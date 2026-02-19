Reforma laboral: paro contundente, pero "calle liberada", la lectura que elige hacer el Gobierno sobre la huelga

Mientras Javier Milei se encuentra en una nueva gira por Estados Unidos , la mesa política de la Casa Rosada monitorea en su ausencia el paro general de la CGT y el desarrollo de la sesión en la Cámara de Diputados , donde el oficialismo espera aprobar, con mínimas modificaciones, el proyecto de ley de reforma laboral .

Este buen pronóstico al interior de la sede de Gobierno se debe no sólo a las negociaciones de última hora que tuvieron con los gobernadores aliados , varios de ellos de origen justicialista como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), que permitieron el inicio del debate a través de los legisladores que le responden; sino, también, a una reinterpretación del paro. De hecho, aseguran que la medida de fuerza hasta les sirvió.

El oficialismo está convencido que la paralización de las actividades terminó siendo funcional, en su ya clásica batalla cultural contra los sindicatos y los movimientos de izquierda. "Que paren, se quejen o rompan cosas nos sirve porque queda en evidencia que son todo lo contrario a nosotros. No se dan cuenta que la gente se hartó de esa forma de hacer política", analizó ante Letra P un funcionario de diálogo cotidiano con el Presidente.

De todos modos, para La Libertad Avanza el paro tuvo la adhesión que informó el la CGT, es decir, cercana al 90%. "Esta vez sí pararon casi todo, pero porque se sumó el transporte público generando un paro forzoso para todos aquellos que sí querían llegar a sus trabajos y no pudieron por la mafia sindical", amplió la misma voz con despacho en Balcarce 50 .

Otra de las razones que contentaron al oficialismo fue que el triunvirato cegetista haya convocado a un paro y dejado en libertad de acción respecto a la movilización. "Pararon el transporte público, pero liberaron la calle. Eso nos alivió mucho para iniciar la sesión. No generaron quilombos", sumó otra fuente violeta que sigue de cerca el desarrollo de la jornada legislativa.

La mesa política de la Casa Rosada

En la Casa Rosada aseguran, también, que el jefe de Estado emprendió vuelo este jueves hacia Estados Unidos, donde participará de la Junta de la Paz encabezada por el republicano Donald Trump, con la tranquilidad de saber que se aprobará el proyecto de reforma laboral. Al menos así se lo hicieron saber los integrantes de su mesa política, que en las últimas semanas negociaron cambios con los gobernadores y legisladores aliados.

Tal como sucedió el miércoles pasado en el Senado, las principales figuras de la cúpula libertaria volverán a mostrarse en uno de los palcos del recinto en las horas previas a la votación. Se espera la presencia de la secretaria general, Karina Milei, y del jefe de Gabinete Manuel Adorni, escoltados por el ministro de Interior Diego Santilli y el subsecretario de Gestión Institucional Lule Menem.

"La mesa está funcionando muy bien con la conducción de Karina y con roles bien repartidos a su alrededor", describió uno de los principales hombres de confianza de la hermana del Presidente. La idea es que repitan la fotografía en el palco cerca entre las 21 y las 22, en pleno prime time de la televisión.

martin-y-lule.jpg Martín Menem y Lule Menem, integrantes de la mesa política de Casa Rosada.

El cronograma legislativo de La Libertad Avanza

Para lograr el cuórum, y esperanzarse con una sanción en la madrugada dde este viernes, La Libertad Avanza debió eliminar el polémico artículo 44 que regulaba las licencias médicas. Ese apartado fue cuestionado por el peronismo, pero también por aliados del oficialismo, como el PRO de Cristian Ritondo.

Si bien hay dudas sobre el futuro del artículo que crea un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que la oposición denuncia que desfinanciará a ANSES en favor de financieras privadas, la mesa política cree tener los votos para aprobar el proyecto y devolverlo a la cámara alta con cambios mínimos. De acuerdo al calendario que manejan en el Gobierno, la sanción definitiva podría llegar el próximo viernes, es decir, un día antes que termine el periodo de sesiones extraordinarias.

De lograr este objetivo, es muy probable que Milei incluya este tema en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo. "Este es el año de las reformas, después del discurso del Presidente empieza otra etapa", afirmó un funcionario libertario, que también tiene en mente las próximas elecciones presidenciales. "Todo lo que logremos este año será importante. No hay 2027 sin 2026", repite.