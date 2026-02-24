NUEVOS HÉROES

Patricia Bullrich dejó al peronismo sin cargos en el Senado y Carolina Moisés será vicepresidenta

La bancada que preside José Mayans se quedó sin autoridades en la cámara alta. Bartolomé Abdala seguirá en la línea sucesoria. Los reacomodamientos.

Por Mauricio Cantando
Carolina Moisés, nueva vicepresidenta del Senado, donde Patricia Bullrich dejó sin nada al peronismo. 

Patricia Bullrich. 
La posta del Congreso

Bullrich lo hizo

Por 
Letra P | Mauricio Cantando
Mauricio Cantando

La jefa del bloque LLA se amparó en la nueva composición de la cámara para adjudicarse la vice principal y se la cedió a Carolina Moisés, quien este lunes se había apartado del interbloque peronista -llamado populares- junto sus dos pares Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, que responden a los gobernadores de Catamarca y Tucumán.

El trío conservó el sello propio, denominado Convicción Federal. La jujeña, que presidirá este nuevo bloque, está enfrentada a Cristina Fernández de Kirchner, a quien no le perdona la intervención en el PJ de su provincia. La misma situación atraviesa el padrino político de Moises: el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

Con esos enroques, sumados a la ratificación de Luis Juez en LLA -antes era aliado- Bullrich propuso que el PJ se quedara fuera del cuadro de autoridades y logró mayoría. La exministra ni siquiera tuvo en cuenta la proporción de las fuerzas, que tiene al peronismo -como interbloque- con 25 miembros, el espacio más grande del recinto.

Un dato no menor: en la misma sesión se eligieron auditores para la Auditoria General de la Nación (AGN). En este caso, el PJ logró quedarse con un casillero. El resto de las autoridades fueron ratificada: Carolina Losada seguirán en la vicepresidenta primera y Alejandra Vigo, en la segunda. El radicalismo, que es clave para el cuórum con 10 votos, mantuvo además las prosecretarías.

La jugada de Patricia Bullrich

La elección se hizo en la sesión preparatoria y la votación fue curiosa: Bullrich propuso dejar al PJ afuera del reparto de cargo sin argumentos y se abstuvo Andrada, compañero de bloque de Moisés y leal a Raúl Jalil, uno de los gobernadores aliados del Gobierno.

Bullrich no justificó su propuesta de correr al peronismo, aun cuando con esa decisión no se respetan las proporciones que establece el reglamento. Fuentes del peronismo explicaron a Letra P que no fue una sorpresa.

“Ya se sabía; para nosotros no es un problema”, sostuvo una de las autoridades. En el recinto, el jefe del interbloque PJ, José Mayans, expuso su repudio a la decisión, pero sin la euforia que acostumbra a mostrar cuando la indignación lo supera.

“Quien nace torcido, nunca su tronco endereza. (Bullrich) es una persona que destrozaba cosas y está haciendo lo mismo”, dijo el formoseño en clara alusión al pasado de la ahora jefa de La Libertad Avanza.

Un dato tal vez explica esa pasividad: el PJ retuvo un casillero en la AGN, que será para Javier Fernández. La Libertad Avanza tendrá a Mariano Piazza; y la UCR al exsenador Luis Naidenoff.

La UCR, sigue fuerte

Moisés juró en su cargo, que le permitirá presidir las sesiones cuando Villarruel y Abdala no estén en el recinto. La jujeña asumió en 2023 como senadora, luego de cumplir un mandato como diputada. Por lo tanto, el pacto de convivencia con LLA puede durar hasta un eventual segundo mandato de Milei.

El resto de las autoridades del Senado no varió y el PJ seguirá sin un solo cargo, como ocurre desde 2023, cuando decidió no ocupar ninguna de las prosecretarías. Villarruel mantuvo a sus dos secretarios fieles: Agustín Giustinian -legislativo- y Alejandro Fitzgerald -administrativo-

Las dos prosecretarías continuarán siendo de la UCR. La administrativa tiene al frente a Lucas Clark, apadrinado por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Es un cargo relevante, aunque suele estar opacado: es ni más ni menos quien, por reglamento, tiene a cargo la seguridad de la Vicepresidencia de la Nación.

La prosecretaría parlamentaria seguiría siendo Dolores Martínez, quien llegó a ese cargo en 2023, porque el PJ se negó a ocuparlo. La gestión para su arribo la realizó el entonces senador Martín Lousteau. La exdiputada porteña logró ganarse la confianza de los senadores y seguirá dos años.

Un caputista en boxes

El único funcionario que no garantizó su continuidad fue Manuel Chavarría, prosecretario de coordinación operativa. Si bien llegó a ese cargo a través del exsenador Juan Carlos Romero, se jacta de ser leal a Santiago Caputo. Por ese vínculo y la relación que supo tejer con Espínola, Chavarría fue designado como integrante del Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) por el Gobierno argentino.

El prosecretario del Senado quería sostener los dos cargos y no cobrar en el Congreso, pero la propuesta por ahora no pasó el filtro de LLA. El cupo quedó para Provincias Unidas y Carlos Espinola lo dejó vacante.

