Respira Manuel Adorni: La Libertad Avanza logró cuórum y se posterga la interpelación al jefe de Gabinete

Martín Menem, en la sesión de Diputados, que no tratará los proyectos para interpelar a Manuel Adorni.

Manuel Adorni recibió una buena noticia desde la Cámara de Diputados : La Libertad Avanza consiguió cuórum para sesionar y de esa manera bloqueó la convocatoria realizada por un sector de la oposición para tratar un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, a Sandra Pettovello , ministra de Capital Humano; y a su par de Economía, Luis Caputo .

La sesión impulsada por el Gobierno tiene dos temas centrales. Uno es la ley Hojarasca, un paquete de derogaciones de leyes propuesto por Federico Sturzenegger , ministro de Desregulación y Transformación del Estado; y la reforma del régimen de zonas frías, que elimina el subsidio de gas a más de tres millones de usuarios. Quedaría únicamente para la Patagonia.

Las negociaciones realizadas por Diego Santilli tuvieron resultados positivos y el Gobierno logró sentar a sus aliados habituales: el PRO, la UCR, el MID y los partidos provinciales, como los que integran Innovación Federal (Salta y Misiones). Iniciado el debate, esa misma mayoría bloqueó un intento del resto de la oposición para suspender la sesión e iniciar la citada para una hora después, con las interpelaciones.

Hubo apoyos que no se esperaban en la previa, como la del diputado larretista Álvaro González , la radical Karina Banfi (Adelante Buenos Aires); Karina Maureira , de Neuquén, Lourdes Arrieta y María Inés Zigarán (Provincias Unidas).

Para conseguir los votos que faltan, se sumaría un recorte a las tarifas de electricidad de seis provincias cálidas: Jujuy, Santa Fe, Misiones, Santa Fe, Salta y Tucumán. Durante la tarde negociarán tener el beneficio otros distritos que pueden ayudarán al Gobierno en el recinto, como Corrientes y Chaco, gobernadas por la UCR.

Se salvó Manuel Adorni

La sesión para interpelar a los ministros de Javier Milei había sido pedida originalmente para el pasado jueves, por un sector de Provincias Unidas (Pablo Juliano y Esteban Paulón); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y la izquierda (FIT).

La citación incluía los cuatro pedidos para interpelar a Adorni, entre ellos uno que incluye la moción de censura para avanzar en su expulsión, presentado por el FIT. El plan no era tratarlos, sino reunir una mayoría para emplazar a comisiones e iniciar los debates.

Estos diputados decidieron posponerla para este miércoles a las 11 y sumaron la firma de Unión por la Patria. Se agregaron proyectos para llevar al banquillo a Pettovello y Caputo, por la caída del financiamiento universitario.

El cuórum nunca estuvo garantizado y el oficialismo jugó su carta con una citación propia para una hora antes. Consiguió mayoría tras arduas negociaciones. Iniciado el debate, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, demoró una votación para iniciar la otra sesión.

Esperó a las 11.30 -cuando técnicamente estaba caída- y puso en consideración un pedido de suspender el debate del temario del oficialismo. “Esto se le va a volver en contra en breve”, advirtió Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria. El Gobierno volvió a ganar: hubo 131 votos a favor de continuar la sesión -dos más que la mayoría simple- y sólo 111 favorables a suspenderla.

Los planes de Sturzenegger

La sesión del Gobierno comenzó con el debate de la ley hojarasca, un compendio de derogaciones de normas. Hay algunas que son vetustas y no admiten demasiadas discusiones, como la habilitación de los azotes, la autorización de televisores a color, la prohibición de reuniones en lugares privados, el carnet de mochilero, la promoción a la cunicultura y de la apicultura.

Durante el debate en comisión, Unión por la Patria detectó algunas derogaciones que pueden generar grandes negocios, como la derogación de la ley 25.750, sancionada en 2003, para preservación de bienes y patrimonios culturales. Según Germán Martínez, jefe del peronismo, se trata de una maniobra para vender Arsat.

El santafesino cuestionó también que se borra una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud para producir medicamentos de alto costo, que derivará en una mayor demanda de importaciones.

La Federación Argentina de Municipios (FAM) pudo sostener financiamiento estatal, pero no podrá cubrir la totalidad de sus gastos. Se mantuvieron los privilegios para estacionar que tienen los legisladores.

En comisiones hubo algunas modificaciones y quedaron reclamos pendientes. Se suspendió la derogación de una ley que exime de impuestos a las cooperativas. Los sectores de la cultura reclaman que se mantenga una norma para proteger las salas de teatro.

Peleas por temperaturas

La modificación del régimen de zonas frías cerrará la jornada con polémicas. El proyecto modifica la ley sancionada en 2021, que amplió las regiones favorecidas: se sumaron tres millones y medio de usuarios, de provincias como Mendoza, San Luis, Buenos Aires, Córdoba, Salta y Santa Fe.

La propuesta del Gobierno es volver al sistema anterior y sólo reducir las tarifas de gas a las provincias patagónicas (Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Tierra del Fuego, La Pampa y las regiones de Malargüe -Mendoza- y la puna -San Luis-).

Además, el subsidio sería menor, porque sólo se financiaría el 50% del consumo, dejando fuera al transporte y la distribución. Para sumar los votos que faltan, el gobierno sumaría por escrito un compromiso de sumar subsidios a tarifas eléctricas en zonas cálidas. La letra chica se tomaría de una resolución de la secretaría de Energía, que el Gobierno no cumple.

El proyecto, que el Gobierno llama de Medidas energéticas, tiene dos temas que atraen los votos de la oposición. Uno es la condonación de deudas de distribuidoras eléctricas con Cammesa, que incluiría a cooperativas locales.

El otro es la prórroga del régimen impositivo de preferencia para las energías renovables, exigida por las provincias productoras de biocombustibles.