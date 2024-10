La Pampa: tras el cierre del Banco Nación, Ziliotto y la oposición tensan para ver quién da marcha atrás

Aunque no hay un diálogo directo entre la provincia y la Nación para dar vuelta la medida y el avance libertario parece no tener freno, sí hay un tironeo para definir responsabilidades y ver cuál de las partes da marcha atrás. La oposición le sugiere al gobernador que derogue la ley que incrementó el pago de Ingresos Brutos por parte del sistema financiero, Ziliotto pide que la Nación pague parte de la deuda de más de $70.000 millones por giros de fondos nacionales.

En ninguna de esas sucursales el BNA tiene déficit. Son localidades en las que la actividad rural es potente. En todas, Milei ganó las elecciones con comodidad: sacó el 70% de los votos en Guatraché y donde menos distancia obtuvo fue en Victorica con el 51%. Seis de esas localidades las gobiernan intendentes no peronistas, que firmaron un documento conjunto exigiéndole al gobierno nacional que dé marcha atrás con la medida.

gremio local.jpg Raúl Ibáñez, secretario general, y Shirley Bustos, secretaria adjunta: la dirigencia de La Bancaria de La Pampa resiste la avanzada del gobierno de Javier Milei. FOTO: www.radiokermes.com

Las intendencias, incluso de Juntos por el Cambio, rechazaron de modo contundente la avanzada, recordaron la incidencia económica y social de sucursales con larguísima historia y remarcaron que la ofensiva parece un “ensayo para la futura privatización”.

Antes, el Nación había anunciado simplemente el cierre de la Gerencia Zonal con la excusa de un aumento en Ingresos Brutos, por apenas cuatro meses, que el gobierno pampeano dispuso para armar un Fondo Alimentario de Emergencia: la alícuota saltó del 9% al 15,47%. El banco provincial y los bancos privados, también alcanzados por ese "aporte", no hicieron público semejante impacto. El BNA, además, acudió a la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la entidad, el cordobés Daniel Tillard, argumentó que “la incidencia de los impuestos locales iguala el gasto en la nómina salarial del personal”.

Las negociaciones entre el directorio y el secretario general nacional de La Bancaria, Sergio Palazzo, habían arrojado en principio señales positivas, pero en los últimos días el BNA se despachó con una decisión más severa aún.

Sergio Ziliotto denuncia otra "extorsión"

Ziliotto aseveró que la medida es “una nueva extorsión” a La Pampa, por su decisión de resistir algunas políticas nacionales y por no ponerse de rodillas. El PJ pampeano avaló esa postura y denunció “el apriete, el castigo y una cadena de mentiras de Milei”.

No hay diálogo directo entre los gobiernos para revertir la medida, pero sí un tironeo con participación de distintos actores.

laburantes BNA.jpg El abrazo solidario que hicieron este viernes en la sede del BNA en Santa Rosa, capital de La Pampa, trabajadores y trabajadoras: hubo asamblea y paro con altísimo acatamiento. FOTO: www.radiokermes.com

El gobernador pareció abrir una puerta. “Si el Gobierno nos devuelve el 10% de lo que nos debe, que se ha apropiado ilegalmente de recursos que son de la provincia, inmediatamente mandamos un proyecto de ley derogando este aporte que es extraordinario”, dijo.

"Si mañana el gobernador diese marcha atrás, se está en condiciones de lograr nosotros también que el gobierno nacional dé marcha atrás", acompañó el senador radical Daniel Kroneberger. Ese parece ser el tironeo: quién da la primera marcha atrás.

En otra vereda está el PRO, muy próximo al sector libertario: responsabilizan directamente a Ziliotto y no cuestionan al directorio del Banco Nación. Lo mismo hace el sector Comunidad Organizada, que lidera el experonista Juan Carlos Tierno y que pretende ser una pata de apoyo para la construcción electoral que Karina Milei elabora para el año que viene.

Los sectores productivos elaboraron un documento conjunto haciendo equilibrio: entidades de patrones rurales, cámaras de comercio y de estaciones de servicio pidieron revisar “una decisión absolutamente apresurada, tomada en oficinas alejadas de nuestra Provincia sin contemplar el pensamiento de los actores económicos locales”.

La UCR media

El bloque legislativo provincial de la UCR pidió una sesión especial para derogar la ley que estableció ese incremento de ingresos brutos. El jefe del bloque, Poli Altolaguirre, participó de la manifestación en defensa del BNA, con un abrazo solidario en la sede de la capital Santa Rosa.

Esa movida, con la Marcha Federal Universitaria todavía fresca, volvió a agitar la calle y complementó la asamblea y el paro con altísimo acatamiento que ese día llevó a cabo el personal del BNA.

lucy y kroneberger.jpg El cruce entre Lucy de Cornelís, de Mujeres Agropecuarias en Lucha, con el senador radical Daniel Kroneberger. FOTO: www.radiokermes.com

El encuentro, organizado de apuro, reunió el viernes interesante representación de partidos políticos, sindicatos, dirigentes locales y organizaciones. Generó postales de impensada diversidad y conversaciones entre dirigentes de posturas muy diferentes.

En ese escenario, Lucy de Cornelís, histórica fundadora del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha, le reprochó a Kroneberger “la traición” por el apoyo a la Ley Bases y el dirigente le explicó que si en ese momento no la apoyaban “se caía el gobierno”. A Kroneberger se le escapó: “Yo por mí que Milei se caiga, no me calienta un pedo, porque lo detesto, con él nada que ver, pero si se caía no había nadie que se hiciera cargo (…) Ahora sí es el momento de empezar a marcar diferencias. Hoy sí es el momento de rechazar el DNU, por ejemplo”.