Entre Ríos: la trama del atentado al juez Ríos vincula a un narco que fue socio del exintendente Varisco

Gustavo "Tavi" Celis fue el denunciante del plan criminal para matar al juez Ríos, al fiscal Candiotti y al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

Entre Ríos está bajo un clima de conmoción desde que se conoció que existiría un complot para asesinar a un juez, un fiscal y un ministro del gobierno provincial. El plan habría sido orquestado por un productor agropecuario detenido bajo cargos de narcotráfico.

El protagonista es Leonardo Roberto Airaldi , detenido en 2024 como organizador de actividades de narcotráfico desde Diamante , una localidad ubicada unos cincuenta kilómetros al sur de la capital provincial, con conexiones directas con Los Monos y con Miguel Ángel Mameluco Villalba ; y con sospechas de que habría extendido sus negocios fuera de las fronteras argentinas a través de la Hidrovía.

El plan concebido desde la unidad penal de Gualeguaychú, donde está alojado Airaldi a la espera de un juicio que comenzará esta semana, se conoció partir de una delación.

Las víctimas, según el informante, serían el juez federal Leandro Ríos , que tuvo a su cargo la investigación que puso tras las rejas a Airaldi; el fiscal José Ignacio Candioti , que llevará adelante el juicio; y el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Néstor Roncaglia , jefe político de la Policía que desbarató la banda. Para concretar su plan, Airaldi habría contratado a sicarios uruguayos por una suma 40 mil dólares.

En principio, voceros del gobierno de Entre Ríos dejaron trascender que el informante habría sido Daniel Andrés Celis, alias Tavi , otro narcotraficante de alto perfil, detenido en la misma cárcel, que fue socio y sufrió la traición de Airaldi en el pasado. Su abogado, Augusto Lafferriere , lo confirmó abiertamente.

Celis fue el más escurridizo de los narcos de Entre Ríos. Fue también el que más lejos llegó en la penetración en estructuras institucionales. En 2019 fue condenado en una causa que arrastró al ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, a quien había financiado durante la campaña y su contribución le fue devuelta a través de “recursos económicos periódicos para que la organización ilícita pueda continuar adquiriendo y comercializando material estupefaciente”, según lo determinó la justicia.

La vendetta

Para entender la trama que llevó a Celis a delatar el plan criminal es necesario capitular. Celis fue detenido el 9 de agosto de 2016 a raíz de un hecho que se presentó como un intento de asalto en Puerto Las Cuevas, en la zona rural de Diamante.

El hecho había ocurrido el 2 de marzo: cuatro personas ingresaron violentamente al campo, redujeron a las personas que se encontraban en el lugar y exigieron que les entregaran una suma de dinero. El robo se frustró porque una mujer que trabajaba en la casa alertó a la Policía, se produjo una persecución y un intenso tiroteo que terminó con dos asaltantes detenidos y otros dos lograron escapar.

El dato que tenían era preciso: Mirta Balbi, la madre de Airaldi, tenía intenciones de vender un campo; Julio Tulián, su cuñado, se mostró interesado y pactaron una operación de 20 millones de pesos que estaba en vías de concretarse.

Luego de ser detenido, Celis hizo una sugestiva publicación en las redes sociales diciendo que su arresto había sido orquestado por Sergio Varisco, los ex policías Ricardo Frank y Griselda Bordeira –funcionarios de la Municipalidad– y Airaldi, para impedirle su ascenso en el sindicato de trabajadores municipales. Celis se sintió traicionado y expuso al ruralista.

Relaciones peligrosas en Paraná

En los días posteriores a la detención de Celis, la ex policía Bordeira, que trabajaba en la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Paraná, se comunicó con un policía de Diamante y le dijo que el propio jefe narco le había contado que aquel episodio tenía que ver con una deuda por asuntos de narcotráfico.

Según esta versión, Airaldi traficaba marihuana a través de un proveedor en Paraguay, se la hacía traer en barcos y la bajaban en Diamante en las barcazas que se utilizan para transportar animales a las islas. A mediados de 2015, Airaldi importó un cargamento de más de 3 mil kilos de marihuana. Celis sería el encargado de introducir la droga en el territorio. Pero, por algunas desinteligencias, la marihuana fue incautada por la Policía de Entre Ríos (PER).

El rol de la Policía de Entre Ríos

El 18 de agosto de 2015, la División Robos y Hurtos de la PER, entonces a cargo de Ricardo Frank, encontró por casualidad 1.294 kilos de marihuana que estaban en un semi-remolque en terrenos donde funcionaba la planta asfáltica municipal. El camioncito estaba registrado a nombre de Airaldi, quien (oportunamente) lo había denunciado como robado unos días antes. Pero la investigación llegó hasta el entorno de Tavi Celis.

Una semana después, también de manera casual, la Policía llegó hasta una casa la zona sur de Paraná, con el pretexto de la búsqueda de armas y, en cambio, encontró 1.772 kilos de marihuana en una caja térmica en el fondo de una vivienda. Primero los vecinos contaron que la droga había sido llevada hasta allí en un camión volcador de la Municipalidad y después, el dueño de casa, un empleado municipal, se quebró diciendo que la droga se la había llevado una persona a la que solo identificó por el apodo de Cebolla.

El "padre" de los Celis y la gestión Varisco

Miguel Carmelo Leguizamón, alias Cebolla, es una especie de padre de crianza de los hermanos Celis, un hombre que no sabe leer ni escribir a quien Varisco promovió como segundo jefe de la Unidad Municipal 2. El robo a Julio Tulián, entonces, habría sido planificado para cancelar la deuda que Airaldi tenía con sus proveedores paraguayos por los más de 3 mil kilos de marihuana que terminó secuestrando la Policía.

Celis terminó condenado a siete años y medio de prisión por el intento de robo y luego a quince años de cárcel por delitos de narcotráfico. También Sergio Varisco terminó condenado por su sociedad con Celis para los negocios del narcotráfico. Airaldi, sin embargo, logró sortear hasta ahora el tránsito por los tribunales. Desde entonces Celis tiene una cuenta para cobrarle a Airaldi.