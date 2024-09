La Pampa: el fantasma del bloqueo al cuórum ahora amenaza a Luciano di Nápoli

Integrantes del espacio no peronista iniciaron el mismo juego de sus pares provinciales . La oposición en conjunto cuenta con la mitad de las bancas, igual que el oficialismo, y eso le permite apelar al bloqueo de las sesiones si el PJ no es permeable a sus exigencias. Incluso ya forzó en varias ocasiones el voto de desempate de la viceintendenta.

Inédito: el gobernador Ziliotto propone hace seis meses un impuesto a la riqueza y no logra cuórum. El PRO y Comunidad Organizada festejan el conflicto



“Di Nápoli quiere convertir al Concejo en una escribanía”, acusan los bloques que comandan el radical Diego Camargo, el macrista Marcelo Guerrero y la tiernista Fabiana Castañiera. “Repiten patrones: la misma actitud que sus diputados, no debaten, no dan cuórum, no trabajan, son caprichosos e irresponsables”, replicaron los concejales Lucas Ovejero, del PJ y Mariano Alfageme, de Patria Grande.