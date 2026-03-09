Tierra del Fuego: un caso policial profundiza la ruptura entre Gustavo Melella y Walter Vuoto

La relación entre Gustavo Melella y Walter Vuoto atravesó un nuevo capítulo de tensión en Tierra del Fuego luego de un episodio policial que escaló rápidamente al plano político. La desaparición de una mujer de 34 años durante 24 horas derivó en versiones difundidas en redes sociales que involucraba al gobernador en el caso.

La mujer, identificada como María Laura Fernández , se presentó posteriormente en una dependencia de la Policía acompañada por un abogado y solicitó dejar sin efecto la búsqueda. A partir de ese momento, la Justicia descartó continuar investigando las razones de su ausencia y buscó desactivar las especulaciones. Para lo segundo, ya era tarde.

El juez Raúl Sahade , a cargo de la causa, confirmó que la investigación se limitó a localizar a la mujer. “La persona ya apareció y no existe otra denuncia”, afirmó en declaraciones radiales. El magistrado aclaró que “todo lo demás son comentarios”, y remarcó que el expediente se centró únicamente en dar con su paradero.

Sin embargo, durante las horas en que la mujer estuvo desaparecida comenzaron a circular versiones en redes sociales y en algunos portales digitales que insinuaban un supuesto vínculo con el gobernador Melella. Ese escenario alimentó el conflicto político ya existente entre la Casa de Gobierno y el municipio de Ushuaia .

Desde el entorno del mandatario provincial interpretaron la difusión de esas versiones como una maniobra destinada a erosionar su imagen pública. En ese marco, dirigentes cercanos al oficialismo apuntaron contra sectores vinculados al intendente capitalino.

Las acusaciones cruzadas entre FORJA y el peronismo

El presidente de FORJA a nivel nacional, Gustavo López, responsabilizó al entorno político de Vuoto por amplificar las versiones que circularon durante el episodio. Según sostuvo, la situación configuró una operación que utilizó un hecho sensible para golpear políticamente al gobernador.

“No digo que fue el intendente, digo que es el entorno, porque siempre hay más papistas que el papa”, afirmó López en declaraciones a Radio Provincia. En esa línea, sostuvo que la situación representó “una operación gravísima” y reclamó que la Justicia investigue cómo se originaron las versiones.

Gustavo López, candidato de Proyecto Sur Gustavo López denunció operaciones contra el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

El dirigente también cuestionó que se utilice la desaparición de una persona para disputas políticas. “Hay límites para jugar con estas cosas”, sostuvo, al referirse al impacto que tuvo el caso en la agenda pública de la provincia.

La respuesta del PJ y el trasfondo de la disputa

La respuesta política llegó desde el Partido Justicialista (PJ) de Tierra del Fuego, espacio que conduce Vuoto. A través de un comunicado institucional, el partido rechazó el uso político de situaciones sensibles y defendió a sus dirigentes frente a lo que consideró acusaciones infundadas.

En el texto difundido por el peronismo fueguino se advirtió que “hay límites que la política no debe cruzar” y se cuestionó que hechos vinculados con la seguridad o situaciones personales se transformen en herramientas de confrontación.

El comunicado también citó al propio Vuoto, quien señaló que “con estas cosas no se juega”, y afirmó que el espacio respaldará a sus dirigentes ante cualquier intento de dañar su reputación pública.

López terminó pidiendo perdón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RadioProvTDF/status/2029940232922022338&partner=&hide_thread=false #rectificación: "Quiero rectificarme por haberme expresado mal, la única responsable por la presunta desaparición de la mujer de Río Grande es ella misma. Pido disculpas si generé un malentendido o un malestar", dice @gustavoflopez — Radio Provincia Tierra del Fuego (@RadioProvTDF) March 6, 2026

Una grieta que crece en la Patagonia

El episodio se produjo en medio de un deterioro previo en la relación entre el gobernador y el intendente de Ushuaia, una tensión que se había vuelto visible en el funcionamiento de la Legislatura de Tierra del Fuego.

El nuevo reparto de poder en las comisiones legislativas dejó al oficialismo provincial sin el control de áreas estratégicas como Legislación General, Economía y Obras Públicas, que quedaron en manos de sectores opositores. Ese movimiento reflejó la fractura entre FORJA y el PJ, aliados hasta hace pocos meses.

La disputa política también se vinculó con el debate por la distribución de recursos provinciales y el posicionamiento de los distintos espacios frente a un escenario económico complejo para la provincia.

En ese contexto, el caso policial que comenzó con la búsqueda de una mujer terminó funcionando como un nuevo episodio de una pelea política más profunda. La confrontación entre Melella y Vuoto volvió a escalar y consolida una grieta que atraviesa hoy al oficialismo fueguino.