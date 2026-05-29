Tres de Febrero: Diego Valenzuela en baja, peronismo a los empujones y jorgemacrismo al acecho

El panorama electoral en el distrito bonaerense de Tres de Febrero parece incierto: el intendente libertario en uso de licencia, Diego Valenzuela , está en baja y no decide quién debería ser el candidato para sucederlo en el cargo; el peronismo lidia con sus propios demonios de la interna y el PRO ve luz y se prende en la discusión.

La situación de Valenzuela, quien ocupa una banca en el Senado, es complicada. Pese a haber dado tempranamente el salto del PRO a La Libertad Avanza (LLA) cuando Javier Milei ganó la presidencia y sellar su alineamiento total con Patricia Bullrich , no logró desembarcar en el gobierno nacional como pretendía . En marzo pasado se cayó definitivamente la promesa que tenía de comandar Migraciones. Karina Milei frenó sus ambiciones.

Ya venía golpeado por la elección de septiembre en Buenos Aires, cuando encabezó la lista de postulantes de La Libertad Avanza por la Primera sección. Pintaba para una elección cerrada, pero perdió por paliza contra el peronista Gabriel Katopodis : fueron nueve puntos de diferencia (47 a 36) .

Con la promesa de ocupar el cargo nacional, el 9 de diciembre pidió licencia a la banca del Senado. El traspié lo obliga a volver a la Legislatura y aguarda que la cámara sesione para asumirla.

Valenzuela Senado Diego Valenzuela.

La sucesión de Diego Valenzuela

Imposibilitado por ley a competir por un tercer mandato consecutivo, hay expectativa por quiénes podrían ocupar el lugar de Valenzuela en la boleta violeta.

Los nombres que suenan con más fuerza son el de Daniela Reich, titular de la Secretaría de Capital Humano del municipio, esposa de Valenzuela; y Rodrigo Aybar, jefe comunal interino.

“No tenemos ninguna definición tomada respecto de las candidaturas, eso va a ser el año que viene, hay varios del equipo que pueden ser”, afirmó a Letra P una fuente cercana a Valenzuela, aunque evitó sumar nombres a la lista de dos.

El peronismo y la necesidad de unas PASO

Con Valenzuela debilitado y sin posibilidades de competir, el peronismo ve una posibilidad cierta de arrebatarle el distrito en 2027. Esa percepción potencia las ambiciones de los dirigentes locales. “Como vemos que hay chances de ganar, todos querrán ser candidatos”, afirma a Letra P una fuente del peronismo. “No va a haber otra que dirimir las candidaturas en unas PASO”, advierte.

El camporista Juan Debandi quedó fortalecido en la lucha interna luego de ganar la interna del PJ local contra la lista que encabezó Alejandro Collia, que representó al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el armado del gobernador Axel Kicillof. Con todo, carga con la mochila de varias derrotas: fue el candidato del peronismo en las elecciones ejecutivas de 2019 y 2023.

Debandi Kirchner

Además de Debandi y Collia, que tiene como terminal política a la vicegobernadora Verónica Magario, hay otros nombres en danza: Ana Luz Balor, diputada bonaerense cercana a Andrés Larroque y Walter Correa; Daniel Menéndez, titular de Barrios de Pie; Diego Achilli, hombre de Sergio Massa en el distrito; y Mercedes Contreras, referenciada en el ministro Gabriel Katopodis.

El PRO, al acecho

Aunque con menos poder de fuego por la alianza con el mileísmo, el PRO también hace su juego en el distrito. Sergio Iacovino, quien fue presidente del Concejo Deliberante y mano derecha de Valenzuela pero se alejó, comenzó a marcar su distanciamiento. “En Tres De Febrero nos preparamos para ser el PRÓximo paso en la transformación”, publicó en sus redes sociales.

Ya había comenzado a hacer notar sus diferencias con la administración municipal. “El problema mayor de nuestro municipio es la ausencia y abandono de la gestión desde hace muchos años, cuando se priorizaron intereses personales por sobre la vocación de servicio y el trabajo por el vecino”, publicó en su cuenta de Twitter.

Macri, Iacovino y Valenzuela

Más: “Una gestión que supimos formar con el ADN del PRO, con cercanía, escucha, resolución de problemas y la coherencia en los principios y valores que guían nuestro partido, todo se abandonó y por eso nos proponemos recuperar desde el PRO el compromiso con el vecino”.

Iacovino está alineado con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Fue candidato a legislador la última elección de la Ciudad de Buenos Aires acompañando la lista encabezada por Silvia Lospennato, lo que generó su salida del gobierno nacional, donde ocupaba el cargo de subsecretario en Legal y Técnica.

Si bien definió totalmente su posición, el dirigente está atravesado por la relación intermitente del partido amarillo con el oficialismo nacional. Aguarda que se defina el sistema de alianza en medio de la vuelta al ruedo de Mauricio Macri.