Francisco Adorni rectificó su declaración jurada: le apareció una herencia

Francisco Adorni y Manuel Adorni se turnan para disparar malas noticias contra el gobierno de Javier Milei.

Mientras continúa la cuenta regresiva para que Manuel Adorni presente su declaración jurada 2025 a la Oficina Anticorrupción (OA), pedida por Patricia Bullrich , su hermano Francisco rectificó la suya al día siguiente de que se conociera que su patrimonio estaba siendo investigado por el fiscal federal Guillermo Marijuán.

Los bienes del hermano del Jefe de Gabinete quedaron bajo sospecha con una denuncia realizada por la diputada Marcela Pagano : según el último balance que había enviado a la OA al dejar el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) del ministerio de Defensa, en enero, había cancelado el 53% de un crédito hipotecario del Banco Provincia en un año: su deuda había pasado de $130 millones a $60 millones.

La semana pasada, el 14 de mayo, el actual diputado provincial presentó una nueva rectificación en la que modificó varios ítems. El principal agregado: durante el 2025 recibió una herencia de $21.000.000.

Adorni también cambió algunos valores fiscales. Sigue declarando la mitad de una casa en City Bell de 162 metros cuadrados, pero esta vez afirma que a fin de año su cotización era de $67.500.000 cuando en su anterior balance costaba $72.500.000. El 50% del Jeep Renegade que adquirió el año pasado sí aumentó de valor: pasó de $8 millones a $10.750.000.

Por otra parte, a diferencia de su balance de enero, ahora Adorni anotó que tenía dinero en efectivo: unos $3.500.000. Continúa sin declarar cuentas bancarias.

La deuda de Francisco Adorni

La otra principal diferencia es el monto del crédito hipotecario. Mientras en enero afirmó que había comenzado el 2025 debiéndole $130 millones al banco, ahora informó que eran $ 45 millones. Para el final del año, coinciden ambas declaraciones juradas, aún le restaba cancelar unos $57 millones. De esta forma, no sólo que durante 2025 redujo sus deudas sino que le debía aún más a la misma entidad.

Adorni podría haber aclarado en el apartado de "Observaciones" si consiguió un nuevo crédito, pero no anotó nada.

image La DDJJ que Francisco Adorni presentó en enero ante la OA.

En los números globales, el diputado provincial consignó un patrimonio de $62.350.000 al arranque del año que pasó a ser de $102.750.000, con una deuda de $45 millones.

Según informaron en la Casa Rosada, se estima que Manuel Adorni presente su balance patrimonial a fin de mes.