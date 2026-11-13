Karina Milei convocó a la mesa política para el martes: Patricia Bullrich, en duda

La tercera podría ser la vencida. Después de dos cancelaciones, Karina Milei juntará el próximo martes al resto de la mesa política de La Libertad Avanza. Hay un asterisco: ni en la Casa Rosada ni en el Senado garantizan la presencia de Patricia Bullrich en el encuentro.

La tensión entre la jefa de bancada de La Libertad Avanza (LLA) en la cámara alta y la administración de Javier Milei va en aumento desde que la exministra de Seguridad deslizó sus deseos presidenciales, dejando difuso si los quiere cumplir en 2027 o en 2031. En el tablero de control de la hermana del mandatario se encendieron todas las alarmas y, con la suspensión de las PASO en el medio, la senadora y los laderos karinistas Martín Menem y Lule Menem comenzaron a sazonar una interna que ya nadie en el oficialismo se preocupa en disimular.

El itinerario de la mesa política es fiel evidencia. Las principales figuras de LLA que tienen a su cargo impulsar la reforma política como ajustar medidas de gestión no se reúnen desde el 20 de octubre. A diferencia de varios encuentros anteriores, esta vez el Gobierno sí difundió una fotografía grupal. En la cumbre, se informó, Toto Caputo detalló su contacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Tailandia; Menem repasó la agenda legislativa en Diputados (sin hablar de la reforma política porque ingresó al Senado) y se habló del fenómeno El Niño. Nada más.

El martes, si no se vuelve a cancelar, se cumplirá casi un mes desde el último cara a cara de la mesa política, una instancia que se conformó a partir de la derrota electoral bonaerense del año pasado y que fue mutando sus integrantes y propósitos con el correr del tiempo. Por caso, supo encabezar esos cónclaves el renunciado Manuel Adorni . Últimamente, al menos como imagen que transmite puertas afuera, los cónclaves actúan como intentos de minimizar la estructura de internas que atraviesan a la administración libertaria, cuyo columna principal pasó de Karina Milei- Santiago Caputo a El Jefe-Bullrich.

El 27 de octubre se realizó una reunión de gabinete a la que Bullrich faltó. Si bien la senadora argumentó cuestiones personales, tal cual repitieron en Balcarce 50, dejó trascender que estaba molesta con el llamado de Milei a quemar periodistas en "una hoguera" que realizó en la cena de la Fundación Faro. La exministra escuchó ese discurso en vivo desde unas de las mesas y, al finalizar, Presidencia difundió una foto de Bullrich abrazando al Presidente.

"No tenía ganas de ir" a la reunión de la mesa política, justificaron entonces en su entorno, mientras el karinismo ordenó no atacarla en público. Con votos propios y las encuestas que la muestran como la principal preocupación para las aspiraciones reeleccionistas de Milei, el Gobierno evita confrontar directamente con la exdama de hierro del PRO, una experta en tensionar con las cúpulas de los partidos a los que adhiere.

Los reproches karinistas a Patricia Bullrich

Algo podría haber cambiado. Esta semana, Martín Menem le revoleó la responsabilidad de apurar el tratamiento de las suspensión de las PASO en el Senado (mientras ella se desliga y le apunta a Diego Santilli) y el canciller Pablo Quirno, fortalecido internamente por la visita del papa León XVI, le dedicó un "no es momento de ambiciones personales" para nada elíptico.

El propio Milei denunció que hay un plan de "mileísmo sin Milei" detrás de la intensión rupturista de Bullrich que, según el Presidente, auspicia el Círculo Rojo. El mandatario exime a la senadora de la supuesta conspiración, al menos en público. También en privado, como reveló un posteo de un usuario libertario anónimo en Twitter que reveló un favorito que le puso el Presidente a un mensaje suyo en el que responsabilizaba a medios de alimentar esa ruptura, pero también a los Menem. En Balcarce 50 apuntaron que, probablemente, el jefe de Estado no haya leído el tuit completo antes de celebrarlo. Otro dato es que ese posteo sostenía que una fórmula Milei-Bullrich ganaría en primera vuelta. ¿También cree eso el mandatario, quien en agosto adelantó que ya tenía elegido a quien lo acompañará en la boleta?

No lo hago jamas. Pero hoy lo voy hacer. El presidente entiende todo. Vamos por la primera vuelta loco. Primera. pic.twitter.com/VhWlwMVi3c — El Oráculo de Trenque Lauquen (@laromadelsur) November 13, 2026

Después del faltazo de Bullrich a la cita del gabinete, Karina canceló la mesa política que estaba prevista para el 3 de noviembre. La excusa oficial fue que la secretaria general estaba trabajando en la previa de la visita del papa León XIV y por la ausencia de dos integrantes de la mesa (Lule Menem y el vicejefe Ignacio Devitt) que habían viajado a Estados Unidos como veedores de las elecciones que resultaron en un tsunami demócrata que golpeó a Donald Trump.

¡Qué semana histórica estamos viviendo!



A pesar de las dudas de algunos, hoy cumplimos con un reclamo de muchos años de los vecinos de Devoto: finalizamos el traslado de los últimos internos a Marcos Paz.



Ahora comienza una nueva etapa: recuperar este espacio para los vecinos y… pic.twitter.com/gztmXxJhZv — Karina Milei (@KarinaMileiOk) November 13, 2026

Con el pontífice en el país, el martes pasado directamente ni se agendó la reunión de la mesa política. Ese día, Karina Milei encabezó una comitiva oficial que viajó a Córdoba para la misa de León XIV. Incluso antes de mostrarse en el centro de la gira papal, como cabeza visible de la organización, la hermana presidencial venía subiendo de a poco su perfil público, luego de años de ordenar la administración mileísta alejada de los flashes, con la única excepción del armado partidario de LLA que encabezó con Menem. La estrategia se profundizó esta semana, con la creación de la cuenta oficial de Twitter de la Secretaría General.

Apenas el papa se subió al avión que lo llevaría a Perú, el Gobierno desempolvó la suspensión (ya no habla de eliminación) de las PASO en el Congreso. No fue necesario reunir a la mesa política para hacerlo.