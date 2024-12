La Pampa: ATE agita el conflicto sindical en Santa Rosa, pero Luciano di Nápoli no cambia de rumbo

Después de confrontar con Ziliotto, la Asociación de Trabajadores del Estado no podía ser menos con Di Nápoli: le tiró con munición gruesa, lo acusó de perseguir gremialistas y de armar “listas negras”. “La Municipalidad se parece a Javier Milei : eso es fascismo”, redondeó sin medias tintas la secretaria general de ATE, Roxana Rechimont .

La gestión no cambia de rumbo y no responde públicamente porque no quiere subirle el precio a la embestida. La comuna sostiene relaciones más cordiales con la mayoría del resto de los gremios con los que se vincula en el día a día: UPCN, UOCRA, UTA, Camioneros y el Sindicatos de Obreros y Empleados Municipales (SOEM).