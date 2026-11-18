Tras recibir la ronda de negocios RIGI , el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quiere subirse al boom del cobre en Mendoza y firmará un acuerdo de reciprocidad con su par, Alfredo Cornejo, para que 60 firmas industriales de la Bota se conviertan en proveedoras de la provincia cuyana. Producción y turismo, también parte de la agenda del dúo radical.

La cumbre que organizó el gobierno de Javier Milei y cobijó Pullaro, en Rosario , sirvió de disparador para que Santa Fe y Mendoza hilen más fino. El ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini , dialogó con su par cuyano, Rodolfo Vargas Arizu , y entre ambos acordaron que la segunda Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026, que se realizará jueves y viernes en el Hotel Hilton.

Puccini viajará a Mendoza secundado por 60 industriales santafesinos. Si El Niño amaina y deja de complicar a la provincia, Pullaro también lo hará y comandará la delegación. Pero el objetivo de fondo es bien claro: subirse a la parva de dólares que acumulan el petróleo, la minería y el gas, sea la provincia que sea.

Santa Fe ya firmó convenios de este tipo con San Juan, Chubut y Neuquén . Es que, desde el día uno, Pullaro y Puccini vienen haciendo un trabajo de hormiga para ser proveedor central de todo el entramado que rodea el desembarco de las mineras en otras latitudes. En la Casa Gris pesa sobremanera la sensación de que las provincias dedicadas a la extracción metalífera no están capacitadas en términos de infraestructura y desarrollo para albergar semejantes inversiones. Por ese motivo, plantea que es necesario que se abra el juego a la Región Centro , donde la producción y la industria tienen otro nivel de despliegue.

El convenio que la Casa Gris firmará con Mendoza establece un marco de cooperación entre provincias para promover el desarrollo industrial, el desarrollo de proveedores, la capacitación mutua y el intercambio de tecnologías entre industrias, con énfasis en minería, producción y turismo, con el compromiso de las dos provincias de ejecutar acciones conjuntas y un plan de trabajo común, como podría ser una ronda de negocios, por ejemplo.

Un objetivo desde el vamos para Maximiliano Pullaro

A Pullaro le interesa, sobre manera, establecer una agenda productiva común con Cornejo, que combine minería, hidrocarburos, producción manufacturera y turismo, al igual que cerró con otras provincias.

Pusimos en marcha las nuevas obras para el ingreso a los puertos de #Timbúes



Por acá pasa la producción de miles de productores del interior. Con estas obras, los camiones van a llegar más rápido y más seguros. Y para los vecinos de la zona significa menos camiones por el medio… pic.twitter.com/UFRTvcN5h5 — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) November 17, 2026

En Mendoza ya se desarrolla el proyecto PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata / Las Heras), iniciativa privada que ya cuenta con la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y firmó un acuerdo preliminar con la empresa finlandesa Metso para construir una planta de procesamiento local. A la vez, en la localidad de Malargüe se desarrolla San Romeleo, un proyecto enfocado en la producción de óxido de cobre para abastecer a la vitivinicultura mendocina.

El primero preveé una inversión cercana a los 900 millones de dólares y, en el gobierno cuyano, estiman unos 3.900 puestos de trabajo en la etapa de construcción y cerca de 2.400 empleos (directos e indirectos) durante la operación.

Otros temas para avanzar entre Pullaro y Alfredo Cornejo

Por otro lado, a Pullaro y Puccini también les interesa conocer en detalles las especificaciones del sistema de riego que opera en Mendoza, que es administrado de forma descentralizada a través de un esquema de doble grado que combina a un organismo provincial y organizaciones de usuarios.

Finalmente, desde Santa Fe también retomarán las gestiones para hacer presión y lograr el regreso de un vuelo permanente que las ciudades de Rosario y Mendoza, ya que actualmente Aerolíneas Argentinas solo lo aborda en temporada alta.