. Pero aun así se diferenciaban. Milei tiene que entender que venimos de lugares distintos. Nosotros somos más republicanos. No nos gustan los atropellos a las instituciones y nos llevamos bien con los periodistas”, explican en el sector de la exministra.

Otros dos diputados de este grupo bullrichista consultados por Letra P se preocuparon por aclarar que no hay ninguna chance de ruptura, como tampoco la hubo en el Senado con su jefa. “Nuestra agenda siempre será la de Milei” garantizaron.

La respuesta de Karina

La respuesta de Karina Milei a un nuevo desafío de Bullrich no se hizo esperar: este mismo lunes, la secretaria general de la Presidencia inauguró una Escuela de Dirigentes para formar a “los líderes de la gestión pública”.

WhatsApp Image 2026-06-08 at 19.29.12

El evento, realizado en Recoleta, tuvo la presencia de la legisladora porteña Pilar Ramírez, pero no fue invitada la titular del bloque oficialista del Senado. Ni siquiera fue incluida entre los funcionarios que colaborarán, entre los que se mencionaron a Federico Sturzenegger y Toto Caputo.

Karina dejó claro que está dispuesta a jugar su carta en la Ciudad de Buenos Aires. "Queremos preparar a quienes tendrán la responsabilidad de gestionar, representar las ideas de la libertad y llevar adelante el modelo del presidente Milei en la Ciudad”, señaló.