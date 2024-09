La Pampa: el PJ armó una foto para la paz, pero metió la interna bajo la alfombra

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, junto a peronistas del grupo "no alineado": la intendenta de Winifreda, Adriana García; el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, y la jefa comunal de General Pico Fernanda Alonso. La foto es de archivo.

La cumbre convocó a más de 40 autoridades municipales. En el encuentro anterior habían brillado las ausencias: las caras visibles “no alineadas” ni aparecieron en esa primera reunión en la oesteña Luán Toro. Esa disidencia fue más nafta para una interna donde el fuego amigo es potente y el horno no está para bollos.

El exgobernador Carlos Verna metió la cola y bendijo a los “no alineados” con Ziliotto y le puso a esa confrontación tanto picante que a veces parece que es una disputa que no tiene retorno. Verna y Ziliotto son amigos-enemigos íntimos: conducen a la mayoritaria Línea Plural, porque el gobernador prefirió no armar formalmente el ziliottismo para no darle al ultravernismo el gusto de acusarlo de converso.