Daniel Tillard gambetea la ley ómnibus y sigue adelante con la privatización del Banco Nación

El proyecto de Daniel Tillard

Las alternativas para convertir al Banco Nación en una sociedad anónima se mantienen en estricto secreto. Más allá de los supuestos lógicos que ven en el Banco Provincia de Córdoba, que Tillard comandó durante las últimas dos gestiones de Juan Schiaretti, un modelo “imitable” a nivel nacional, el hermetismo es total y lo poco que se deja escapar en las esferas oficiales está demasiado atado a la suerte de lo que pueda suceder en materia legislativa.

Con la privatización afuera de la ley ómnibus XS, la gestión ahora se ampara en el DNU, que no sólo habilita la “adecuación” del Nación a una nueva configuración societaria, sino que le quita el manejo sobre algunos recursos sobre los cuales la banca pública tenía exclusividad hasta la llegada de Milei a la Casa Rosada: los depósitos judiciales y los realizados en moneda extranjera por organismos nacionales.

Daniel Tillard y sus equipos de trabajo en el Banco Nación..png

El dictamen legislativo de este jueves no alteró los planes en Bartolomé Mitre 326. La privatización del banco “avanza por mandato de DNU”, dicen lacónicamente en el entorno de Tillard y no quieren soltar prenda, mientas esperan que Diputados no le dé el golpe de gracia al decretazo que ya recibió el rechazo del Senado.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, reconoció este viernes esa puerta de entrada en una entrevista con Radio Mitre, en la que también confirmó que el Gobierno no da por cerrado el debate. "No es un tema que hemos dejado de lado, al contrario”, aseguró y le corrió el velo a uno los proyectos en carpeta: el modelo Lula.

“Si un banco público en Brasil, bajo la presidencia de Lula, se convirtió en una empresa que cotiza en bolsa y que incluyó capital privado, ¿por qué no hacerlo nosotros acá?”, lanzó el ministro que espera poder debatir el tema en un futuro no tan lejano y "convencer al resto de los sectores políticos".

La Bancaria, en alerta

“Hoy se dio un gran paso con la “No” privatización del Banco Nación. Ninguno de los dictámenes incluye su venta ni la de sus empresas asociadas”, escribió en sus redes sociales Sergio Palazzo, diputado de Unión por la Patria y secretario general del sindicato bancario, al celebrar el acuerdo que, en su consideración, empujó “la inmensa movilización" del gremioen todo el país, que reunió más de un millón de firmas para impedir la venta de la empresa.

En el gremio saben que ganaron una primera batalla, aunque el combate será largo. De hecho, reconocen que Tillard y compañía pueden intentar avanzar en la reforma de la Carta Orgánica del Banco para permitir el ingreso de capitales privados. Hoy, el corpus legal que rige a la entidad indica que "el Banco de la Nación Argentina es una entidad autárquica del Estado, con autonomía presupuestaria y administrativa".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SergioOPalazzo/status/1783497599791546855&partner=&hide_thread=false En el día de hoy y antes del tratamiento de la Ley bases en comisión, hemos presentado junto al compañero Cisneros el proyecto para declarar al BNA y sus empresas vinculadas como empresas no susceptibles de privatización.



A las 15 hs entregaremos un millón de firmas a los… pic.twitter.com/Wt4GjlwzoM — Sergio Omar Palazzo (@SergioOPalazzo) April 25, 2024

Para Tillard junio es un mes determinante para dar a conocer los planes que ahora podrían frustrarse por la presión del sindicato o sólo archivarse para un momento político en el que el oficialismo tenga la capacidad de retomar la iniciativa con un mayor alineamiento de la dirigencia dialoguista.

Del mismo modo en que cedió para anotarse un poroto en una semana políticamente adversa, la escuadra libertaria podría retomar el tema de la privatización de la entidad cuando lo desee. Más allá de la ley ómnibus.

Antídoto legislativo

Si bien el rechazo definitivo del DNU desactivaría una buena parte de los movimientos de Tillard, otra de las herramientas a las que el gremio ya echó mano es al camino legislativo que iniciaron sus representantes en el Congreso, Palazzo y Carlos Cisneros, que días atrás presentaron un proyecto de ley que busca acorazar al Nación ante los intentos privatizadores.

daniel palazzo Sergio Palazzo

La Bancaria quiere cerrar todas las puertas que le quedan abiertas al oficialismo para avanzar con la privatización parcial o total y “garantizar la organización y funcionamiento del Banco de la Nación Argentina como institución bancaria de propiedad del Estado Nacional, de acuerdo con la función social establecida por su Carta Orgánica”.

El proyecto toma nota de las posibilidades que deja abiertas el DNU y pide reincorporar el tercer párrafo del artículo 9° de la Ley de Reforma del Estado que el decretazo borró, que establecía la continuidad de la actividad del Nación como “institución bancaria de propiedad del Estado nacional".

De igual manera, pide exceptuar al Banco de la Nación Argentina “de lo dispuesto por el artículo 48 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023”, que establece que “las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquiera sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en Sociedades Anónimas”.