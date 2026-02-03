Karina Milei se quedó con la comisión que define el nombramiento de jueces

Karina Milei dio un paso este martes para poner un pie en la Justicia, un ámbito que hasta ahora había sido asignado a Santiago Caputo . La comisión de Acuerdos del Senado será presidida por Juan Carlos Pagotto , quien responde a la secretaria general. No lo hace en forma directa, sino a través de los Menem (Lule y Martín).

En realidad, el vínculo de Pagotto es con Eduardo Menem , exsenador y padre del titular de Diputados . La decisión de proponerlo como titular de Acuerdos fue durante la reunión del bloque La Libertad Avanza (LLA) del Senado, realizada este martes en el anexo de la cámara alta.

El cargo es relevante porque sólo quien tiene esa lapicera puede activar o demorar un pliego de candidatos a jueces. Las vacantes son muchas: se estiman en 360, casi la mitad del organigrama de la Justicia Federal. Además, Javier Milei tiene intenciones de completar la Corte Suprema y nombrar al procurador general de la nación.

Por la comisión de Acuerdos pasan por los ascensos en las fuerzas armadas y en la cancillería, que también tienen importantes retrasos, producto de la falta de acuerdos políticos.

La propuesta para nombrar a Pagotto la realizó el puntano Bartolomé Abdala , presidente provisional y con intenciones de continuar en el cargo. Anticipó una interna: Patricia Bullrich quiere reemplazarlo por el fueguino Agustín Coto , pero necesita conseguir los consensos internos.

Karina Milei y Martín Menem

Bullrich, en diciembre, tenía intenciones de presidir ella misma Acuerdos para tener más control de los pliegos. El poder de fuego es total: por caso, entre 2019 y 2023, desde esa silla, la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti frenó todos los candidatos enviados por Alberto Fernández, entre ellos el aspirante a Procurador, Daniel Rafecas. Con solo no publicar los edictos, las audiencias no se convocan.

A su manera, Abdala expuso ante Bullrich el poder de los senadores que asumieron por LLA en 2023, en quienes confía para su continuidad, que se define en la sesión preparatoria, la última semana de febrero. De hecho, en diciembre Ezequiel Atauche fue ratificado como titular de Presupuesto. Y durante la reunión de este martes, también se confirmó la continuidad del formoseño Bartolomé Abdala en la comisión de Relaciones Exteriores.

Las vacantes que queman

Las comisiones de Acuerdos y de Relaciones Exteriores deben debatir en febrero el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea, un cargo que ya ejerce en comisión. Lo más importante llegará el 1 de marzo, cuando comiencen a llegar los pliegos judiciales.

Caputo tuvo a cargo este tema en estos años y no dio ni un paso: los únicos pliegos que se enviaron fueron los de los candidatos a ocupar vacantes en la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Tras un año de negociaciones, se convirtieron en los primeros candidatos a cortesanos rechazados en el recinto del Senado.

Lo habitual es que el presidente retire los expedientes para evitar ese trance. Milei aún no propuso candidatos a procurador, que al igual que con la Corte Suprema, necesitan dos terceras partes del recinto, un número posible de alcanzar para el Gobierno, si suma a todos los aliados por fuera del kirchnerismo, incluidos gobernadores peronistas asociados. Pagotto tendrá a cargo las gestiones desde el Senado.