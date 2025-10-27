Javier Milei retrasa los cambios en el gabinete: "Se va a construir a la luz del nuevo Congreso"

Live Blog Post

Bullrich celebró el triunfo de LLA y convocó a los gobernadores: "Buscaremos a los que no tienen cabeza kirchnerista"

La senadora electa de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires Patricia Bullrich celebró el triunfo del oficialismo y adelantó que el Gobierno buscará a los gobernadores que "no tienen la cabeza formateada en el kirchnerismo", mencionó a Provincias Unidas y lo que fue Juntos por el Cambio.

Bullrich indicó que hablarán "con aquellos que quieren reformar el país, no con aquellos que quieren volver al pasado" y agradeció al pueblo argentino por "el apoyo enorme" que se traduce en "gobernabilidad".

"Ahora todo va a ser crecimiento para la gente", prometió la ministra de Seguridad este lunes en conferencia de prensa en la puerta de su casa.