Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
EL PATO Y EL LEÓN

Karina Milei convocó a la mesa política para el martes: Patricia Bullrich, en duda

La senadora no confirmó asistencia. No se junta desde el 20 de octubre. En medio de la interna violeta, El Jefe canceló una reunión.

Letra P | Sebastián Iñurrieta
Por Sebastián Iñurrieta
Karina Milei con Patricia Bullrich, protagonistas de la interna del Gobierno.&nbsp;

Karina Milei con Patricia Bullrich, protagonistas de la interna del Gobierno. 

La tercera podría ser la vencida. Después de dos cancelaciones, Karina Milei juntará el próximo martes al resto de la mesa política de La Libertad Avanza. Hay un asterisco: ni en la Casa Rosada ni en el Senado garantizan la presencia de Patricia Bullrich en el encuentro.

Notas Relacionadas
Karina Milei y la mesa política de la Casa Rosada negocia el fin de las PASO.
ELECCIONES 2027

Suspensión a PASO lento: Bullrich hace la suya y los Menem piden votos sin dar garantías

La tensión entre la jefa de bancada de La Libertad Avanza (LLA) en la cámara alta y la administración de Javier Milei va en aumento desde que la exministra de Seguridad deslizó sus deseos presidenciales, dejando difuso si los quiere cumplir en 2027 o en 2031. En el tablero de control de la hermana del mandatario se encendieron todas las alarmas y, con la suspensión de las PASO en el medio, la senadora y los laderos karinistas Martín Menem y Lule Menem comenzaron a sazonar una interna que ya nadie en el oficialismo se preocupa en disimular.

Un mes sin verse

El itinerario de la mesa política es fiel evidencia. Las principales figuras de LLA que tienen a su cargo impulsar la reforma política como ajustar medidas de gestión no se reúnen desde el 20 de octubre. A diferencia de varios encuentros anteriores, esta vez el Gobierno sí difundió una fotografía grupal. En la cumbre, se informó, Toto Caputo detalló su contacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Tailandia; Menem repasó la agenda legislativa en Diputados (sin hablar de la reforma política porque ingresó al Senado) y se habló del fenómeno El Niño. Nada más.

El martes, si no se vuelve a cancelar, se cumplirá casi un mes desde el último cara a cara de la mesa política, una instancia que se conformó a partir de la derrota electoral bonaerense del año pasado y que fue mutando sus integrantes y propósitos con el correr del tiempo. Por caso, supo encabezar esos cónclaves el renunciado Manuel Adorni. Últimamente, al menos como imagen que transmite puertas afuera, los cónclaves actúan como intentos de minimizar la estructura de internas que atraviesan a la administración libertaria, cuyo columna principal pasó de Karina Milei-Santiago Caputo a El Jefe-Bullrich.

El 27 de octubre se realizó una reunión de gabinete a la que Bullrich faltó. Si bien la senadora argumentó cuestiones personales, tal cual repitieron en Balcarce 50, dejó trascender que estaba molesta con el llamado de Milei a quemar periodistas en "una hoguera" que realizó en la cena de la Fundación Faro. La exministra escuchó ese discurso en vivo desde unas de las mesas y, al finalizar, Presidencia difundió una foto de Bullrich abrazando al Presidente.

"No tenía ganas de ir" a la reunión de la mesa política, justificaron entonces en su entorno, mientras el karinismo ordenó no atacarla en público. Con votos propios y las encuestas que la muestran como la principal preocupación para las aspiraciones reeleccionistas de Milei, el Gobierno evita confrontar directamente con la exdama de hierro del PRO, una experta en tensionar con las cúpulas de los partidos a los que adhiere.

Los reproches karinistas a Patricia Bullrich

Algo podría haber cambiado. Esta semana, Martín Menem le revoleó la responsabilidad de apurar el tratamiento de las suspensión de las PASO en el Senado (mientras ella se desliga y le apunta a Diego Santilli) y el canciller Pablo Quirno, fortalecido internamente por la visita del papa León XVI, le dedicó un "no es momento de ambiciones personales" para nada elíptico.

El propio Milei denunció que hay un plan de "mileísmo sin Milei" detrás de la intensión rupturista de Bullrich que, según el Presidente, auspicia el Círculo Rojo. El mandatario exime a la senadora de la supuesta conspiración, al menos en público. También en privado, como reveló un posteo de un usuario libertario anónimo en Twitter que reveló un favorito que le puso el Presidente a un mensaje suyo en el que responsabilizaba a medios de alimentar esa ruptura, pero también a los Menem. En Balcarce 50 apuntaron que, probablemente, el jefe de Estado no haya leído el tuit completo antes de celebrarlo. Otro dato es que ese posteo sostenía que una fórmula Milei-Bullrich ganaría en primera vuelta. ¿También cree eso el mandatario, quien en agosto adelantó que ya tenía elegido a quien lo acompañará en la boleta?

Después del faltazo de Bullrich a la cita del gabinete, Karina canceló la mesa política que estaba prevista para el 3 de noviembre. La excusa oficial fue que la secretaria general estaba trabajando en la previa de la visita del papa León XIV y por la ausencia de dos integrantes de la mesa (Lule Menem y el vicejefe Ignacio Devitt) que habían viajado a Estados Unidos como veedores de las elecciones que resultaron en un tsunami demócrata que golpeó a Donald Trump.

Con el pontífice en el país, el martes pasado directamente ni se agendó la reunión de la mesa política. Ese día, Karina Milei encabezó una comitiva oficial que viajó a Córdoba para la misa de León XIV. Incluso antes de mostrarse en el centro de la gira papal, como cabeza visible de la organización, la hermana presidencial venía subiendo de a poco su perfil público, luego de años de ordenar la administración mileísta alejada de los flashes, con la única excepción del armado partidario de LLA que encabezó con Menem. La estrategia se profundizó esta semana, con la creación de la cuenta oficial de Twitter de la Secretaría General.

Apenas el papa se subió al avión que lo llevaría a Perú, el Gobierno desempolvó la suspensión (ya no habla de eliminación) de las PASO en el Congreso. No fue necesario reunir a la mesa política para hacerlo.

Temas
Notas Relacionadas
Lisandro Almirón se subió a la visita de Karina Milei a Corrientes y se acomoda de cara a 2027
TEMPORADA DE ROSCA

Lisandro Almirón se subió a la visita de Karina Milei a Corrientes y se acomoda de cara a 2027

Aprovechó la recorrida oficial por la emergencia hídrica para ganar exposición. Se queda sin banca el año que viene. La alianza con Valdés, en la mira.
Martín Menem, Patricia Bullrich, Karina Milei y Gabriel Bornoroni.
EL PATO Y EL LEÓN

Bullrich desmiente que quiera cajonear las PASO y prepara un discurso de fin de año con su tropa

La senadora le respondió a la Casa Rosada, que la presionó a través de Martín Menem. La cumbre con los propios y los cruces en la antesala del 2027.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

El diario de León XIV: Córdoba, la calma antes de Luján, otra tormenta para Javier Milei
VOLVER A 2027

Para la UCR, León XIV trazó la agenda que viene: convivencia, diálogo y la política al servicio de la gente

Por  Juan Rubinacci
El Consejo de la Magistratura de la Nación le tomó juramento a los representantes de los abogados que pasarán a formar parte del cuerpo.
LA JUSTICIA QUE VIENE

Consejo de la Magistratura de la Nación: juraron los nuevos representantes de los abogados

Por  Francisco Basualdo
Presupuesto 2027: Toto Caputo demora las respuestas a los aliados y se posterga el tratamiento
ROSCA EN EL CONGRESO

Presupuesto 2027: Toto Caputo demora las respuestas a los aliados y se posterga el tratamiento

Por  Mauricio Cantando
Santiago Caputo con Karina Milei. La negociación de Malvinas está complicada. 
ROSCA EN EL CONGRESO

Malvinas: Santiago Caputo sostiene las penas a campañas hostiles y podría perder el capítulo en el recinto

Por  Mauricio Cantando