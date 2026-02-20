La hoja de ruta legislativa de Javier Milei: la reforma previsional queda para un eventual segundo mandato

Entusiasmado por el triunfo en la Cámara de Diputados , donde el oficialismo aprobó la reforma laboral con mínimos cambios, Javier Milei le encomendó a su mesa política diseñar una hoja de ruta legislativa con proyectos que considera claves para este año, incluyendo el nuevo Código Penal, las reforma electoral y tributaria y la denominada ley de glaciares, entre otros. ¿La reforma previsional? La enviará recién después del 2027, en un eventual segundo mandato.

Mientras el Presidente todavía se encontraba en Washington, donde viajó para participar de la Junta de la Paz organizada por Donald Trump , los integrantes de la mesa política del Gobierno comenzaron a ordenar la agenda legislativa para este año. La prioridad estará puesta tanto en la reforma tributaria, que incluirá una baja del Impuesto a las Ganancias que los gobernadores lograron quitar de la reforma laboral, como la modificación de la ley de glaciares, impulsada por los mandatarios de las provincias patagónicas.

La idea de la cúpula de La Libertad Avanza es enviar al Congreso un proyecto integral de reforma tributaria en marzo. Si bien los funcionarios encargados de negociar la iniciativa tienen buenas expectativas en lograr una sanción definitiva para este año, son conscientes que volverán a encontrar obstáculos a la hora de proponer una baja en el Impuesto a las Ganancias. Esta vez, se muestran dispuestos a dar algo a cambio de respaldo legislativo.

La ley de glaciares es otro de los temas medulares para el primer mandatario. Si bien el proyecto fue impulsado en un inicio por los gobernadores mineros aliados del Gobierno, como Ignacio Torres de Chubut o Marcelo Orrego en San Juan , en la Casa Rosada admiten que en términos prácticos y económicos es casi tan importante como la reforma laboral, ya que permite actividades productivas hoy prohibidas en zonas protegidas.

Como contó Letra P , el jefe de Estado también quiere aprobar cuanto antes una nueva reforma electoral o, al menos, tenerla lista para ser aplicada en las elecciones presidenciales del 2027. En este sentido, los temas que más desvelan a la mesa política son la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que en 2025 fueron suspendidas; las modificaciones en la ley de Financiamiento de los Partidos Políticos; y la recomposición de la Cámara de Diputados.

En principio, quedaría afuera algo que estuvo en la ley Bases original y que, rápidamente naufragó: la implementación de la circunscripciones uninominales, similar al que tenía Argentina hasta antes de la reforma constitucional de 1994. Con estas herramientas, el oficialismo buscará quitarle poder de fuego al Partido Justicialista e ir en búsqueda de su principal bastión, la provincia de Buenos Aires.

De ahí que, en paralelo, LLA quiera eliminar las primarias en el territorio bonaerense, hoy gobernado por Axel Kicillof. A diferencia de la mesa política, que sólo está ocupada en temas nacionales, será el diputado y presidente del partido provincial, Sebastián Pareja, el que se ocupará de promover el tema en la Legislatura.

La agenda legislativa libertaria se completará este año con el impulso la modificación de la ley de financiamiento universitario, después de que la oposición impulsara en 2024 y 2025 otras iniciativas más tarde vetadas por el Ejecutivo. Si bien este nuevo proyecto fue incluido en el periodo de sesiones extraordinarias, en el oficialismo prevén su sanción para recién después del 1 de marzo.

diego-santilli-karina-milei-y-manuel-adorni-en-la-GPJXLZFFWFD4FHJ5BLMAPKAOEU.jpeg Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli.

La agenda libertaria que deberá esperar

Algo más relegado quedará el envío de los nuevos pliegos para completar la composición de la Corte Suprema de Justicia, el proyecto de reforma previsional, o el paquete de modificaciones de la Ley de Seguridad Nacional e Inteligencia, no porque en Balcarce 50 las consideren de baja prioridad, sino, más bien, porque creen que no están dadas las condiciones para impulsarlas.

De hecho, si bien el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, continúa trabajando en la propuesta para completar el máximo tribunal, después de haber fallado con los pliegos del juez Ariel Lijo y el catedrático Manuel García Mansilla, en la mesa política saben que tendrán que volver a foja cero en las negociaciones. No sólo por la nueva composición de la cámara alta, sino, también, porque pretenden cambiar de interlocutores. Antes dialogaban con representantes de Cristina Kirchner, en tanto que hoy están más propensos a vincularse con otros espacios de la oposición, como el peronismo no kirchnerista y el radicalismo.

Seguridad Interior, Inteligencia y Defensa Nacional son temas que preocupan, principalmente, al asesor Santiago Caputo. Por ahora no es una prioridad del Presidente, pero se espera que si logran avanzar con las otras propuestas, sea un tema a tratarse en el Congreso, probablemente el próximo año.

De segunda generación

Lo que diversas fuentes dan prácticamente por descartado para anunciarse en el mediano plazo es la reforma previsional, que Milei siempre mencionó como para una "segunda generación", pero que nunca dio precisiones de fechas al respecto. En su entorno político aseguran que es "medular" para el modelo libertario, pero que intentarán sancionarla después del 2027, es decir en un eventual segundo mandato presidencial.

"Necesitamos que la economía siga creciendo y que se reduzca la cantidad de trabajo informal", explicó una fuente de primera línea de la Casa Rosada.

De momento, y para seguir los proyectos que todavía están en tratamiento en sesiones extraordinarias, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a la mesa política el próximo lunes a las 14.30 en su despacho. Ahí analizarán los pasos a seguir en materia de estrategia legislativa y, probablemente, comiencen a delinear la apertura de sesiones ordinarias.

"El Presidente brindará un discurso ambicioso en el que dejará en claro la importancia de aprobar todas sus reformas", confió a Letra P una fuente de su extrema confianza. Milei hablará, como ya es su costumbre, en pleno prime time de la televisión.