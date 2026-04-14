Mauricio Macri se diferencia del Gobierno y arranca su gira nacional en un distrito aliado de Javier Milei

Luego de su reaparición pública en Parque Norte , Mauricio Macri sale a construir el próximo paso del PRO en las provincias argentinas y arranca en un territorio aliado de Javier Milei . Este viernes visitará Chaco y tendrá su foto con el gobernador radical con peluca Leandro Zdero .

El expresidente estará en el Hotel Gala & Convenciones de Resistencia , en el inicio de una gira nacional que, en rigor, tuvo su arranque a medados de marzo en la Ciudad de Buenos Aires , la cuna del PRO, donde el Macri auguró una nueva etapa amarilla en la Casa Rosada como "próximo paso" tras la gestión libertaria. Este lunes, en la cena anual de la Fundación Pensar , le puso una dirección a ese paso.

"Lo peor que hay en este mundo es improvisar. Hay que tratar de superarse, porque Argentina ya tuvo demasiado tiempo de improvisaciones", dijo un Macri entusiasmado y, para sorpresa de muchos, de corbata.

En marzo en Parque Norte había marcado la “diferencia enorme entre estabilizar y construir” , empezando a remarcar las distancias con la gestión libertaria. Así, le propuso al partido que fundó y lo llevó a la Casa Rosada comenzar a trabajar en una alternativa superadora.

“El próximo paso se construye desde cada provincia”, dijo Macri en el acto que buscó instalar la idea de una nueva resurrección del PRO. Chaco será el primer destino de ese trabajo que el viernes mismo tendrá una segunda parada en Corrientes. Se trata de dos distritos gobernados por radicales que originalmente llegaron al poder desde las boletas del viejo Juntos por el Cambio , la base desde la que el staff amarillo se imagina volver a construir.

Vidal y los Macri

El PRO chaqueño que conduce el subsecretario de Industria, Comercio y Empleo de la provincia, Patricio Amarilla, proyecta el evento como el punto de partida del armado amarillo en el NEA. Esperando reunir a más de 500 dirigentes y militantes de esa región del Norte Grande, la expectativa está puesta en la presencia de la dirigencia que llegará desde Misiones y Formosa.

Macri viajará flanqueado por Fernando De Andreis y Cristian Ritondo. Luego cruzarán el río Paraná por el puente General Manuel Belgrano para llegar a Corrientes. Por la noche, participará de un acto en el que se espera que el expresidente se reúna con dirigentes, empresarios y el gobernador Juan Pablo Valdés, que sucedió a su hermano Gustavo el pasado 10 de diciembre. Ambos ostentan una muy buena relación con Macri, que llegó a participar de la campaña provincial en la primera parte de 2025.

La foto con un aliado de Javier Milei

En la cena de la Fundación Pensar, dirigentes de todo el país compartieron análisis sobre la posibilidad de un Macri candidato. El escenario dejó de parecer una utopía hace ya tiempo y, según dicen, el propio expresidente dejó de correrse de ese lugar. Deja que el clamor suceda. "Ya no se niega tan rotundamente", dijo a Letra P un dirigente de las provincias presentes en el encuentro de la Rural este lunes por la noche.

Los exponentes más fieles del armado amarillo original entienden que la idea para constrastar con el estado actual de las cosas está en la capacidad de armar equipos y, sobre todo, enfocarse en la gestión, una bandera histórica del macrismo que hoy ven totalmente ausente de la administración libertaria. A Milei sólo le reconocen la gestión económica, en la que destacan el rol protagónico de "funcionarios del PRO".

Por eso, en equipo, salen a pensar en los armados provinciales y en la formación. En esa tarea volverá a cumplir un rol fundamental la fundación que conduce María Eugencia Vidal y los aparatos provinciales. "La formación de los sub-40, los próximos cuadros dirigenciales del partido", describen en el territorio en donde observan, a su vez, un llamativo desinterés del mileísmo por sumar capilaridad.

María Eugenia Vidal Fundación Pensar PRO María Eugenia Vidal en la cena anual de la Fundación Pensar.

Aunque los detalles oficiales se harán esperar hasta último momento, en el PRO descuentan que el gobernador Zdero recibirá a Macri cuando el jefe amarillo pise suelo chaqueño. Más allá del gesto institucional, se trata de un movimiento político no menor.

Zdero fue el primer gobernador que trabó un acuerdo electoral con La Libertad Avanza y el único que, hasta el momento, construyó una victoria provincial desde esa estrategia. Las otras sociedades violetas que debutaron en 2025 sólo se habilitaron para las elecciones nacionales. En el macrismo entienden que la alianza endeble que Milei construye con los jefes provinciales puede dejar un intersticio por el cual se puede colar un nuevo armado.

El PRO en Chaco

El PRO forma parte de la gestión de Zdero, el presidente del partido en la provincia tiene un cargo en el gabinete, hay referentes macristas sentados en la Legislatura local y la militancia se identifica con la gestión del radical que se pintó la boina de violeta.

zdero milei karina Leandro Zdero llegó al gobierno de Chaco en alianza con el PRO, con Milei en el gobierno pintó la boina de violeta.

Con todo, el ruido que le aparece a la pata local del PRO es el mismo que zumba en el oído del expresidente: la estrategia que comanda Karina Milei. Esa decisión de la conducción nacional de La Libertad Avanza los excluyó del acuerdo para las elecciones provinciales de mayo pasado, de la que no participaron, y los sumó al armado para la contienda de octubre.

Pese a todo, la intención de construir una alternativa sin poner palos en la rueda al gobierno nacional sigue siendo el rumbo elegido por la militancia del PRO. En paralelo, activa una campaña de afiliación con la que busca revitalizar la musculatura política para salir a afrontar el desafío que Macri empieza a convidar a lo largo del país.