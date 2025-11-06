Con una megaobra en el autódromo, Jorge Macri acelera la vuelta de la Fórmula 1 a la Ciudad

El gobierno de Jorge Macri quiere desplazar a Río Hondo como destino automovilístico y poner a Buenos Aires como organizador del MotoGp y traer la Fórmula 1 . Para eso, planea volcar una inversión de más de 130 millones de dólares en una megaobra en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez.

Cuando en 2028 se cumplan 30 años del último Gran Premio Argentino de Fórmula 1, el gobierno porteño quiere que la Ciudad de Buenos Aires esté preparada para volver a ser sede de la máxima categoría del automovilismo internacional. Para eso, elaboró un masterplan para hacer una transformación integral del autódromo porteño que tendrá su primer paso alojando la categoría máxima de motociclismo de pista, prevista para el año que viene.

El primer paso lo dio hace diez días, cuando comenzó una de las cuatro licitaciones que pondrá en marcha la obra que seguramente supere los 130 millones de dólares de inversión y que se realizará a través de AUSA, la empresa estatal que gana protagonismo en las obras públicas .

El volumen de la apuesta oficial se hace notar en que el proyecto de reforma fue diseñado por Hermann Tilke , ingeniero alemán y uno de los especialistas en circuitos de carreras de F1 a nivel mundial, cuya firma blinda de cualquier objeción técnica al proyecto.

Según el convenio firmado entre la Secretaría de Deportes y AUSA, la primera meta es obtener la homologación Grado A de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), necesaria para el MotoGP, y luego avanzar hacia el mismo rango con la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), requisito para la Fórmula 1. “El MotoGP es la oportunidad que encontramos en el camino hacia la Fórmula 1”, señaló el secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián Turnes .

Después de 28 años, el MotoGP vuelve a Buenos Aires. Una gran noticia para el deporte, pero sobre todo para la Ciudad: es turismo, es trabajo, es inversión. Es movimiento económico concreto para los porteños. Cada gran evento internacional que llega genera ingresos para hoteles,… pic.twitter.com/LtquyoeRUs

El proyecto de Jorge Macri

Durante las primeras audiencias para discutir el presupuesto 2026, Turnes explicó en la Legislatura que el proyecto se enmarca en una puesta en valor integral del autódromo porteño y lo presentó como una oportunidad de desarrollo, con muchos beneficios para la Ciudad. El funcionario aclaró que el presupuesto de la obra no implica recortes de financiamiento en otras áreas o programas y que el cierre temporal del autódromo no afecta las categorías zonales que tendrán su circuito disponible durante el período de obras.

Al referirse a los aspectos técnicos, precisó que se trata de tres grandes obras que se vinculan una con otra. Por un lado, una que es netamente edilicia, de paddocks y servicios técnicos, que ya se inició con la apertura de la licitación. Las otras están relacionadas con la adecuación de las pistas, con la tecnología y la seguridad del circuito, que es la parte más grande. Al referirse a los destinos de los fondos, precisó que la obra del MotoGP representa “prácticamente el 85/90 por ciento de lo que es obra para la Fórmula 1”.

Por su parte, el ministro de Infraestructura de la Ciudad, Pablo Bereciartua, remarcó que el organismo responsable de la obra es la Secretaría de Deportes y la decisión de que el órgano que la ejecute sea AUSA se debe a su experiencia y conocimiento en este tipo de obras.

Palos de la oposición

Durante su exposición, Turnes recibió una serie de cuestionamientos e indagaciones por parte de legisladores de la oposición sobre el rol del Grupo OSD, que preside el expiloto del Rally Dakar Orly Terranova, en el desarrollo de la obra. Al respecto, el ministro porteño indicó que “tanto la Fórmula 1 como el MotoGP se gestionan a través de un promotor. El promotor del MotoGP en los últimos catorce años en Termas ha sido el Grupo OSD, y el proyecto llegó a través de ellos”.

La posibilidad de que Buenos Aires reemplace a Río Hondo también fue utilizado por la oposición como blanco de críticas. “Si tomamos como referencia el circuito de Río Hondo, hablamos de una inversión mucho menor”, planteó el legislador Claudio Romero, del larretismo unificado en el bloque Vamos Buenos Aires, durante la última reunión de la Comisión de Presupuesto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanModarelli/status/1981828230870077768&partner=&hide_thread=false EL AUTÓDROMO, CERRADO POR UN AÑO. Obras costosísimas, acuerdos oscuros, y promesas incomprobables que esconden negocios con los recursos de todos los porteños y porteñas. pic.twitter.com/lK6x7KZKiN — Juan Modarelli (@JuanModarelli) October 24, 2025

El peronista Juan Pablo Modarelli consideró que la adecuación del autódromo para el MotoGP constituye “una escala muy buena previa a la Fórmula 1”, pero advirtió que para la máxima categoría del automovilismo "se requiere una obra complementaria”, cuyo costo probablemente supere los 138 millones de dólares previstos.

A su vez, pidió informes sobre el impacto que generará la obra en las categorías regionales que actualmente se corren en el kartódromo del predio, ante la posibilidad de ”que las categorías regionales no puedan seguir corriendo en los circuitos internos o tengan que salir a buscar un lugar afuera. O que el Kartódromo no pueda funcionar porque arrancó la obra y no sabemos si se termina.”