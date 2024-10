La guerra del asado: La Pampa quiere aprovechar el ajuste de Javier Milei para bajar la barrera sanitaria

En Argentina hace 18 años que no se registra un foco de aftosa. Sin embargo, en la Patagonia se mantiene una barrera fitosanitaria que le impide a La Pampa y al resto de las provincias comerciar carne con hueso en el mercado sureño.

La decisión de levantar la medida le corresponde al gobierno nacional en conjunto con las provincias, pero el único anuncio hasta el momento es que la gestión libertaria no financiará más los costos de mantenimiento de los controles. La desregulación del presidente Javier Milei tienta a La Pampa a aprovecharse de la circunstancia y reinstala una vieja guerra por el negocio de la carne en la región.

La guerra del asado en la Patagonia

De la Iglesia afirma que el estatus sanitario del país no es el mismo de principios de los 2000, cuando se determinó una nueva puesta en marcha de la barrera sanitaria.

El ganadero santarroseño señala que en La Pampa todavía se mantiene el régimen de vacunación, aunque se discute una merma en la frecuencia. A propósito, dice que “el gobierno nacional no va a financiar más la barrera, entonces Río Negro aprovecha esta situación y dice que va solventar los gastos. Saben que si no lo hacen, la barrera cae, porque sanitariamente no tiene razón de ser”.

Las empresas se abrazan al manejo de la barrera sanitaria contra la motosierra de Milei. Defensa de los controles, aranceles y exportaciones en agenda



Defensa de los controles, aranceles y exportaciones en agenda



September 13, 2024

Ante el posible retiro del Senasa, que controla la barrera desde 2014, Weretilneck anunció que pretende privatizar el control del límite del Río Colorado. La Cámara Argentina de Fruticultores Integrados y las asociaciones ganaderas interesadas en mantener la medida aguardan por la oportunidad.

“Lógicamente las Rurales de la Patagonia van a defender esa postura, pero esto no tiene nada que ver con lo sanitario”, dice el pampeano De la Iglesia y desliza un conflicto de intereses. “Los entiendo, porque producen con características más marginales. Ahora, por otro lado, en la Patagonia la gente paga por la carne el doble del precio de La Pampa. Mientras se mantenga la barrera, ahí adentro ellos manejan los precios y los costos de producción. Al consumidor le sale el doble”, acicatea.

Los ganaderos advierten que la barrera termina alentando el tráfico ilegal de carne y poniendo en verdadero riesgo sanitario a la población ubicada al sur del Río Colorado. En junio último, Senasa decomisó 7.800 kilos de carne con hueso provenientes de La Pampa.

Al norte de la barrera

La semana pasada se celebró la primera reunión Regional Patagónica del Consejo Federal Agropecuario en Río Negro, con la presencia de Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno de Javier Milei. Durante el cónclave, Fernanda González, ministra de Producción pampeana, aprovechó para reclamarle la flexibilización de la barrera sanitaria. La provincia, que integra legalmente la región patagónica desde 1985, señala que el Senasa indicó que Argentina tiene un solo estatus sanitario: es un país libre de aftosa, con o sin vacunación.

Fernanda González, ministra de Producción, en la 1° Reunión Regional Patagónica del Consejo Federal Agropecuario.jpeg Fernanda González, ministra de Producción de La Pampa, en la 1° Reunión Regional Patagónica del Consejo Federal Agropecuario.

“El gobierno provincial está en sintonía con lo que nosotros pedimos. El gobierno nacional sólo dijo que no hay plata para mantenerla, entonces no será algo tan importante. La posición de la Nación es un ni”, dicen en la Agrícola Ganadera.

Con Sergio Ziliotto y con Javier Milei

A diferencia de los ruralistas del norte pampeano que despotrican contra Ziliotto, en la zona centro de la provincia parecen tener algunas consideraciones con el gobernador, aunque buscan que se acerque a Milei “más allá de que son modelos políticos distintos”.

“Simpatizamos con el modelo nacional, no somos ni de un lado ni de otro. Queremos que desaparezcan los trámites que lentifican la cuestión productiva y sabemos que el gobierno nacional va en ese camino”, destaca pragmático De la Iglesia. A la vez, se queja de que “el 50% de lo que producimos se lo llevan la provincia y los municipios”.

“La desburocratización, la disminución del Estado en la cuestión productiva es lo que queremos. No nos metemos en cuestiones sociales, porque no son nuestras”, dice el productor y abogado que fue director de Niñez y Adolescencia durante el gobierno peronista de Oscar Mario Jorge y abogado del área hasta 2023.