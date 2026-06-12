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POLÍTICA Y SALUD

San Miguel: Jaime Méndez acusa a Kicillof de organizar operativos de vacunación con militantes partidarios

El intendente dijo que mientras faltan dosis en hospitales y vacunatorios, la Provincia impulsa actividades de inmunización en el distrito sin autorización municipal.

Por Letra P | Periodismo Político
Jaime Méndez, intendente de San Miguel: La Provincia quiere repetir el esquema de Vacunación Vip de pandemia

Jaime Méndez, intendente de San Miguel: "La Provincia quiere repetir el esquema de Vacunación Vip de pandemia"

La municipalidad de San Miguel denunció que las vacunas que faltan en hospitales y centros de salud "aparecen ahora en operativos vinculados a la política partidaria", una situación "que el gobierno de Axel Kicillof intentó instalar esta semana" en el distrito.

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El intendente Jaime Méndez aseguró en su cuenta de X que el gobierno bonaerense "todavía no entregó al municipio la cantidad de vacunas necesaria para cubrir a la población de riesgo", mientras que "quiere repetir el esquema de Vacunación Vip que tristemente se utilizó en la pandemia".

En concreto, el municipio sostiene que la Provincia de Buenos Aires intentó realizar una serie de operativos de vacunación antigripal en el distrito, "entre cuyas sedes previstas figuraban espacios y operativos vinculados a la agrupación política Más San Miguel". Operativos que "no contaban con autorización ni coordinación previa del Municipio".

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San Miguel: "La Provincia redujo la entrega de vacunas a hospitales"

En el municipio aseguran que durante los últimos meses, la Provincia redujo la entrega de vacunas a hospitales, centros de salud y efectores sanitarios municipales. Como consecuencia, "miles de vecinos que integran los grupos de riesgo continúan sin acceso a la vacuna antigripal". En concreto, al 4 de junio, "apenas el 20% de los mayores de 65 años había recibido la vacuna: 8 de cada 10 adultos mayores aún no estaban vacunados".

El dato objetivo: de 57.904 personas que es la población objetivo que San Miguel vacuna todos los años, la Provincia solo entregó 30.300 dosis. "Nuestro problema es adultos mayores, necesitamos 36.552 y solo recibimos 7.210", precisó a Letra P una fuente del municipio.

El problema no se limita a la vacuna antigripal. En el último año, el municipio registró faltantes por parte de la Provincia de vacunas triple viral, salk, VSR, Nimenrix y Prevenar 20, vacunas de calendario esenciales para prevenir enfermedades que el sistema de salud local logró erradicar o mantener bajo control gracias a años de cobertura sostenida.

Hospital Larcade San Miguel
Hospital municipal Larcade, en San Miguel

Hospital municipal Larcade, en San Miguel

Jaime Méndez: coordinar con Provincia la entrega de dosis pendientes

La Ley Provincial N.º 10.393 establece que el ministerio de Salud debe asistir a los municipios con las vacunas y los recursos necesarios para desarrollar las campañas de inmunización. Por eso, desde el gobierno de Méndez se muestran preocupados que, tras meses de faltantes y entregas insuficientes, "aparezcan dosis para operativos partidarios organizados por fuera de los mecanismos habituales de coordinación sanitaria".

"La dosis que no llegaron a los hospitales y centros de salud del municipio, sí aparecen ahora para operativos organizados por la propia Provincia en espacios y actividades vinculadas a estructuras políticas partidarias", denunció la situación un integrante del equipo de Méndez, a la vez que reiteró su voluntad de trabajar coordinadamente con la Provincia y volvió a reclamar la entrega de las dosis necesarias para hospitales, centros de salud y efectores sanitarios municipales.

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