RADICALES CON PELUCA

Río Cuarto: Gabriel Abrile surfea el escándalo del PAMI para que no salpique su acuerdo con Gabriel Bornoroni

La Justicia federal investiga una estafa millonaria y el dirigente boinablanca tiene un alfil a cargo de reencauzar la gestión. Caciques de la UCR en alerta.

Letra P | Leonardo Brochero
Por Leonardo Brochero
Gabriel Abrile mantiene su alianza con Bornoroni por el control del Pami Río Cuarto desde agosto de este año.

Gabriel Abrile mantiene su alianza con Bornoroni por el control del Pami Río Cuarto desde agosto de este año.

Notas Relacionadas
Córdoba: intendentes radicales de San Justo conectan con LLA para no quedarse afuera de 2027
TEMPORADA DE ROSCA

Córdoba: intendentes radicales de San Justo conectan con LLA para no quedarse afuera de 2027

Por  Nicolás Albera

Este año, en medio de fuertes tensiones internas, la sede de la obra social se volvió ingobernable para La Libertad Avanza. Se llevó puestos a sus dos últimos directores en cuatro meses y detonó una causa judicial por una estafa de al menos 600 millones de pesos. En ese marco, en 60 días el juez federal Carlos Ochoa allanó dos veces las oficinas de Alvear 842, imputó a un exfuncionario de filiación partidaria aparentemente desconocida y detuvo a tres hombres de una empresa que presta servicios para la obra social.

El entendimiento de Abrile y Gabriel Bornoroni

En la provincia de Córdoba, el manejo de las delegaciones del PAMI está dentro del tablero de control de Bornoroni, el poderoso armardor mediterráneo de Karina Milei. Sin su aval, ninguno de los tres directores de la unidad Río Cuarto en la era libertaria habría llegado a ocupar el cargo. De hecho, un hombre de su riñón, Marcos Patiño, manejó la UGL 3 Córdoba hasta que el jefe del bloque violeta en Diputados decidió promoverlo a la cámara baja, donde asumió hace días.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1953501393492541661&partner=&hide_thread=false

En el radicalismo que se opone a un acuerdo con LLA sostienen que la nueva conducción del PAMI Río Cuarto representada por Farina implica de hecho un "pase de la UCR a La Libertad Avanza, con un cargo de gestión”.

Además, aseguran que Santiago Pinasco, exdirector de la UGL e histórico referente radical cercano a Abrile, sería el eslabón que conectó al médico riocuartense con Bornoroni, para dejar allanado el camino cuando se fue de la oficina de Alvear 842.

¿A quién responde el funcionario del PAMI en la mira judicial?

La lupa de la pesquisa judicial se centró al principio en la firma Ethical Salud, sospechada por la presunta estafa al Estado nacional, pero el panorama cambió por completo días atrás, cuando imputaron al excoordinador médico de la UGL 36, Víctor Genesio por asociación ilícita y defraudación.

Genesio, primer funcionario en quedar bajo la lupa de la Justicia, parece un perfecto desconocido en materia de pertenencia política. Nadie que tenga o haya tenido responsabilidad en la conducción de la unidad local del PAMI lo asume como propio ni quiere que su situación judicial lo salpique.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1984316864936497517&partner=&hide_thread=false

Nacido en Las Higueras, pero radicado por años en Buenos Aires, Genesio llegó al PAMI de Río Cuarto desde el nivel central durante el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, el 24 de junio de 2024, en plena administración mileísta, fue designado como segunda autoridad local por el director nacional, Esteban Leguizamo.

Cerca de Abrile señalan que después de haber auditado todo lo actuado por la gestión anterior a Farina y tras confirmar las irregularidades se sienten a salvo de salpicaduras. Subrayan que el frente judicial, con una investigación de meses y ningún exdirector apuntado, parece respaldar esa idea.

Roca Jura CSJN

La semana pasada no escapó a nadie la noticia de que el diputado cordobés por LLA Gonzalo Roca, socio histórico de Bornoroni, se convirtió en miembro titular del Consejo de la Magistratura, el organismo que ejerce el poder disciplinario en los tribunales. Días pasados, alquien se lo advirtió al fiscal federal que impulsa la causa por la estafa al PAMI en Río Cuarto, Rodolfo Cabanillas.

Una mecha encendida en Río Cuarto

Más allá de que momentáneamente Genesio parece haberse llevado la marca de la Justicia en la búsqueda de responsabilidades, sigue abierto el riesgo de que alguien más sea implicado en la causa. Es que la investigación tiene el poder de fuego suficiente como para dañar la reputación de quienes bendijeron a los últimos directores del PAMI local.

En esa situación aparece la flamante diputada Laura Soldano, vinculada a la unidad local del PAMI a través de Pinasco, el exdirector que responde a este grupo y que condujo el organismo por algunos meses.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1900893531041874011&partner=&hide_thread=false

Otro que sigue la causa atentamente es Ricardo Scattolini, quien estuvo frente a la UGL 36 por poco más de un semestre y salió eyectado por decisión de quien por entonces era su jefe político. Enfrentado luego con Bornoroni, tuvo a medidados de este año algún acercamiento a la armadora libertaria silvestre Verónica Sikora.

Finalmente, al propio Abrile no se le escapa que, pese a ser el último en llegar, también podría recibir alguna salpicadura si la cosa se complica.

Pesos pesados de la salud de Río Cuarto, atentos

Las noticias del escándalo por sobrefacturación y el nuevo rumbo de la obra social de los jubilados seguramente son seguidas con atención por un grupo de notables de la UCR local.

El histórico exintendente Benigno Antonio Rins, el excandidato Eduardo Yuni, el extitular del PAMI en la era macrista Gonzalo Luján y Claudio Miranda, quien fuera presidente del Concejo Deliberante local, tienen un denominador común: todos tienen negocios en el sector de servicios de salud y cuidado de personas. Probablemente se interesen por el buen funcionamiento de la obra social.

Después de todo, es el mayor financista del rubro el que está en plena ebullición.

Temas
Notas Relacionadas
Rodrigo de Loredo habla ante los referentes de su espacio en la UCR Córdoba
La interna eterna

De Loredo apuesta a ser el más opositor a Llaryora: cierre de año sin menciones a Juez y Bornoroni

Respaldo de intendentes y legisladores. Ejes de la campaña y un potencial gobierno puro UCR. Palos al peronismo por “congelar la provincia”.
Luis Juez, Gabriel Bornoroni y Sebastián Roca, en la presentación de candidatos de LLA en Córdoba.
Córdoba

Presupuesto 2026: Llaryora reclama un gesto, Bornoroni mira para otro lado y la tensión con Juez sube de tono

La bancada cordobesista en Diputados le pidió al jefe libertario que apoye el proyecto en Córdoba. Agita la relación con el Frente Cívico. Los contrapuntos.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Con el consumo por el piso, Alfredo Coto y Francisco De Narváez pujan por quedarse con Carrefour
LOS PERFILES DEL PODER

Coto vs. De Narváez: la batalla final por Carrefour en los juegos del hambre

Por  Esteban Rafele
Javier Milei y su gabinete con el regalo navideño presidencial.
FILOSOFÍA BARATA

La revolución de los amorales

Por  Marcelo Falak
Horacio Rodríguez Larreta define su estrategia para volver a pisar fuerte en la Ciudad.
¿QUIÉN LE DISCUTE EL 2027 A MILEI?

Larreta, el renacido porteño que incomoda al PRO

Por  Francisco Basualdo
Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Juan Manzur, de Unión por la Patria. Los dos primeros son buscados por Bullrich para garantizar el Presupuesto. 
CONGRESO | SENADO

Presupuesto 2026: Bullrich busca romper el peronismo para salvar el artículo sobre financiamiento educativo

Por  Mauricio Cantando