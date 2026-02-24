La franquicia de Milei en Córdoba entró en disputa: De Loredo y Juez avanzan, pero Bornoroni se les planta

Rodrigo de Loredo lanzó a Alfredo Cornejo como compañero de fórmula para Javier Milei . Luis Juez formalizó su ingreso al bloque de La Libertad Avanza en el Senado y el armador violeta, Gabriel Bornoroni , el sujeto de toda la danza de emparejamiento político, habla de un candidato totalmente alineado en 2027. La disputa por la marca es ya inocultable en Córdoba .

La declaración mediática del radical levantó un pilar más de la estrategia para llevar al radicalismo acuerdista a una alianza con la tropa violeta. Ofrece el paquete completo.

La idea es negociar un acuerdo que incluya, por supuesto, los renglones provinciales. Córdoba es un distrito que interesa al esquema libertario. Lo sabe el exjefe del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, que quiere ser gobernador; también el peronista Martín Llaryora , que no tenía dudas de que se vendría la avanzada y ahora ya tiene pruebas.

Cuando Cornejo le cedió una silla en la conducción de la UCR , que quedó para la deloredista Elisa Caffaratti , quedó claro que el eje acuerdista empezaría a moverse. Siguió la foto del gobernador de Mendoza y del que quiere serlo en Córdoba bajo una parra mendocina.

Ese eje que también integra Leandro Zdero (Chaco) ofrece una probada sintonía en la base programática de cambios que propone Milei, pero también le adosan la experiencia de gestión y territorio. La propuesta de De Loredo para que Cornejo esté en la fórmula busca alimentar esa línea.

Aunque, por ahora, los nombres que suenan son estrictamente del círculo de decisión de Milei: Bullrich y el jefe de gabinete, Manuel Adorni.

Luis Juez, a todo o nada

Juez es movedizo y dio otro golpe de impacto para alimentar que la línea de acuerdo que quieren engordar los radicales con peluca él también la tiene bastante aceitada. A diferencia de De Loredo, anticipó su ingreso al esquema electoral antes del armado de listas legislativas de 2025. No pidió nada entonces y, ahora, no se para como candidato, sino como parte de un equipo que quiere terminar con el cordobesismo.

luis juez patricia bullrich senado Luis Juez y Patricia Bullrich, los alfiles de Javier Milei en el Senado

Este lunes, el senador confirmó su ingreso oficial al bloque que comanda Patricia Bullrich. Dijo que lo hace en calidad de invitado. El pase lo acordó con la exministra de Seguridad, pero tuvo la venia directa de Karina Milei. “Siempre está al tanto de todas las decisiones”, reafirman voces parlamentarias.

Para Juez eso es un gol de media cancha. Sabía que las milanesas con Milei no terminarían en una candidatura. Un paso clave en ese objetivo era lograr la llegada a la hermana. Lo hizo, quizás a través del buen vínculo que tiene con Bornoroni.

Gabriel Bornonori y una confesión que dice mucho

Boronoroni, el dueño de la lapicera del sello violeta en la provincia y alfil de Karina Milei, ya dice abiertamente que el sello violeta tendrá candidato a gobernador. Lo hizo público en una entrevista que dio a El Doce en su raid mediático posterior a la aprobación de la reforma laboral.

“Conociendo al Presidente, no va a arreglar con nadie. Está decidido a cambiar la Argentina y necesita gobernadores de La Libertad Avanza”, dijo el empresario estacionero ante la consulta de un pacto de caballeros entre Milei y Llaryora y un acuerdo con Juez o De Loredo.

Quiere ser él. La convivencia se complica con potenciales aliados que harán todo lo que esté a su alcance para trabar el frente (y un lugar expectable) en LLA.

Pese a las presiones externas, Bornoroni parece que va a jugar lento y pausado. El entorno del jefe de la bancada libertaria no quiso ponerle muchos adornos al pase de Juez. Confinó el ingreso a la bancada a un asunto de orden del organigrama legislativo. Lo curioso es que espantaron cualquier asociación del cruce con el armado en Córdoba.

La lectura del peronismo de Martín Llaryora

Mientras tanto, el cordobesismo se encargará de tener bien ubicado a De Loredo en la palestra opositora y de atender a Juez, en este caso, por su transversalidad recurrente. El presidente del PJ, Facundo Torres Lima, recordó una por una las relaciones del jefe del Frente Cívico con el establishment político nacional y local con el correr de su vasta carrera política.

“Al final, cuando ‘orgánico’ es apenas una forma elegante de decir ‘me conviene’, es porque nunca hubo convicciones y solo un puñado de ambiciones”, tuiteó el también jefe del bloque oficialista en la Legislatura.

En el Panal, mientras configuran el regreso full time de Llaryora a la gestión y a la política local, siguen poniendo fichas a la atomización de la oposición. El ruido entre Juez y De Loredo es evidente y no se puede culpar al peronismo de todo.

Como contó Letra P, el senador acusó de conspirar en su contra con el apoyo del PJ a su excompañero de la fórmula del fernet que no fue. El radical no responde, pero muscula con el apoyo de los gobernadores e intendentes locales para ofrecer un paquete más amplio a la estrategia electoral de LLA.

Facundo Torres Lima.jpg Facundo Torres, presidente del PJ de Córdoba

El cordobesismo cree que marzo será un mes bisagra. La recaudación en caída es un síntoma evidente de que la crisis está golpeando a ese electorado que apoyó en masa una opción disruptiva. Cree que esa oposición, más allá de sus bemoles, terminará pegada.

De hecho, en las usinas estadísticas del Panal manejan encuestas que encienden alertas. Como contó Nicolás Albera en este portal, la política económica de Milei está pegando el polo productivo del este cordobés.

La crisis de Pauny empieza a sentirse en el humor social. Por ejemplo, el Presidente tiene una imagen positiva de 59% en Morteros, pero en la vecina Las Varillas, sede de la fábrica de tractores, la marca cae a 44%.

“El metro cuadrado no resiste ideologías ni relatos”, opinan voces influyentes del cordobesismo que, pese a todo, evitarán tensionar con Milei como sea.