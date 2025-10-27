en vivo LA DIO VUELTA

Javier Milei retrasa los cambios en el gabinete: "Se va a construir a la luz del nuevo Congreso"

Las decisiones del presidente Javier Milei, las reacciones de la oposición, festejos y reproches después del 26 de octubre y la relación con Estados Unidos.

Javier Milei y Karina Milei frente a Santiago Oría, Patricia Bullrich y Diego Santilli.

Javier Milei y Karina Milei frente a Santiago Oría, Patricia Bullrich y Diego Santilli.

Javier Milei.

Javier Milei.

Bullrich celebró el triunfo de LLA y convocó a los gobernadores: "Buscaremos a los que no tienen cabeza kirchnerista"

La senadora electa de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires Patricia Bullrich celebró el triunfo del oficialismo y adelantó que el Gobierno buscará a los gobernadores que "no tienen la cabeza formateada en el kirchnerismo", mencionó a Provincias Unidas y lo que fue Juntos por el Cambio.

Bullrich indicó que hablarán "con aquellos que quieren reformar el país, no con aquellos que quieren volver al pasado" y agradeció al pueblo argentino por "el apoyo enorme" que se traduce en "gobernabilidad".

"Ahora todo va a ser crecimiento para la gente", prometió la ministra de Seguridad este lunes en conferencia de prensa en la puerta de su casa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanacionmas/status/1982793249149329436&partner=&hide_thread=false

Santilli: "La gente no es zonza, quiere vivir de otra manera"

El diputado electo de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli sostuvo que "los bonaerenses eligieron no volver a atrás", consideró que el triunfo de LLA en la provincia es "del Presidente y de los bonaerenses" y remarcó: "La gente no es zonza, quiere vivir de otra manera".

"La sociedad eligió el cambio que plante el presidente Javier Milei: crear trabajo formal, sacar un nuevo código penal con tolerancia cero a los chorros y hay que bajar los impuestos", enumeró Santilli este lunes en radio Mitre.

El diputado insistió en que "la sociedad eligió cruzar el río, no quedarse a mitad de camino y es muy latente" y aseguró que el triunfo implica "mucha responsabilidad".

Embed - Diego Santilli habló con Marcelo Bonelli tras la victoria de la Libertad Avanza

Sturzenegger: "La gente ratificó un rumbo que ya conoce"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró que, a diferencia de 2023, "la gente ratificó un rumbo que ya conoce: equilibrio fiscal, orden, libertad económica y respeto a la propiedad privada".

"Esta elección es probablemente más importante que la del 23 cuando se votó un cambio de rumbo sin preguntar mucho", definió el funcionario de Javier Milei este lunes en Twitter.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/1982784289671463194&partner=&hide_thread=false

Francos sostuvo que la victoria de LLA "no es un cheque en blanco, sino un apoyo muy importante"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó este lunes que el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas demuestra “una madurez impresionante” de la ciudadanía, y sostuvo que “no es un cheque en blanco, sino un apoyo muy importante para la etapa que viene”.

“La oposición tiene que aprender de esto, porque la gente entendió el mensaje y es bueno que la oposición también lo entienda, para que ingresemos en una democracia madura en la que podamos conversar y discutir”, señaló Francos en radio Mitre.

Sin embargo, el funcionario advirtió que pese a buscarse consensos la oposición debe saber que “la responsabilidad de gobernar la tiene el Presidente y él ha fijado un rumbo que hasta ahora viene dando señales de que no se ha equivocado”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/radiomitre/status/1982782502059053499&partner=&hide_thread=false

Tras la contundente victoria, Milei retrasa los cambios en el Gabinete: "Se va a construir a la luz del nuevo Congreso"

El presidente Javier Milei remarcó que tiene "algo de tiempo" para decidir cómo reconfigurar su Gabinete tras la contundente victoria en las elecciones legislativas de este domingo ya que el Congreso "cambia el 10 de diciembre".

“El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso, de las alianzas que tengo que buscar para poder pasar la agenda. Lo importante es conseguir las reformas”, reveló Milei en A24.

En la misma línea, el jefe de Estado remarcó: “El instrumento para eso es el nuevo Gabinete. ¿En la cabeza de quién estaba que pudiésemos ganar la provincia de Buenos Aires? Si no nos damos cuenta que eso reconfigura la estructura política que tengo que armar para negociar y sacar las leyes no estamos entendiendo nada”.

