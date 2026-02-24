EL NUEVO SENADO

Provincias Unidas y el PRO se asocian para marcarle la cancha a Patricia Bullrich

Armaron un interbloque de siete miembros, para contrarrestar el poder de la UCR en las negociaciones. Se llama Impulso País. Mapa de los dialoguistas.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Los senadores de Impulso País, el bloque de aliados que condiciona a Patricia Bullrich.

El Senado completó su nuevo escenario este martes con la creación de un nuevo interbloque que junta a los resabios del PRO y a Provincias Unidas(PU). Se llamará Impulso País, reúne a siete miembros y, unidos, se harán valer en la mesa de los dialoguistas con Patricia Bullrich para definir la letra chica de los proyectos.

La nueva fuerza legislativa está integrada por Carlos Espínola (Corrientes) y Alejandra Vigo (Córdoba), de PU; la chubutense Edith Terenzi (cercana al gobernador Ignacio Torres, también en PU); la tucumana Beatriz Ávila y los tres miembros del PRO que quedan en el cámara alta: Martín Goerling Lara (Misiones), Andrea Cristina (Chubut) y María Victoria Huala (La Pampa).

Noticia en desarrollo

