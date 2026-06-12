La Pampa: Berhongaray no hace olas, pero aceita la unidad de la UCR para blindar su candidatura

El efusivo saludo de Martín Berhongaray con el presidente de la UCR nacional Leonel Chiarela. La Pampa es una provincia en la que el radicalismo compite. FOTO: www.radiokermes.com

Martín Berhongaray juega a las escondidas en la UCR , porque le viene saliendo bien. Llegará un día en que él mismo se cantará “piedra libre” y saldrá a la cancha para buscar la Gobernación de La Pampa . Sería su segunda oportunidad, y espera que sea la vencida.

Mientras tanto, no hace olas pero por lo bajo aceita la unidad boinablanca y espera con paciencia que decante su candidatura como referencia principal de un rejunte antiperonista.

Sin grandes apariciones después del show de su asunción como presidente del partido, “Pachequito” prefiere que hoy las luces le apunten al diputado libertario Adrián Ravier , hipotético aliado pero a la vez enemigo íntimo en la disputa por liderar la boleta provincial.

En la competencia por liderar a la oposición, las debilidades de La Libertad Avanza y las fortalezas del radicalismo abren espacio a una expectativa boinablanca.

La UCR gobierna en una treintena de intendencias y tiene una estructura que ya le permitió pelear mano a mano y voto a voto con el PJ en las últimas elecciones provinciales. De verdad que tiene un comité en cada uno de los 80 pueblos de La Pampa.

ucr un poco mejor Una fortaleza de la UCR: Martín Berhongaray junto a intendentes, legisladores.

En cambio, La Libertad Avanza está huérfana de aparato y de “fierros”. Sus éxitos electorales fueron fruto de la ola libertaria y del fenómeno que en su momento fue la figura de Javier Milei. A la luz de ciertas desilusiones con el gobierno que iba a luchar contra la casta y termina envuelto en escándalos de corrupción, con la economía golpeando el bolsillo de la clase media, la UCR vuelve a asomar como posible destino de la población pampeana que quiera castigar el desgaste del peronismo en el poder.

Por otro lado, Berhongaray tiene altísimo nivel de conocimiento en la comunidad pampeana, buena imagen positiva y cierto equipo que lo rodea. No hay otra figura en la oposición que reúna esas bondades frente a una elección, además del demostrado caudal electoral.

Martín Berhongaray, nombre cantado

La gran fortaleza que apareció en las últimas horas es que hay pistas claras de una unidad radical, duela o no duela. Abel Sabarots, del sector Azul, el intendente más importante que tiene la UCR, hizo la venia para una candidatura del Celeste Berhongaray. Los sectores radicales menos proclives a una alianza con lo que huela a Milei, se tragarían ese sapo si la UCR comanda la boleta que busque la Gobernación.

Sabarots gobierna General Acha, en el sur de la provincia. Es la tercera ciudad más importante de La Pampa. Reniega cotidianamente contra el ajuste en la obra pública y la motosierra que pisotea derechos. Se queja de los votos mileístas en el Congreso y de que ni siquiera conoce a Ravier. Pero ya bendice a Berhongaray como candidato de una alianza.

Cree que “no sería conveniente otra candidatura” y asegura que su correligionario tiene el crédito para ser el candidato del frente, porque hizo una muy buena elección hace cuatro años. “La idea de la unidad ya está madurada”, completa.

chiarela berhongaray kroneberger Leonel Chiarella, el senador Daniel Kroneberger y Martín Berhongaray, en un acto de la UCR de La Pampa. FOTO: www.radiokermes.com

Berhongaray, en riguroso silencio desde que ausmió la presidencia partidaria con presencia del presidente nacional Leonel Chiarela, rompió esa veda únicamente para refregarle al gobernador peronista Sergio Ziliotto que está tomando medidas de alivio impositivo que la Provincia anunció esta semana para sectores empresariales. "Nos está dando la razón", dice como una forma de marcar la cancha y ganar lugar en la vereda de la oposición.

Con todo, la UCR recupera su autoestima también cuando mira los sacudones violetas que derraman desde Nación, y que obviamente empujan para abajo la posibilidad de ver a La Libertad Avanza como una opción en La Pampa peronista.

Aunque no lo veamos, el PRO siempre está

Además, esa mirada se nutre de algunos puentes firmes e históricos que la UCR, y sobre todo Berhongaray, tiene con el ala más amarilla del PRO, a tono con la teoría nacional de que es posible otra oportunidad para lo que fue Juntos por el Cambio.

El vínculo de Berhongaray con la conducción de los hermanos Carlos Javier y Marita Mac Allister siempre fue maduro y respetuoso. El año pasado, el PRO dijo que acompañaría la boleta radical únicamente si el candidato era Berhongaray, cosa que no ocurrió.

Carlos Javier Mac Allister Martin Maquieyra Martín Berhongaray Daniel Kroneberger Una foto de archivo que busca un "revival": Berhongaray, Mac Allister, Kroneberger, Maquieyra y "Chito" Forte.

“El Colo” Mac Allister tiene más entusiasmo personal con lo que pueda ocurrir con la política de Boca Juniors, pero sigue manejando la batuta de su tribu en La Pampa. No está descartada, para nada, la posibilidad de una fórmula que huela a un revival cambiemita.

Queda por saber a qué juega el espacio de Martín Maquieyra, hoy director de YPF, alejado de los Mac Allister.

El sueño de máxima que ronda en el entorno de Berhongaray es que La Libertad Avanza acepte un acuerdo de sumarse al armado provincial si le permiten hacer pata ancha en la boleta nacional que se pondrá en juego en el segundo semestre. La Pampa elige diputados y también senadores.

Es obvio que un acuerdo de ese tipo dependerá de la mirada de la Casa Rosada, que tiene sus propias cuentas pendientes con la conducción local. Tampoco han mostrado sus cartas jugadores como Juan Pablo Patterer, el delfín pampeano de Lule Menem, o Martín Matzkin, mano derecha de Patricia Bullrich.

Por las dudas, y hasta que se acomoden esos melones en el viaje hacia 2027, el radicalismo patea para octubre la posibilidad de un encuentro partidario que formalice las alinzas.

Martín Berhongaray la vio

Las elecciones en La Pampa se desdoblarán de las nacionales. Casi con seguridad, serán en el mes de mayo del año que viene, con una convocatoria a posibles internas de los partidos en el mes de febrero.

Berhongaray es el candidato puesto de la UCR, porque ya estuvo a punto de escupirle el asado a Ziliotto, reelecto en 2023. Hubo cinco puntos de diferencia en aquella compulsa que reafirmó el invicto del peronismo desde el regreso de la democracia, cuando La Libertad Avanza no existía en la provincia.

En aquella oportunidad, el sector de Berhongaray había hecho el intento de amuchar espacios opositores, pero le fue imposible. La Convención partidaria echó para atrás un acuerdo con Comunidad Organizada, el partido de Juan Carlos Tierno.

berho_poli_torroba Tiempo de unidad hasta que duela: Martín Berhongaray, con Poli Altolaguirre y Francisco Torroba, en el último triunfo contra el PRO. FOTO: www.radiokermes.com

Desde entonces a los celestes, y en especial al jefe del bloque legislativo Poli Altolaguirre, se les puso entre ceja y ceja la necesidad de llegar a las elecciones provinciales con solo dos boletas fuertes en el cuarto oscuro. La del PJ y sus aliados por un lado y otra que represente al resto de los sellos partidarios.

En el medio de ese proceso, nació, creció y se consolidó, al menos en el nivel nacional, el partido violeta. Milei ganó las elecciones presidenciales en La Pampa y Ravier fue electo diputado nacional el mismo día en que la UCR por su cuenta no llegó ni al 8% de los votos.

En ese caso, Berhongaray la vio venir y se corrió del proceso. Guardó su discurso público hasta el punto de que no se sabe si se siente cerca o lejos de La libertad Avanza y cuidó su figura para 2027. Su última intervención pública había sido como diputado, cargo que abandonó cuando terminó su mandato, el 10 de diciembre de 2023.