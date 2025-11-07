Fútbol & Política

Chiqui Tapia amplía su juego en Córdoba: asado de gestión, foto del perdón con Fassi y una charla con Llaryora

El jefe de la AFA mantuvo un mano a mano con los presidentes de los cuatro clubes locales. La alianza que crece con el Círculo Rojo. El copyright cordobesista.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Chiqui Tapia almorzó con los presidentes de los cuatro clubes de Córdoba y autoridades de AFA

Chiqui Tapia encabezó en Córdoba un almuerzo con Juan Manuel Cavagliatto (Instituto), Andrés Fassi (Talleres), Luis Artime (Belgrano) y Manuel Pérez (Racing). La grieta política que dividió al presidente de la AFA y al alfil de Javier Milei en la guerra por las SAD quedó atrás con gestos de transversalidad y olor a tregua con el fútbol como meta común.

Pero hay más: Tapia avanza en la construcción de una red amplia que excede la pata política y promete extenderse en el Círculo Rojo local. No sólo vino a ver la la final de la Copa Argentina que se jugó este miércoles. El convenio firmado con Carli Jiménez, el empresario de eventos e hijo de La Mona, es una muestra de esto.

“¡Un placer darle la bienvenida a la Productora Universo Jiménez a la casa del fútbol argentino! El Estadio Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo contará, durante los próximos 10 años, con la programación musical, artística y comercial de dicha productora”, escribió el anfitrión.

El acuerdo lo va a inaugurar el ícono del cuarteto cordobés el 25 de noviembre, en La Plata, con "El baile más grande del universo".

El almuerzo de Chiqui Tapia con los cuatro de Córdoba

Como indica el protocolo de los buenos modales en la mesa, no hablaron de política en las más de dos horas de almuerzo que ofreció Cavagliatto, ubicado en la esquina de la mesa junto a Tapia.

La quincena de comensales degustó un menú clásico: empanadas y fiambres, asado completo y helado de postre. Tomaron vino y buscaron reducir calorías con una Coca-Cola Zero. Hablaron del proyecto de la Universidad de la AFA, de la presentación de la nueva camiseta en el Teatro Colón y de la Selección.

Los cuatro presidentes contaron sus proyectos deportivos. Los escuchaban también sus pares de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, e Independiente Rivadavia de Mendoza, Daniel Vila. "Tapia tiene una mirada federal, es inédito que los presidentes tengan la oportunidad de hablar largo y tendido sobre sus proyectos", apuntaba una autoridad de AFA a este portal.

Cavagliatto sacó pecho por la final de la Copa Argentina que se jugó en su cancha y razón que trajo a Tapia a Córdoba. Artime contó sobre la ampliación del estadio “pirata”. Fassi elogió el torneo con 30 equipos y el concepto federal de la apuesta. Ante la confesión, más de uno dejó de masticar el bocado del costillar salado con lo justo. Giros, todo da vueltas como una gran pelota.

La mesa compartida fue suficiente para mostrar que se vienen nuevos tiempos y que, en definitiva, los ecos de protestas por una mejor gestión del fútbol local parecen acallarse.

La foto de la gestión con Andrés Fassi

El gesto más importante ocurrió por la tarde, cuando Tapia recorrió el predio de entrenamiento de Talleres y anunció con Fassi el ingreso de la categoría infantil del club al Torneo de la AFA.

“Esa decisión es muy importante para el club”, dijeron en el entorno de Fassi. “Tapia pone al fútbol por encima de todo”, tiraron desde esas filas.

chiqui tapia fassi talleres
Chiqui Tapia y Andrés Fassi hicieron anuncios de gestión en el predio de entrenamiento de Talleres de Córdoba

Con la incorporación del principal dirigente opositor al redil, Tapia demostró la construcción transversal, al estilo cordobesista, que quiere para Córdoba.

Una plaza que concentrará varias apuestas, pero que garantiza un esquema territorial amplio al jefe del fútbol. La relación con Emeterio Farías, conocido como “El tío Cacho”, que sigue manejando los hilos de la Liga Cordobesa de Fútbol, es clave en este punto de cobertura que diseñan Pablo Toviggino y Cavagliatto.

La comunicación con Martín Llaryora

Tapia y Martín Llaryora no se reunieron, pero hablaron. Camina esa alianza que quedó consumada en la inauguración del nuevo predio de entrenamiento de Instituto. La comunicación telefónica fue breve: compartieron datos del impacto económico de la final de la Copa Argentina que, según el informe de la Agencia Córdoba Turismo, promedió los $3.900 millones, con un gasto promedio por persona de $190 mil en alojamiento, comidas y transporte.

Cavagliatto Llaryora Tapia.jpeg
Juan Manuel Cavagliatto, Martín Llaryora y Chiqui Tapia, en la inauguración del predio de Instituto, en Córdoba.

También hubo una mención compartida al operativo de seguridad que supervisó Juan Pablo Quinteros. “Salió todo redondo, como siempre, Martín”, dicen que Tapia le dijo a Llaryora.

El diálogo cerró con un pedido: el gobernador quiere que la Selección, con Lionel Messi, juegue en Córdoba.

