La CGT adelantó que rechazará los ejes centrales de la reforma laboral de Javier Milei

El nuevo triunvirato de la central obrera precisó su postura sobre las propuestas oficialistas y remarcó que el Gobierno "está planteando una flexibilización".

Jerónimo, Sola y Argüello son los nuevos titulares de la CGT

Los triunviros de la CGT, Cristian Jerónimo (Vidrio), Octavio Argüello (Camioneros) y Jorge Sola (Seguros), adelantaron que rechazarán los ejes centrales de la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei: la extensión de la jornada laboral, las limitaciones a las indemnizaciones, los fondos de cese, las vacaciones fragmentadas y los salarios dinámicos.

Argüello definió que la propuesta de la gestión libertaria "no es una modernización ni una reforma, está planteando una flexibilización" y anticipó que la CGT se opondrá como lo viene haciendo hasta ahora: "Hicimos tres paros generales, hemos ido a hablar con senadores y diputados y también recurrimos a la Justicia".

"En todos los ámbitos que sea necesario vamos a discutir", aseguró el secretario general de Camioneros este viernes en declaraciones a Radio 10 y, al ser consultado por la posibilidad de que el Congreso apruebe la reforma, prometió: "Jamás nos vamos a rendir".

Sola sostuvo que no acompañarán la propuesta de salarios dinámicos que explicó el secretario de Trabajo, Julio Cordero, en el Coloquio de IDEA y en el Congreso y remarcó: "No vamos a permitir el tope en las indemnizaciones y los bancos de horas".

El diálogo de la CGT

El secretario general del sindicato del Vidrio aseguró en radio Urbana Play que "sobre la base convencional" están dispuestos "a discutir y a dialogar", pero que no aceptarán "ninguna propuesta que sea regresiva con quita de derechos".

Al ser consultado por la informalidad laboral, Jerónimo planteó en radio Rivadavia: "No desconocemos ni invisibilizamos el sector que lamentablemente está en la informalidad, no dejan de ser trabajadores y queremos que vuelvan a tener dignidad: su seguridad social, su salario por convenio".

