Marcelo Lewandowski no ve margen para el cuentapropismo y se acerca al PJ para jugar en Rosario

Marcelo Lewandowski en el lazamiento de su espacio del peronismo de Santa Fe llamado Activemos.

La discusión por la reforma electoral en Santa Fe empezó a ordenar anticipadamente el tablero político rumbo a 2027. En ese escenario, el senador nacional Marcelo Lewandowski comienza a mostrar señales de una estrategia que apunta cada vez más a jugar dentro del peronismo , dejando atrás la experiencia de construcción por fuera de las estructuras tradicionales.

La lectura que hacen en el entorno del excandidato a gobernador es concreta: con los cambios que impulsa el oficialismo y los pisos electorales que podrían establecerse, las aventuras individuales o los armados cuentapropistas quedarían prácticamente condenados a la marginalidad.

“Con la reforma electoral que se está armando va a quedar una ley para evitar eso. El gobierno piensa que no debe haber ‘librepensadores’”, sintetizan cerca del senador.

En el equipo de Lewandowski miran con atención los números de las últimas elecciones y hacen cálculos pensando en el nuevo escenario.

Según estiman, para acceder a una banca de Diputados provinciales en Santa Fe el próximo año podrían necesitarse cerca de 150 mil votos , dependiendo del diseño final del sistema y del umbral que se establezca. Vale aclarar que por el momento no aparecen acuerdos la Legislatura .

La cuenta tiene una referencia inmediata. En la elección de convencionales constituyentes, Lewandowski cosechó alrededor de 120 mil votos. Con un piso más alto, afirman en su entorno, ese resultado no hubiese alcanzado para ingresar.

El dato que utilizan como comparación es el de Amalia Granata, que logró cerca de 170 mil sufragios y habría superado a duras penas el eventual umbral.

En el armado del senador interpretan que el mensaje político detrás de la reforma es claro, fortaleciendo a las grandes coaliciones y dificultando la proliferación de espacios por fuera de las estructuras centrales.

En otras palabras, las modificiones buscarían consolidar un sistema de tercios donde las opciones competitivas sean el PJ, Unidos y La Libertad Avanza.

“Nosotros fuimos por fuera para marcar la cancha. No queríamos ser mascarón de proa de los que manejaban el partido”, recuerdan cerca de Lewandowski sobre la experiencia de Activemos haciendo rancho aparte. Pero inmediatamente aclaran que el contexto político y electoral que se viene obliga a otra lógica. “A nadie le conviene ir por fuera”, resumen.

Rosario, Ciudad Futura y la posibilidad de una interna

En ese marco aparece otro dato político relevante: pese a las tensiones que quedaron expuestas con Ciudad Futura y con la conducción del PJ previo a las elecciones de 2025, en el entorno de Lewandowski no descartan competir dentro de una interna. ¿En Rosario? Parece apresurado, pero nadie lo niega rotundamente.

Por ahora, aseguran, no hubo conversaciones formales ni mesas de negociación abiertas. Sin embargo, tampoco quieren clausurar puentes.

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Alertó sobre el riesgo de volverse "una fuerza testimonial"



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“No hay nada personal con ellos. Sí hubo cosas que no gustaron y con las que no estamos de acuerdo”, explican cerca del senador nacional bajándole el tono a la disputa que tuvo distintos capítulos durante el proceso constituyente y las discusiones internas del peronismo santafesino.

La posición dialoga con otra idea que empiezan a repetir dentro del espacio y que apunta a la necesidad de que el PJ genere un esquema de participación más amplio. “Lo que pedimos es que se escuche y haya participación de todos”, afirman. La frase apunta tanto a la conducción formal del partido como a los distintos sectores que buscan posicionarse hacia 2027.

En el lewandowskismo creen que la experiencia de fragmentación del peronismo santafesino en los últimos años terminó debilitando a todos los sectores. En ese contexto, la reforma empuja a que se profundice ese proceso en caso de competir divididos.

El armado federal y el vínculo con el campo

Mientras en Santa Fe se reacomodan las piezas, Lewandowski también mantiene actividad en el plano nacional. El senador sigue formando parte del armado federal del peronismo que semanas atrás mostró una imagen de alto impacto político en Parque Norte y que ahora prepara una nueva escala en Concepción del Uruguay.

Según pudo saber Letra P, también se proyecta una actividad similar en territorio santafesino.

peronismo parque norte

Allí aparece otro de los ejes que Lewandowski pretende sostener hacia adelante y que apunta a aceitar la relación con el campo y el interior productivo santafesino.

“Nadie que quiera gobernar Santa Fe puede estar contra el 50% que vive en la ruralidad”, sintetizan en su espacio. La frase funciona como definición política, pero también como advertencia interna dentro de un peronismo que todavía debate cómo volver a conectar con amplios sectores del interior provincial.

Con la reforma electoral como telón de fondo, Lewandowski empieza así a mostrar una hoja de ruta menos enfocada en construir por afuera y más orientada a disputar poder dentro de una estructura amplia.

La discusión recién empieza, pero el mensaje hacia el interior del PJ ya quedó planteada. En el nuevo sistema político santafesino, sobrevivir en soledad puede ser mucho más difícil que antes.