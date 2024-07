Sergio Ziliotto tira de la cuerda y ningunea el pacto de Javier Milei con la casta

“Si quieren una foto para mostrarle al Fondo Monetario, conmigo no cuenten”, había avisado Ziliotto, para no traicionar, hacer un par de semanas. En las últimas horas fue más contundente: "En primer lugar, no hay ninguna invitación a ningún pacto. Lo que hemos recibido oficialmente es una invitación a participar de un acto en conmemoración del 9 de Julio. No hemos recibido la invitación a acordar, todo lo hemos conocido a través de un libelo que circula en las redes sociales”.

Insistió: “hay un menosprecio a la institucionalidad y a las responsabilidades que tenemos. Yo tengo en el mandato de defender a La Pampa y de eso no me voy a correr”.

La oposición amigable se mueve en La Pampa

Ziliotto sabe que su posición complica las arcas provinciales, porque Milei no le manda un peso desde el inicio de la gestión y esa deuda ya acumula $40.000 millones. Aspira a que el tiempo le dé la razón y un triunfo político: en la provincia los sectores que daban respaldo acrítico a la “gobernabilidad” presidencial también empiezan a hacer su propio juego.

Por eso mismo Ziliotto pone a todos los sellos en la misma bolsa: se queja de que en La Pampa tiene una “oposición libertaria” porque en la Legislatura le ponen palos en la rueda a su idea de un impuesto a la riqueza para atender la emergencia alimentaria. En la Cámara de Diputados de La Pampa esa oposición la integran la UCR, el PRO y Comunidad Organizada, sin presencia de La Libertad Avanza.

ardohain-buillrichjpeg.webp

Entre los ruidos que empiezan a sonar se incluye la nueva posición del PRO pampeano, que sigue el rumbo ordenado por Mauricio Macri y comenzó un operativo de distanciamiento del gobierno nacional, aunque al diputado Martín Ardohain, primo de Pampita, le costará varias semanas de silencio meter bajo la alfombra los elogios militantes de sus primeras semanas en el Congreso.

El radicalismo está doblado y partido entre figuras opositoras acérrimas a las políticas libertarias y parte de la dirigencia que insiste en que lo importante es pararse en la vereda no peronista, sin que importe demasiado con quiénes. No obstante, en ese escenario hasta el senador Daniel Kroneberger, que avaló el DNU y la Ley Bases, marcó un límite: dijo que el Gobierno ya tiene las herramientas que tanto pretendía y que ahora se las tiene que arreglar por su cuenta, porque “Milei ya no tiene excusas”.

Tiro por elevación a la Patagonia

Cuando Ziliotto advierte además que “no hemos cambiado nuestra posición” hace también un tiro por elevación a los gobernadores patagónicos, que cuando conformaron la liga en tono crítico al gobierno nacional se le pararon de manos a Milei y que hoy lucen algo desmembrados, porque algunos se fueron por la canaleta de la negociación.

ziliotto plata.jpg

“Ya el 1° de marzo se plantearon los primeros ejes y fueron cambiando. Primero tenía la evocación a lo eterno y después solicitando las fuerzas del cielo que nos acompañen. Yo no sé hoy quién tiene la representatividad para firmar como representante de las Provincias Unidas del Sur, como dice ese libelo, quizás evocando una época antes del nacimiento de la República. Nosotros tenemos un sentido de pertenencia con la democracia, queremos que se cumpla la Constitución”, reafirmó Ziliotto en la previa de la convocatoria.

Además, volvió a llamar la atención sobre los tonos presidenciales agresivos contra periodistas y la dirigencia opositora. "Es muy grave. Pareciera que en la República Argentina desde hace un tiempo se normaliza la irracionalidad y lo absurdo, en ese camino estamos”, concluyó.