La AGN hará una auditoría exprés en la UBA por pedido del Congreso

El control a la UBA se definió este lunes durante una reunión entre Olmos, el diputado de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, quien preside la bicameral, el rector de la UBA Ricardo Gelpi y el vicerrector, Emiliano Yacobbiti. El rionegrino, que integró la AGN hasta diciembre, confirmó que hay un acuerdo para evaluar rápido las cuentas de la universidad porteña.

La AGN en la UBA

Si bien el plan inicial de la AGN era auditar sólo la facultad de Medicina de la UBA, porque es la casa de estudios más grande, tras la reunión con Gelpi, Olmos sumó a las de Económicas, Derecho y una revisión de la de Psicología, que fue auditada en 2018 y se le halló anomalías que nunca más fueron supervisadas. "Son las cuatro facultades más grandes de la universidad. Creo que con esto estamos dando una respuesta al debate que hay en la sociedad", sostuvo Olmos.

Las otras casas de estudios que fueron incluidas en el plan de acción son las de Córdoba, La Plata, Salta, San Juan, el Nordeste, Cuyo, Tierra del Fuego, Patagonia, Chilecito y Avellaneda. Para ampliar el listado, a diferencia de otros años, no habrá auditorías integrales sino focalizadas, en áreas como gestiones administrativas, financieras y contables; procesos de compras y contrataciones, o la gestión de bienestar estudiantil.

En el caso de la UBA, según anunciaron Pichetto y Olmos, el colegio de auditores actuará con celeridad desde febrero para informar resultados en agosto. "Se le va a dar prevalencia a la UBA los primeros meses del año que viene. Tiene que ser una auditoría integral de tres facultades. Y mirar lo que hizo Psicología con las observaciones que recibió, que fueron varias", sostuvo el diputado, quien anunció que convocará nuevamente a una reunión la semana próxima, para definir la aprobación del PAA.

La reunión de la bicameral se realizó en el Salón Illía del Senado y no hubo voces del oficialismo: el único libertario fue el diputado Julio Moreno Ovalle, quien no abrió la boca. Sí intervino el senador aliado Juan Carlos Romero. "La UBA estaba en el plan de 2021 y el de 2022 y no se cumplió. No tenemos dictamen. Vuelve a aparecer en el 2025. Debe ser la primera en auditarse".

Romero, Olmos, Pichetto, Recalde y Gónzalez.jpg

Los números de Karina

De la reunión participaron además los auditores Alejandro Nieva y Graciela de la Rosa, quienes representan a la UCR y al PJ por el Senado. El restante es el peronista Javier Fernández. Por Diputados hay tres vacantes a cubrir en la AGN. Nieva salió al cruce de las acusaciones por no auditar universidades, pero de todos modos contó que la idea de hacer inspecciones focalizadas surgió para ampliar las revisiones a las casas de altos estudios.

"No se puede auditar a todos en el Estado todo el tiempo. Hace mucho que no hacemos una auditoría de la Secretaría General de la Nación, (que está a cargo de Karina Milei). No significa que no tengan una auditoría", chicaneó el radical.

De la Rosa contó que hay un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para tener información en tiempo real. Su coterráneo, el senador peronista José Mayans, le pidió explicaciones "¿Es un control concomitante? Cuando (el fugaz extitular de AGN en 2016) Ricardo Echegaray lo quiso hacer lo echaron", recordó. La exsenadora aclaró que el convenio no alterará el proceso de auditoría, que comienza a año vencido.

Mayans cuestionó que no se aceleren las auditorías sobre el endeudamiento de Mauricio Macri. Pichetto recordó que son parte de los más de 200 informes de la AGN pendientes, que empezarán a tratarse en la próxima sesión, cuando también se tratará el presupuesto del organismo.

Unión por la Patria y la UCR se unieron para rechazar las acusaciones a las universidades sobre un supuesto complot a las auditorías. "No es cierto que no hay voluntad de dejarse auditar. Por eso estuvieron incluidas en todos los planes", sostuvo la diputada Juliana Di Tullio.

El senador Flavio Fama, de la UCR, con pasado como rector a de la Universidad de Catamarca, pidió incluir esa casa de estudios en el listado. "En 14 años no me auditaron. Y para un rector no hay nada mejor". El diputado Germán Martínez, jefe de UP, acusó al Gobierno de hablar de auditorías para ajustar. Ya pasó con el Plan Potenciar Trabajo, que ajustaron y luego hicieron fueron a auditar", recordó.