La Libertad Avanza en Río Negro: todo por abajo

La Libertad Avanza atraviesa en Río Negro una etapa de transición silenciosa, con movimientos internos que todavía no terminan de decantar pero que ya muestran un objetivo claro: consolidar su estructura sin alterar el delicado equilibrio que el partido necesita para robustecer su proyecto.

En ese tablero, el nombre de Lorena Villaverde aparece en el centro de las especulaciones. En la provincia circula con insistencia la versión de que, más temprano que tarde, podría tomarse licencia o incluso dejar su lugar y así salir de la presidencia de la filial patagónica.

Sin embargo, puertas adentro del espacio relativizan esa posibilidad en el corto plazo. La explicación es concreta: el proyecto libertario necesita cada voto en Diputados y cualquier movimiento que altere ese número puede impactar directamente en la estrategia parlamentaria.

Esa fragilidad también explica el bajo perfil de la diputada. Cada intervención pública tiene un costo inmediato en términos políticos y, por eso, la decisión es administrar la exposición. No se trata de una retirada, aseguran, sino de una pausa en un contexto donde cada paso se mide con precisión.

Mientras tanto, el partido avanza en la construcción territorial. En las últimas semanas comenzó una campaña de afiliación que busca ampliar la base libertaria en la provincia, con un objetivo doble. Por un lado, formalizar el crecimiento que el sello tuvo en las urnas; por otro, empezar a ordenar una estructura que hasta ahora se apoyó más en la ola nacional que en el armado local.

El acto realizado en General Roca por el senador Enzo Fullone funcionó como un primer ensayo de esa estrategia. Con más de 300 asistentes y la conformación de mesas locales, el encuentro marcó un punto de partida para una etapa que promete mayor despliegue. No se trató solo de una actividad partidaria, sino de una señal hacia adentro y hacia afuera. La Libertad Avanza pretende ampliar su base más allá de los límites formales del partido.

Encuentro La Libertad Avanza General Roca Encuentro de La Libertad Avanza en General Roca. El partido violeta recorre el camino a 2027 en Río Negro.

El esfuerzo está puesta en todo el territorio, con especial atención en los principales centros urbanos y en la Línea Sur, donde anticipan novedades en el corto plazo. Allí, como en otras regiones, el desafío es construir presencia en zonas históricamente dominadas por estructuras tradicionales.

Candidatos en estudio y resistencias

En paralelo, comenzó el análisis de posibles candidaturas locales. El objetivo es nutrir las listas con “cuadros nuevos”, muchos de ellos provenientes del sector privado. La apuesta no es menor porque fuentes del espacio reconocen a Letra P que existe interés en participar, pero también resistencia a involucrarse en la política partidaria. Ese es uno de los principales obstáculos que enfrenta el armado libertario en la provincia.

Aun así, ya hay localidades donde el mapa empieza a tomar forma. En Viedma, San Antonio Oeste, Villa Regina, General Fernández Oro y San Carlos de Bariloche se mencionan nombres y posibles estructuras en desarrollo. Son distritos clave para una estrategia que apunta a disputar poder real en los municipios.

El escenario se vuelve más complejo en ciudades como General Roca y Cipolletti, donde gobiernan fuerzas con mayor tradición, como el peronismo y Juntos Somos Río Negro. Allí, en el espacio libertario aseguran que darán pelea con una estrategia más firme, apoyada en referentes que ya ocupan lugares en organismos nacionales como PAMI y ANSES.

Roca es el fortín del peronismo de la familia Soria y la gestión cipoleña está en manos de Rodrigo Buteler, una de las esperanzas del provincialismo para suceder al gobernador Alberto Weretilneck en el futuro.

Demasiada presión en Río Negro

Ese despliegue, sin embargo, se da en un clima de trabajo reservado. La consigna es evitar conflictos innecesarios mientras se consolida la base. “Hay un trabajo en silencio”, repiten en el entorno libertario, aunque anticipan que la actividad se intensificará en los próximos meses.

En ese contexto aparece otro actor que tensiona el tablero interno: Aníbal Tortoriello. El diputado trabaja en la construcción de una candidatura a gobernador y busca posicionarse dentro del universo libertario. Lo hace desde las orillas del sello violeta, pero con su propia estructura, CREO Río Negro.

Anibal Tortoriello

Igualmente, su figura genera lecturas diversas. Por un lado, aporta volumen político y conocimiento territorial en el Alto Valle. Por otro, arrastra ciertos cuestionamientos por las cuestiones del pasado que lo persiguen con Techo Digno, la megacausa que eclipsa a todo el arco político rionegrino. Aunque el expediente aún no tiene definición, el tema aparece como un factor a considerar en cualquier proyección electoral.

Fuentes libertarias ratificaron a este medio que “no puede volver a suceder” un escándalo judicial alrededor de la candidatura del oficialismo nacional. A pesar de que hay sensibles diferencias entre lo sucedido con Villaverde y lo que puede pasar con Tortoriello, el temor a un nuevo escarnio público en plena campaña sigue latente. “Dos veces no puede pasar”, insisten esas voces.

Alianzas en pausa y orden nacional

Más allá de ese frente, por ahora en La Libertad Avanza relativizan el rol del PRO en la provincia. Consideran que no es el momento de discutir alianzas y recuerdan el bajo rendimiento electoral reciente del partido amarillo en el distrito. La prioridad, insisten, es consolidar una identidad propia antes de abrir el juego a acuerdos.

También hay una definición que atraviesa todas las discusiones internas que apunta a la convicción de que las candidaturas a gobernador se terminarán resolviendo en la Casa Rosada. Esa expectativa ordena, en parte, la convivencia entre los distintos sectores que buscan posicionarse sin romper la estructura.

PRO Río Negro El PRO Río Negro se encamina a renovar autoridades en poco tiempo.

Por ahora, el equilibrio se sostiene. No hay señales de ruptura ni de intervención inminente, y el espacio se mueve en una relativa armonía. Sin embargo, las tensiones existen y forman parte de una dinámica que recién comienza a desplegarse.

La Libertad Avanza en Río Negro todavía está en etapa de construcción. Con una base electoral consolidada pero una estructura política en desarrollo, el desafío es transformar ese capital en poder territorial. Entre movimientos cautelosos, nombres en danza y una estrategia que combina silencio y expansión, el espacio libertario empieza a delinear su hoja de ruta hacia 2027.