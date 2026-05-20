Rogelio Frigerio lanzó un megaoperativo para exhibir el despliegue de la policía en Entre Ríos

Operación Blindaje . Con ese título Rogelio Frigerio puso en la calle 1.600 efectivos de la Policía Provincial que actuaron en conjunto en los 17 departamentos de Entre Ríos . En la presentación, que el gobernador siguió desde lo que denominaron Sala de Situación, lo acompañó el ministro de Seguridad y Justicia , Néstor Roncaglia , y el jefe de la fuerza, Claudio González .

Con bombos y platillos, el operativo fue anunciado por la Casa Gris como “un esfuerzo sin precedentes para consolidar la paz social y el desarrollo de la región”. Se anunció la utilización de tecnología de vanguardia para cuidar a los entrerrianos.

“Le estamos demostrando a los delincuentes y a los narcos el músculo de nuestra Policía”, disparó Frigerio ante la prensa luego de poner en marcha el operativo al que calificó de “inédito” en la provincia y que incluyó presencia en los ríos, unidades penales con requisas en vivo y allanamientos seguidos por drones y cámaras infrarrojas. Estuvo flanqueado por el ministro Roncaglia, González y el fiscal de la Justicia provincial Santiago Alfieri .

Despliegue provincial

Frigerio llegó a la Escuela de Oficiales de la Policía de Entre Ríos (PER) donde fue recibido por Roncaglia y el jefe de la fuerza. Desde un galpón, acondicionado como Sala de Situación, puso en marcha la Operación Blindaje. Se trató, efectivamente, de un despliegue sin precedentes, según aseguró a Letra P una fuente policial en el lugar.

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Hubo conexión vía internet con cada uno de los 17 departamentos. El mandatario tomó contacto con dos localidades. Primero con el departamento Islas, “donde tengo mi corazón”, dijo Frigerio. Desde ese lugar, se reportó el jefe departamental. Luego lo hizo con la ciudad de Victoria, donde estaba presente el juez federal. También hubo un contacto con una lancha que patrullaba el río Paraná, en la zona del Puente Rosario-Victoria, y otro con un allanamiento de la división de Trata de Personas, que dio negativo. Por último, se mostró en directo una requisa en la Unidad Penal Número 1 de la capital provincial. Todo seguido por formaciones policiales dispuestas en gradas rodeando la mesa del comando.

En algunas ciudades, los intendentes participaban on line de la transmisión en vivo para el gobernador y las autoridades.

Fronteras y controles

El operativo anunciado contempla el blindaje de los 10 pasos fronterizos de la provincia: tres con Uruguay, cuatro con Corrientes, dos con Santa Fe y uno con provincia de Buenos Aires. “Hay mucha coordinación con las fuerzas de las provincias lindantes y hemos reforzado los puntos de entrada a Entre Ríos”, dijo a Letra P Frigerio.

El gobernador valoró que “eso ha permitido requisas y confiscación de droga como nunca antes en la historia, incautación de vehículos y armas". "Todos hechos inéditos en nuestra historia, lo que también nos protege del delito que viene de otras provincias a querer instalarse en la nuestra, claramente sin éxito”, agregó.

Frigerio operativo blindaje Rogelio Frigerio encabezó la Operación Blindaje de la Policía de Entre Ríos.

Roncaglia insistió con el tema y destacó "el trabajo coordinado” con las provincias vecinas, y aclaró que quiere “fronteras seguras y la provincia segura”. Al respecto, resaltó que Entre Ríos se encuentra “en una ubicación estratégica, por las rutas, los ríos, la Hidrovía y rutas nacionales que nos cruzan, relacionada con la bajada de la droga”. En este punto, mencionó el secuestro de 1.300 kilogramos de marihuana en La Paz sobre el río Guayquiraró.

Las cifras del delito en Entre Ríos

Con la Operación Blindaje, además de los 1.600 efectivos de la policía destinados al operativo, la PER destacó que tiene más de 100 dependencias conectadas en simultáneo y son 370 los móviles desplegados durante el operativo.

Uno de los ejes prioritarios para Roncaglia es la lucha contra el narcotráfico. Al respecto, destacaron 2.738 procedimientos por estupefacientes realizados en operativos acumulados con 492 kg de cocaína secuestrados y 2.075 kilos de marihuana incautada. 15.000 detenidos, 1.905 armas y 4.130 vehículos secuestrados.