Furiosos con Axel Kicillof, intendentes de la UCR advierten que no podrán pagar aguinaldos

Los intendentes de la UCR en Buenos Aires le exigen al gobierno de Axel Kicillof el pago de la deuda que la provincia mantiene con sus intendencias, en concepto de los mecanismos de descentralización, el IPS, el IOMA y Juegos Bonaerenses. Advierten que una prórroga los dejaría sin posibilidades de pagar los aguinaldos en diciembre.

La inquietud de los jefes comunales surgió tras la prórroga de esos vencimientos por parte de la administración provincial, por lo que -explican-, en lugar de cobrar el 11 de noviembre para depositar los primeros días de diciembre, se cristalizaría recién un mes después. Eso enfureció a la tropa de intendentes boina blanca que pidieron una reunión con el ministro de Hacienda, Pablo López .

Según explican en el radicalismo, tres veces al año la provincia deposita los fondos que están incluídos en los presupuestos municipales con los que planifican los pagos. Se trata de un mecanismo mediante el cual el Ejecutivo transfiere recursos, competencias o funciones a los municipios para que atiendan servicios públicos, obras, infraestructura o políticas locales.

Los reclamos que los intendentes radicales sostienen desde hace tiempo con el gobierno provincial son en torno a la deuda que la administración mantiene con los municipios, básicamente en tres ejes: IOMA , obras públicas y los Juegos Bonaerenses. También denuncian atrasos por los pagos del IPS.

Por ese motivo, el Foro de Intendentes Radicales, que nuclea a los 27 jefes comunales del radicalismo , le pidió formalmente una audiencia al ministro de Hacienda bonaerense. La misma será el próximo lunes 10 de noviembre a las 14 horas en La Plata. En un momento se especuló con que se tratara de una negociación sobre el fondo para los distritos que contempla el Presupuesto 2026 enviado recientemente por Kicillof a la Legislatura bonaerense .

El intendente de Rauch y presidente del Foro, Maximiliano Suescún, firmó una nota con el pedido de reunión a López, en la que le pide dialogar sobre "la coyuntura relacionada con el funcionamiento de nuestros municipios y la situación económica y financiera de los mismos". Además de los temas de financiamiento conjunto entre la provincia y las gestiones locales.

Suescun-Maximiliano-678x381 El radical Maxi Suescún, presidente del Foro de Intendentes.

Rechazo al fondo para los municipios atado al endeudamiento

No obstante, los intendentes aclararon que esa es una facultad de la tropa legislativa del radicalismo, con la que ya iniciaron las conversaciones correspondientes, pero que ese no será el eje del encuentro con López. Los alcaldes no quieren saber nada con un fondo creado a través de la deuda que se le autorice tomar al Ejecutivo. Temen que luego el gobernador no utilice el total de la misma y ello implique una reducción de los recursos estipulados.

Los intendentes, que aún no definieron una postura común, vienen amasando la idea de pedir un monto fijo y de libre disponibilidad. Un sistema que comenzó con el gobierno de María Eugenia Vidal a través del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), que era sólo para obras; y que continuó en la gestión Kicillof con el Fondo de Fortalecimiento Municipal.