Universidades: "Las tomas en las facultades no llevan a ninguna solución"

Libertarios vs. Federales

“Las tomas en las facultades no llevan a ningún lado, la mirada de esta lucha está puesta en lograr un mejor presupuesto para el año que viene ”, le dijo la dirigente de Franja Morada a Letra P .

La estudiante de ciencias económicas no se resigna a que se produzcan cambios en lo inmediato, pero para eso señala que "los reclamos deben tener mayor visibilidad”. El escenario público asoma como mejor opción frente al repliegue de la protesta en las aulas.

La última movilización en el centro de la ciudad de Córdoba en defensa de la universidad pública fue contundente .jpeg Unas 100.00 personas se movilizaron en Córdoba a favor de las universidades públicas.

Sin embargo, Alfano Villalba no teme por posibles “oleadas de violencia” y justifica su presunción: “si el Gobierno nacional no lo hizo en las contundentes marchas del 23 de abril y del 3 octubre pasado, con más de 100.000 personas en las calles de la docta, no creo que lo haga ahora”.