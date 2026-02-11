Luis Juez detonó su relación con Rodrigo de Loredo y se vuelca al armado libertario en la ciudad de Córdoba

El senador Luis Juez enterró la poca expectativa de acuerdo que quedaba con Rodrigo de Loredo y ordenó a su tropa enfocar el 99% del armado rumbo al ’27 en la ciudad de Córdoba . Aplicó su método clásico y le colocó al exaliado la mancha venenosa peronista.

En el streaming de Diego Casado , concejal cordobesista hoy distanciado de Martín Llaryora , culpó al radical por la derrota provincial de 2023. Lo acusó a viva voz de pactar con el PJ que se suponía debían vencer bajo la artesanal e inédita unidad de 2023.

Este medio ya había anticipado que el Frente Cívico volvería sobre el eje de la “funcionalidad”. Hasta ahora circulaba la versión soft. El reproche pasaba por cuestiones de forma: si el exdiputado aceptaba ser el escolta del experonista supuestamente hoy gobernaría la famosa fórmula del fernet.

Juez eligió la versión hard. Validó los rumores de la previa electoral. Dijo que De Loredo hablaba con peronistas en asados, aunque admitió que él también lo hace. Sumó un escenario concreto al asegurar que existió una reunión de la que participó el radical en el country El Bosque , hábitat de varios pesos pesados de la política cordobesa.

El rumor de aquellos días describía un acuerdo quirúrgico. Llaryora se quedaba con la provincia y el radical, con la capital. El cordobesismo ganó todo. Si hubo pacto, el resultado demolió la prueba.

“Yo sabía que se iba a bajar 40 días antes”, disparó Juez y dejó una advertencia mirando a 2027: “Lo van a volver a usar”.

Foto de ocasión y guerra abierta con Rodrigo de Loredo

Juez hizo estas declaraciones después de la foto de unidad circunstancial en Laboulaye. El senador, el jefe de la bancada libertaria en Diputados, Gabriel Bornoroni, y De Loredo compartieron momentos de la previa de la apertura de sesiones. Si se evitaban, la lectura iba ser inevitable. Lograron poner paños fríos hasta ahora.

De loredo, Juez, Bornoroni en laapertura de sesiones 2026 Rodrigo de Loredo, Luis Juez y Gabriel Bornoroni en la apertura de sesiones de la Legislatura de Córdoba

“Si yo hubiera sacado más puntos ganaba”, se hizo cargo de su parte de ese ya tan lejano 2023. La capital y San Francisco fueron los bastiones que marcaron la diferencia. Por eso, en adelante, la escudería juecista pondrá todos los cañones en el armado de la Alianza La Libertad Avanza en el bastión que gobierna Daniel Passerini.

En la mesa chica de Juez adelantaron a este portal que el propio senador estará al frente de las recorridas y acciones previstas para este año preelectoral. El interior no se va a descuidar, pero no tendrá la prioridad. Consideran que la gestión de Passerini está mal y que la de Llaryora tampoco convence. Van a salir a consolidar ese descontento que dicen palpar.

Sin reacciones en la UCR

En la escudería de De Loredo no quieren recalentar la olla y se enfoca en su plan que, a diferencia del juecismo, apunta al interior. Este fin de semana participará de algunas fiestas populares. Por ejemplo, el Festival del Cuarzo, en Serrezuela, localidad ubicada al noroeste provincial. La postura sigue siendo la misma: será candidato a gobernador.

De Loredo sigue hablando de un gran frente opositor para ganarle al peronismo la provincia. Como adelantó Letra P, ya teje los términos de su alianza con Aurelio García Elorrio, el chico difícil de Encuentro Vecinal. Juez demostró una vez más que no va a ceder en una posición de privilegio que logró en 2025, cuando selló su alianza ad honorem con Bornoroni.

El juecismo desmiente el rumor que no cesa y que coloca al senador compitiendo por la ciudad que gobernó. “Vamos a ser parte del armado que gane la provincia y logre la reelección de Javier Milei”, juran.